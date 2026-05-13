Jadranski dragulj, ki ga Američani postavljajo ob bok najlepšim mediteranskim otokom

Cres – največji hrvaški otok z najmanj gneče
Cres je po površini največji hrvaški otok, a ima manj prebivalcev kot mesto Hvar. Prav ta razmeroma majhna poseljenost je eden ključnih razlogov, da je otok ohranil svojo prvinskost. Po podatkih Islands.com je večina otoka prekrita z gozdnatimi hribčki in starimi kamnitimi vasmi, ki obiskovalcem ponujajo vpogled v tradicionalni jadranski način življenja.
Na Cresu ni luksuznih resortov, množičnega nočnega življenja ali urbanega vrveža. Namesto tega obiskovalce pričakajo spokoj, naravna tišina in mogočni beloglavi jastrebi, ki krožijo nad strmimi klifi.
Plaže Cresa – turkizno morje in naravna izolacija
Hrvaška slovi po najčistejšem morju v Evropi, kar Cres potrjuje na vsakem koraku. Plaže so večinoma prodnate, obdane z visokimi skalami in kristalno čistimi zalivi.
Ameriški portal Islands.com posebej izpostavlja plažo Sveti Ivan pod vasjo Lubenice, ki jo pogosto uvrščajo med najlepše na Hrvaškem. Do nje vodi približno 50-minutni spust po strmi poti, kar pomeni, da tudi v vrhuncu sezone ostaja skoraj brez gneče.
Za tiste, ki iščejo lažji dostop, je idealna plaža Kovačine, ki se nahaja blizu mesta Cres. Ima urejene poti, gostinske objekte, tuše in prepoznaven rdeč svetilnik, ki je priljubljena točka za opazovanje sončnega zahoda.
Narava pred luksuzom – zakaj je Cres tako poseben
Cres je ohranil svojo identiteto prav zato, ker ni podlegel masovnemu turizmu. Do otoka je treba vložiti nekoliko več truda, saj je dostopen predvsem s trajektom iz Valbiske na Krku.
Glavno naselje Cres je dom večine prebivalcev in ponuja zgodovinske znamenitosti, kot so starodavna mestna vrata in renesančna palača Moise.
Za še bolj umirjen oddih pa obiskovalci izbirajo manjše vasi, kot je Beli, kjer se nahaja tudi center za zaščito beloglavih jastrebov. Ta del otoka je idealen za ljubitelje divjih živali in pohodnike, ki iščejo stik z naravo.
Cres kot idealna izbira za miren dopust
Tako tportal.hr kot Islands.com poudarjata, da Cres ostaja eden redkih jadranskih otokov, ki uspešno kljubuje masovnemu turizmu. Njegova moč je v preprostosti: v naravi, ki govori sama zase, v tišini, ki jo prekinjajo le valovi in ptice, ter v avtentičnosti, ki jo drugje pogosto preglasi komercializacija.
Vir: tportal.hr, Islands.com
