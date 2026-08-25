Dopust brez načrtovanja, hitenja in skrbi? Tunizija ponuja recept za oddih v dvoje

Do Tunizije je iz Slovenije približno dve uri leta, vendar se zdi, kot da ste pristali v povsem drugem svetu. Na eni strani je Sredozemlje z živahnimi letovišči, na drugi starodavna mesta, arabske tržnice in puščavska pokrajina. Pri Oasis Tours, ki Tunizijo in Djerbo poznajo že več kot dve desetletji, jo zato predstavljajo kot destinacijo, kjer se lahko brez težav združita počitek in raziskovanje. In prav to je morda najboljša novica za pare, ki si po letih družinskih obveznosti želijo predvsem nekaj časa zase.

Dopust, na katerem vam ni treba imeti načrta

Morda je največja razlika med dopustom nekoč in danes ta, da vam ni več treba zapolniti vsake minute dneva. Ko so otroci majhni, je skoraj samoumevno, da iščemo aktivnosti, ki bodo zanimive zanje, preverjamo urnike in poskrbimo, da se nihče ne dolgočasi. Ko odrastejo, pa lahko končno pride na vrsto dopust, na katerem je povsem dovoljeno reči: danes ne bomo počeli ničesar. To pomeni dolg zajtrk, počasno jutro ob bazenu in knjigo, ki jo že mesece prestavljate na nočno omarico. Pomeni kopanje v morju takrat, ko se vama zahoče, popoldanski sprehod brez posebnega cilja in večerjo, ki se lahko zavleče pozno v večer. Ničesar ni treba dokazovati in nobene znamenitosti ni treba nujno odkljukati s seznama. Tunizija je za takšen oddih zelo primerna, saj ponuja veliko možnosti, da si dopust prilagodita svojemu ritmu. Če si želita miru, ga lahko najdeta ob morju, če postaneta radovedna, pa se lahko odpravita raziskovat bližnja mesta, zgodovinske znamenitosti ali lokalne tržnice. In če se nekega dne odločita, da bosta ves dan samo uživala v soncu, je tudi to popolnoma veljaven načrt.

icon-expand Tunizija je za takšen oddih zelo primerna, saj ponuja veliko možnosti, da si dopust prilagodita svojemu ritmu FOTO: Arhiv naročnika

Hammamet: ko se morje sreča z živahnim mestom

Ena najbolj znanih tunizijskih počitniških destinacij je Hammamet, ki leži približno 65 kilometrov južno od glavnega mesta Tunis. Njegova dolga peščena obala je kot nalašč za počasna jutra ob morju, mesto pa ponuja dovolj restavracij, kavarn in trgovinic, da se lahko po sončenju odpravita tudi na sprehod. Poseben čar ima stari del Hammameta, kjer tradicionalna arhitektura spominja, da ste vendarle precej daleč od doma. Približno deset kilometrov južneje leži Yasmine Hammamet, sodobnejše turistično središče z marino, hoteli, restavracijami in dolgo promenado. Ob večerih je prijetno posedeti ob morju, opazovati ljudi in se brez posebnega načrta odločiti, kje boste večerjali. V okolici so tudi trgovine in druge možnosti za preživljanje prostega časa, zato vam ni treba ves čas ostajati v hotelskem kompleksu. Hammamet je zanimiv prav zato, ker ne zahteva odločitve med počivanjem in doživetjem. Dopoldne sta lahko na plaži, popoldne v mestu, zvečer pa na večerji. Če si želita izleta, ga vključita v načrt, če ne, pa preprosto ostaneta ob morju. Pri organizaciji takšnega potovanja je lahko dobrodošlo tudi poznavanje destinacije, ki ga ima Oasis Tours.

icon-expand Tunizija ima vse, kar si zaželite FOTO: Arhiv naročnika

Port El Kantaoui za počasne večere in sprehode ob morju

Port El Kantaoui je nekoliko drugačen od živahnega Hammameta. Njegovo središče je marina, okoli katere se razprostirajo restavracije, trgovine in prijetne poti za sprehajanje. Za par, ki si želi predvsem udobnega dopusta in nekaj lepih večerov brez posebnega programa, je lahko prav takšno okolje zelo prijetno. Poseben čar imajo večerni sprehodi. Ko vročina popusti, se življenje preseli na ulice in promenade, restavracije pa postanejo prostor za dolge večerje. Morda je ravno to občutek, ki ga iščejo pari po štiridesetem. Ne potrebujejo več deset različnih aktivnosti, da bi bil dopust uspešen. Želijo si kakovosten čas, nekaj novega, udobje in predvsem možnost, da se za nekaj dni umaknejo od vsakodnevnih obveznosti. Port El Kantaoui pa ponuja prav dovolj vsega, da lahko vsak dan izbereta svoj tempo.

