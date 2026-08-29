Videti je kot iz pravljice, a domačini imajo vse več razlogov za skrb

Toda za njegovo pravljično podobo se skriva manj znana zgodba. Kot poroča Net.hr, kraj že stoletja izgublja bitko z naravo. Zaradi erozije in nestabilnega terena ga mnogi poznajo pod vzdevkom La città che muore oziroma umirajoče mesto, saj se del pečine, na kateri stoji, počasi kruši in izginja.

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Kraj, kjer se zdi, da se je čas ustavil

Civita di Bagnoregio leži približno 120 kilometrov severno od Rima in ima več kot 2500 let dolgo zgodovino. Ustanovili so ga Etruščani, skozi stoletja pa je doživelo rimsko obdobje, srednji vek in renesanso. Danes obiskovalce očarajo kamnite hiše, ozke ulice, cvetoči balkoni in slikoviti trgi, zaradi katerih ima človek občutek, kot da je obstalo v nekem drugem času. Posebnost kraja je tudi njegova dostopnost. Do zgodovinskega jedra ni mogoče priti z avtomobilom, temveč izključno peš po znamenitem mostu, ki povezuje staro naselje z okoliško pokrajino. Že sam prihod je za številne obiskovalce eno največjih doživetij.

icon-expand Civita di Bagnoregio FOTO: Shutterstock

Prav tisto, kar ga dela posebnega, ga hkrati uničuje

Mesto stoji na vrhu skalne vzpetine iz vulkanskega kamna, pod katerim se nahajajo plasti gline in peščenih sedimentov. Kot pojasnjuje UNESCO v predstavitvi kandidature kraja za seznam svetovne dediščine, gre za izjemno občutljivo okolje, ki ga že stoletja oblikujejo plazovi, erozija in vremenski vplivi. Posledice so vidne še danes. Skozi zgodovino so se z roba pečine zrušili posamezni deli naselja, hiše in obrambni objekti. Prav zaradi stalnega boja med človekom in naravo velja Civita di Bagnoregio za enega najbolj nenavadnih primerov zgodovinskega naselja v Evropi.

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Vas z le peščico prebivalcev

Čeprav si kraj vsako leto ogleda ogromno obiskovalcev, v njegovem zgodovinskem jedru danes živi le še zelo malo ljudi. Kot navaja portal Visit Italy, ima stalno prebivališče v starem delu mesta le okoli enajst prebivalcev. To ustvarja zanimiv paradoks. Mestece, ki ga občuduje ves svet, je postalo skoraj muzej na prostem, kjer je turistov pogosto več kot domačinov.

icon-expand Civita di Bagnoregio FOTO: Shutterstock

Italijanski biser, ki ga želijo zaščititi

Zaradi svoje izjemne kulturne in naravne vrednosti je bila Civita di Bagnoregio leta 2017 uvrščena na italijanski predlog za Unescov seznam svetovne dediščine. UNESCO jo opisuje kot izjemen primer srednjeveškega naselja, ki že stoletja kljubuje naravnim procesom na zelo nestabilnem terenu. Poleg tega je kraj leta 2023 prejel tudi priznanje Best Tourism Village, ki ga podeljuje Svetovna turistična organizacija Združenih narodov za trajnostni razvoj manjših turističnih destinacij. K zaščiti mesta prispevajo tudi obiskovalci. Za vstop v zgodovinsko jedro je namreč treba kupiti vstopnico, sredstva pa namenjajo vzdrževanju in obnovi tega edinstvenega kraja.

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Kraj, ki navdušuje in opominja hkrati

Civita di Bagnoregio ni le ena najlepših italijanskih destinacij, temveč tudi opomin, kako krhka je lahko dediščina, ki jo občudujemo. Med sprehodom po tlakovanih ulicah, mimo kamnitih hiš in razgledov, ki jemljejo dih, obiskovalci hitro razumejo, zakaj se je ta kraj znašel na toliko seznamih evropskih skritih biserov. A hkrati ostaja tudi mesto, ki ga narava počasi spreminja iz leta v leto. Morda je prav zaradi tega obisk še toliko bolj poseben.

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