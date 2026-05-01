Skriti kotiček sveta: To je uradno najlepša plaža za leto 2026

Entalula Beach na filipinskem otoku Palawan je bila leta 2026 razglašena za najlepšo plažo na svetu na globalni lestvici World's 50 Best Beaches. Gre za priznanje, ki temelji na strokovni oceni mednarodnih popotnikov, vplivnežev in poznavalcev obalnih destinacij, lestvica World's 50 Best Beaches pa jo opisuje kot plažo, ki presega pričakovanja in obiskovalcem ponuja izkušnjo, ki jo je težko primerjati s katero koli drugo.
Po poročanju portala World's 50 Beaches je plaža izstopala zaradi izjemne naravne kulise, čistosti morja in občutka nedotaknjenosti. Novico je povzel tudi Tportal, ki navaja, da je Entalula prehitela vse druge svetovne destinacije, vključno s številnimi znanimi evropskimi plažami. Tportal dodaja, da se je na seznamu tokrat znašlo 11 evropskih plaž, a nobena od njih tokrat ne pripada Sloveniji ali Hrvaški.
S čim je navdušila plaža Entalula?
Naravna kulisa, ki jo uvršča na vrh svetovnih lestvic
Plaža Entalula je znana po dramatičnih apnenčastih pečinah, ki se dvigajo nad belim peskom in ustvarjajo eno najbolj prepoznavnih podob filipinskega arhipelaga. Po podatkih World's 50 Beaches gre za plažo, ki jo strokovnjaki opisujejo kot izjemno fotogenično in skoraj filmsko zaradi kontrasta med temnimi skalami in svetlim peskom. Ta edinstvena kombinacija je eden ključnih razlogov, da je plaža prejela najvišjo oceno v letu 2026, poroča njihova uradna spletna stran.
Kristalno čisto morje in idealni pogoji za plavanje
Voda ob obali Entalule je izjemno bistra, kar omogoča odlične pogoje za plavanje in snorkljanje. Po navedbah uradne lestvice je morje tam med najčistejšimi na Filipinih, kar dodatno prispeva k občutku tropskega raja. Mirni pogoji v sušnem obdobju omogočajo obiskovalcem, da doživijo plažo v njeni najboljši podobi, še dodajajo.
Nedostopnost, ki ohranja naravno lepoto
Do plaže Entalula je mogoče priti izključno z ladjo, kar pomeni, da je plaža manj obremenjena z množičnim turizmom. Po podatkih World's 50 Beaches prav ta omejena dostopnost ohranja njeno naravno stanje in občutek zasebnosti, ki ga obiskovalci pogosto izpostavljajo kot eno največjih prednosti.
Najboljši čas za obisk
Palawan ima tropsko podnebje, zato je izbira pravega obdobja ključna za optimalno izkušnjo. Sušno obdobje med decembrom in aprilom je po podatkih turističnih vodnikov najbolj primerno za obisk, saj so takrat padavine minimalne, morje pa mirno.
Kako do plaže Entalula?
Najpogostejše izhodišče za obisk Entalula Beach je El Nido, od koder organizirani izleti vključujejo postanek na tej plaži. Ker je dostop možen samo z ladjo, je obisk del tako imenovanih 'island-hopping' tur, ki so značilne za severni Palawan.
Vir: worlds50beaches.com, tportal.hr
