To je najlepši naravni balkon nad Tržaškim zalivom

Devinske stene, znane kot Falesie di Duino, so eden najbolj osupljivih naravnih prizorov severnega Jadrana. Visoki apnenčasti klifi, ki se dvigajo nad Tržaškim zalivom, ponujajo razglede, ki jih mnogi opisujejo kot najbolj spektakularen naravni balkon v regiji.

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Naravni rezervat, kjer se Kras sreča z Jadranom

Devinske stene so del Naravnega rezervata Falesie di Duino, ustanovljenega leta 1996. Po podatkih Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rezervat obsega 44 hektarjev kopnega in 63 hektarjev morja, skupaj 107 hektarjev zaščitenega območja.

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Klifi se dvigajo do približno 90 metrov nad morjem, kar ustvarja dramatično kuliso, značilno za kraško obalo. Apnenec, iz katerega so stene zgrajene, je skozi tisočletja oblikovala voda, zato so tu vidni žlebiči, škraplje in melišča, ki so tipični za kraško geomorfologijo.

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Biotska raznolikost na tem območju

Območje je izjemno biotsko raznoliko. Na klifih uspevajo sredozemske rastline, kot so žajbelj, homulica in piramidasta zvončnica, medtem ko v plitvem morju pod stenami rastejo rjave alge in obalni koprc. Posebnost rezervata so tudi sladkovodni izviri, ki se izlivajo neposredno v morje in ustvarjajo edinstven mikroekosistem, kar potrjujejo podatki iz Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

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Rilkejeva pot – najlepši panoramski sprehod nad klifi

Najbolj priljubljen način za raziskovanje Devinskih sten je Rilkejeva pot (Sentiero Rilke), približno dva kilometra dolga panoramska pešpot med Sesljanom (Sistiana) in Devinom (Duino). Po podatkih občine Devin–Nabrežina je bila pot odprta leta 1987 in poteka tik ob robu klifov, kjer se razgled odpira na celoten Tržaški zaliv. Ime je dobila po pesniku Rainerju Marii Rilkeju, ki je med bivanjem na Devinskem gradu napisal prve dve Devinski elegiji.

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Pot je nezahtevna, a izjemno slikovita. Ob njej so vidni ostanki vojaških utrdb iz 1. svetovne vojne, razgledne točke in značilni kraški pojavi. Najvišji del poti leži približno 90 metrov nad morjem, kar omogoča enega najbolj fotogeničnih pogledov na severni Jadran. Več sami poti in dostopnosti si lahko prebrete TUKAJ!

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Devinski grad – zgodovinski stražar nad stenami

Nad klifi se dviga Devinski grad (Castello di Duino), ki stoji na mestu nekdanje rimske vojaške postojanke. Po podatkih uradne strani gradu je bil današnji grad zgrajen v 14. stoletju in je skozi stoletja gostil številne pomembne osebnosti, med njimi Elizabeto Avstrijsko, Franza Liszta in Rainerja Mario Rilkeja.

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Grad je še danes v lasti družine Thurn und Taxis in je odprt za obiskovalce, ki si lahko ogledajo muzejske zbirke, vrtove in razgledne terase, od koder se vidi celoten rezervat Devinskih sten.

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Kako obiskati Devinske stene?

Do rezervata je najlažje dostopati po obalni cesti SS14, kjer je urejeno parkirišče pri odcepu za Sesljan. Rilkejeva pot je dostopna tako iz Sesljana kot iz Devina, kjer je speljana tudi krajša pot za osebe z omejeno mobilnostjo, ki vodi do razgledišča nad klifi. Do Devina vozijo tudi avtobusne linije iz Trsta, kar omogoča enostaven obisk brez avtomobila.

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Zakaj so Devinske stene popoln izlet?

Devinske stene združujejo vse, kar iščemo v popolnem izletu: lahkotno, a razgledno pot, izjemno naravno kuliso, bogato zgodovino in neposredno bližino Slovenije. Zaradi svoje lege, kjer se kraška pokrajina dramatično prelomi v Jadransko morje, ponujajo edinstveno izkušnjo, ki je hkrati sproščujoča in navdihujoča. Rilkejeva pot je primerna za družine, pare in posameznike, ki želijo doživeti enega najlepših naravnih balkonov severnega Jadrana.

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