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Grad Devin
Potovanja

Pravljični grad nad morjem, ki ga najdemo le uro od Ljubljane

N. Č.
05. 06. 2026 04.00
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Castello di Duino je eden najlepših gradov ob severnem Jadranu, postavljen na dramatični pečini nad Tržaškim zalivom. Zaradi izjemnih razgledov, bogate zgodovine in bližine Slovenije je popolna ideja za enodnevni izlet.

Castello di Duino, v slovenščini znan kot Devinski grad, stoji na robu visoke skalnate stene tik nad morjem. Zgrajen je bil v 14. stoletju na ruševinah rimske vojaške postojanke, kar potrjujejo tako zgodovinski zapisi kot uradni podatki gradu. Danes velja za enega najbolj fotogeničnih gradov v bližini Trsta, pogosto primerjanega z bolj znanim Miramarejem, a po mnenju mnogih obiskovalcev nič manj impresivnega, poroča Journal.hr.

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Kje se nahaja Devinski grad?

Castello di Duino stoji v kraju Duino-Aurisina, približno 20 minut vožnje severno od Trsta. Lokacija je izjemno dostopna, saj je grad od Ljubljane oddaljen približno 110 kilometrov, kar pomeni dobro uro vožnje po avtocesti proti Trstu.

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Ker je grad praktično tik ob slovenski meji, je eden najbližjih obmorskih kulturnih izletov za slovenske obiskovalce. Nahaja se na pečini nad Tržaškim zalivom, od koder se odpirajo razgledi na Sesljan, Miramare in celoten zaliv, kar potrjujejo tako slovenski kot italijanski viri.

Grad Devin
Grad DevinFOTO: Shutterstock

Zgodovina gradu

Castello di Duino je bil zgrajen v 14. stoletju na pobudo plemiške družine Wallsee, pozneje pa je prešel v last družine Thurn und Taxis, ki ga ima v lasti še danes. V 17. stoletju je grad postal pomembno kulturno središče, kjer so ustvarjali številni umetniki, med njimi tudi Rainer Maria Rilke, ki je tu napisal prvi dve elegiji iz znamenitih Devinskih elegij, poroča uradna spletna stran gradu.

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V 20. stoletju je imel grad tudi vojaško vlogo; v njegovi notranjosti je bunker iz leta 1943, ki je danes odprt za obiskovalce, še dodajajo.

devin
devinFOTO: Dreamstime

Kaj lahko vidite med obiskom?

Grad je odprt za javnost in ponuja ogled več kot 18 sob, ki prikazujejo življenje plemiške družine della Torre e Tasso. Med najbolj znanimi znamenitostmi so Palladijevo stopnišče, fortepiano iz leta 1810, na katerega je igral Franz Liszt, ter razgledni stolpi, ki ponujajo spektakularne poglede na morje.

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Okoli gradu se razprostira večnivojski park z več kot 21.000 zasaditvami cvetja, mediteranskimi drevesi, starimi vodnjaki in številnimi kipi, kar potrjujejo uradni podatki gradu in Journal.hr.

Rilkejeva pot in Devinski grad
Rilkejeva pot in Devinski gradFOTO: Shutterstock

Rilkejeva pot – najlepši sprehod ob Tržaškem zalivu

Ena največjih znamenitosti v okolici gradu je Rilkejeva pot, dvokilometrska pešpot, ki poteka tik ob robu pečine med Sesljanom in Devinom. Pot je dobila ime po pesniku Rainerju Marii Rilkeju, ki je v gradu našel navdih za svoja dela. Sprehajalci lahko uživajo v razgledih na celoten Tržaški zaliv, pot pa je primerna tudi za družine.

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Zakaj obiskati Castello di Duino?

Castello di Duino je idealen izlet za vse, ki iščejo kombinacijo morja, zgodovine, arhitekture in narave. Zaradi bližine Ljubljane in Trsta je popoln za hiter pobeg, hkrati pa ponuja dovolj vsebine za celodnevno raziskovanje.

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Če iščete lokacijo, ki je manj turistično oblegana kot Miramare, a nič manj čarobna, je Devinski grad odlična izbira.

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Vir: journal.hr, castellodiduino.it

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