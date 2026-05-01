Filipini, plaža Entalula
Potovanja

Skriti kotiček sveta: To je uradno najlepša plaža za leto 2026

N. Č.
01. 05. 2026 04.00
Načrtujete potovanje na Filipine? Razkrivamo vse, kar morate vedeti o obisku najlepše plaže na svetu. Tamkajšnja plaža Entalula je bila namreč razglašena za najlepšo plažo na svetu za leto 2026.

Entalula Beach na filipinskem otoku Palawan je bila leta 2026 razglašena za najlepšo plažo na svetu na globalni lestvici World's 50 Best Beaches. Gre za priznanje, ki temelji na strokovni oceni mednarodnih popotnikov, vplivnežev in poznavalcev obalnih destinacij, lestvica World's 50 Best Beaches pa jo opisuje kot plažo, ki presega pričakovanja in obiskovalcem ponuja izkušnjo, ki jo je težko primerjati s katero koli drugo.

Po poročanju portala World's 50 Beaches je plaža izstopala zaradi izjemne naravne kulise, čistosti morja in občutka nedotaknjenosti. Novico je povzel tudi Tportal, ki navaja, da je Entalula prehitela vse druge svetovne destinacije, vključno s številnimi znanimi evropskimi plažami. Tportal dodaja, da se je na seznamu tokrat znašlo 11 evropskih plaž, a nobena od njih tokrat ne pripada Sloveniji ali Hrvaški.

Entalula
EntalulaFOTO: Adobe Stock

S čim je navdušila plaža Entalula?

Naravna kulisa, ki jo uvršča na vrh svetovnih lestvic

Plaža Entalula je znana po dramatičnih apnenčastih pečinah, ki se dvigajo nad belim peskom in ustvarjajo eno najbolj prepoznavnih podob filipinskega arhipelaga. Po podatkih World's 50 Beaches gre za plažo, ki jo strokovnjaki opisujejo kot izjemno fotogenično in skoraj filmsko zaradi kontrasta med temnimi skalami in svetlim peskom. Ta edinstvena kombinacija je eden ključnih razlogov, da je plaža prejela najvišjo oceno v letu 2026, poroča njihova uradna spletna stran.

Kristalno čisto morje in idealni pogoji za plavanje

Voda ob obali Entalule je izjemno bistra, kar omogoča odlične pogoje za plavanje in snorkljanje. Po navedbah uradne lestvice je morje tam med najčistejšimi na Filipinih, kar dodatno prispeva k občutku tropskega raja. Mirni pogoji v sušnem obdobju omogočajo obiskovalcem, da doživijo plažo v njeni najboljši podobi, še dodajajo.

Nedostopnost, ki ohranja naravno lepoto

Do plaže Entalula je mogoče priti izključno z ladjo, kar pomeni, da je plaža manj obremenjena z množičnim turizmom. Po podatkih World's 50 Beaches prav ta omejena dostopnost ohranja njeno naravno stanje in občutek zasebnosti, ki ga obiskovalci pogosto izpostavljajo kot eno največjih prednosti.

Entalula: do nje lahko dostopate samo z ladjo.
Entalula: do nje lahko dostopate samo z ladjo.FOTO: Adobe Stock

Najboljši čas za obisk

Palawan ima tropsko podnebje, zato je izbira pravega obdobja ključna za optimalno izkušnjo. Sušno obdobje med decembrom in aprilom je po podatkih turističnih vodnikov najbolj primerno za obisk, saj so takrat padavine minimalne, morje pa mirno.

Kako do plaže Entalula?

Najpogostejše izhodišče za obisk Entalula Beach je El Nido, od koder organizirani izleti vključujejo postanek na tej plaži. Ker je dostop možen samo z ladjo, je obisk del tako imenovanih 'island-hopping' tur, ki so značilne za severni Palawan.

Filipini, plaža Entalula
Filipini, plaža EntalulaFOTO: Profimedia

Zdi se, da je Entalula Beach upravičeno prejela naziv najlepše plaže na svetu za leto 2026. Njena kombinacija nedotaknjene narave, izjemne kulise, kristalno čiste vode in občutka zasebnosti jo postavlja v sam vrh svetovnih obalnih destinacij.

Vir: worlds50beaches.com, tportal.hr

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