Tunizija ima zgodbo, ki jo je vredno odkriti

Če bi Tunizijo opisali samo kot deželo peščenih plaž, bi ji naredili veliko krivico. Njena zgodovina sega daleč v preteklost, še posebej pomembna pa je bila Kartagina, ki so jo Feničani ustanovili kot eno najpomembnejših trgovskih središč antičnega sveta. Kasneje je območje postalo del Rimskega imperija, skozi stoletja pa so se tu izmenjevali različni narodi in kulture. Ostanki te bogate zgodovine so danes eden od razlogov, zakaj je potovanje po Tuniziji zanimivo tudi za tiste, ki ne želijo celotnega dopusta preživeti na plaži. Ruševine antičnih mest, stare medine, tradicionalna arhitektura in živahne tržnice ustvarjajo občutek, da vsakič, ko zavijete za naslednji vogal, odkrijete nekaj novega. Tunizija je geografsko presenetljivo raznolika. Sever države je bolj zelen in sredozemski, obalni del zaznamujejo plaže in turistična mesta, južneje pa se pokrajina postopoma spreminja. Tam se začne povsem drugačen svet: svet Sahare, oaz in slanega jezera Chott el Jerid. Oasis Tours je poleg Tunizije posebej usmerjen v organizacijo vodenih potovanj po celinski Tuniziji, kjer je poudarek na raziskovanju raznolikih pokrajin od obale do Sahare. V okviru njihovega programa so vključena tudi safari doživetja v puščavi ter možnost izbire različnih fakultativnih izletov, ki potovanje še dodatno obogatijo. Njihovo poznavanje destinacije je dobrodošlo za vse, ki si želijo brezskrbno organizacijo in občutek, da je na drugi strani nekdo, ki Tunizijo res dobro pozna.

icon-expand Tunizija ima zgodbo, ki jo je vredno odkriti FOTO: Arhiv naročnika

Ko tudi večerja postane del doživetja

Tunizijo je mogoče spoznavati tudi skozi njene okuse. Lokalna kuhinja je aromatična in bogata z začimbami, na mizi pa se v hotelskih restavracijah pogosto znajdejo raznolike mednarodne jedi, ob tem pa tudi izbrani tunizijski okusi, ki jih je vredno poskusiti. Prav ta kombinacija poskrbi, da je kulinarična izkušnja prijetna in raznolika, ne da bi bilo treba zapuščati udobje hotela. V vročih dneh se domačini radi osvežijo z metinim čajem, ki mu lahko dodajo mandlje ali pinjole, zanimiva pa je tudi tunizijska kava. Čeprav je Tunizija muslimanska država, ima tudi tradicijo pridelave vina, značilne pa so še nekatere lokalne alkoholne pijače, kot sta boukha in thibarine. Tudi v hotelski ponudbi se pogosto najdejo elementi lokalne kulinarike, ki dopolnjujejo mednarodni izbor jedi. Toda najlepši del tunizijske kulinarike morda sploh ni v tem, kaj boste izbrali na samopostrežnem pultu, temveč v občutku brezskrbnosti, ki ga prinese all inclusive koncept. Ko ni treba razmišljati o tem, kam na večerjo ali kaj naročiti, se lahko popolnoma prepustita dnevu. In prav v tem je pogosto največja vrednost dopusta – v preprostosti, ko je vse že poskrbljeno, vidva pa imata končno čas samo zase.

icon-expand Toda najlepši del tunizijske kulinarike morda sploh ni v tem, kaj boste izbrali na samopostrežnem pultu, temveč v občutku brezskrbnosti, ki ga prinese all inclusive koncept FOTO: Arhiv naročnika

Tokrat naj bo dopust res samo vajin