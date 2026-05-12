Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci

Z začetkom toplejših dni in daljših vikendov se znova odpre večna dilema: kam na izlet, da bo zadovoljen prav vsak član družine, brez stresa in dolgih priprav? Vse več družin se v zadnjih letih odpravlja proti severu. Avstrija poleti ponuja presenetljivo veliko, od čudovitih jezer za osvežitev in urejenih poti za raziskovanje, do doživetij, kjer pridejo na svoj račun tudi bolj adrenalinski navdušenci. A med vsemi možnostmi izstopa destinacija, ki v sebi združuje prav vse: zabavo, naravo in tisto najpomembnejše: skupne družinske trenutke. V bližini Nežiderskega jezera se nahaja Familypark, največji zabaviščni park v Avstriji, kjer več kot 30 atrakcij, razdeljenih v štiri tematske svetove, ustvari celodnevno doživetje.

FOTO: Arhiv naročnika

Zabava za vse generacije, ne le za najmlajše

Familypark je zasnovan kot prostor, kjer lahko skupaj uživa vsa družina, od najmlajših do staršev in starih staršev. Ne gre le za klasičen zabaviščni park, temveč za celostno doživetje, kjer se prepletajo različne oblike zabave in sprostitve. Na enem mestu boste našli:

- raznolike atrakcije za različne starosti,

- štiri tematske svetove, ki ustvarjajo posebno vzdušje,

- številna igrišča in raziskovalne kotičke,

- urejene zelene površine za oddih,

- ter pestro gostinsko ponudbo. Prav ta raznolikost poskrbi, da si vsak družinski član najde nekaj zase, naj bo to mirnejše raziskovanje, igriva zabava ali nekoliko bolj razburljiva doživetja. Ni naključje, da je prejel tudi naziv za najboljši zabaviščni park v Avstriji, kar potrjuje kakovost celotne izkušnje. Praktični podatki za brezskrben izlet

- lokacija: Avstrija, ob Nežiderskem jezeru

- razdalja: približno 2,5 ure vožnje iz Maribora

- primerno za: otroke od 3 let naprej, starše in stare starše

- trajanje obiska: celodnevni izlet ali vikend oddih

- posebnost: ena vstopnica za skoraj vse atrakcije

LeonardosFlugmaschine je atrakcija za pravo dozo akcije. FOTO: Arhiv naročnika

Spoznajte štiri tematske svetove

Familypark je razdeljen na štiri tematske svetove, ki ustvarjajo raznoliko doživetje skozi celoten dan. Prav ta razdelitev omogoča, da obisk poteka naravno, od bolj umirjenih, pravljičnih trenutkov do bolj živahnih in adrenalinskih doživetij. Vsak del parka ima svojo zgodbo, svoje vzdušje in svoje vrhunce, skupaj pa tvorijo popolno celodnevno družinsko dogodivščino. Erlebnisburg Eden najbolj igrivih delov parka, kjer prevladuje pravljično vzdušje. Atrakcije vas popeljejo v svet gradov, zmajev in domišljijskih zgodb, med njimi pa izstopajo tudi Azurgo, gugalnica na višini 12 metrov, Märchenkarussell, nostalgični vrtiljak, kakršen ne sme manjkati v nobenem tematskem parku, ter Stellarium, atrakcija, ki vas osupne in zavrti že ob samem pogledu. Bauernhof Razgiban in živahen del, navdihnjen s podeželjem. Ponuja kombinacijo družinskih voženj, nekoliko bolj dinamičnih atrakcij ter številne kotičke za igro in raziskovanje, med njimi pa izstopajo Rattenmühle, družinski vlak smrti speljan tik ob drevesih, Biberburg, najvišji vodni tobogan z hlodi v Avstriji, popoln za tople dni, ter Schweinchenbahn, zabavna vožnja, kjer se tudi najmlajši lahko popeljejo na prašičku skozi kmečki svet.

Waldexpress FOTO: Arhiv naročnika

Märchenwald Najbolj umirjen in čaroben del parka, kjer se sprehodite skozi svet znanih pravljic. Veliko zelenja in senčnih poti ustvarja prijetno, sproščeno vzdušje. Abenteuerinsel Najbolj dinamičen del parka z več akcije, vodnimi atrakcijami in energijo. Tukaj najdete tudi nove atrakcije, kot sta Rotonda in Wilder Winzer, med njimi pa izstopajo tudi Leonardos Flugmaschine, atrakcija za pravo dozo akcije, Krokobahn, vodna dogodivščina, ter Seedrache, vožnja polna energije.

Novosti, ki jih letos ne smete zamuditi

Familypark ostaja svež in zanimiv tudi za tiste, ki so ga že obiskali, saj ga skoraj vsako sezono nadgradijo z novimi doživetji. Letos sta v ospredju dve popolnoma novi atrakciji: Rotonda: vožnja, ki vas zavrti in nasmeje hkrati Če imate radi tisti prijeten občutek v trebuhu in ravno prav adrenalina, vas bo Rotonda zagotovo navdušila. Gre za energično vožnjo, kjer se prepletajo hitri zasuki, valovito dvigovanje in spuščanje ter občutek lahkotnega 'lebdenja'. Med vožnjo se ploščad vrti, hkrati pa drsi po progi, zato se ves čas nekaj dogaja, ravno prav, da začutite vznemirjenje, a še vedno uživate sproščeno in skupaj z družino. Posebno čarobnost doda tudi ambient. Atrakcija je postavljena v svet vinogradništva, obdan z mediteranskim vzdušjem pustolovskega otoka. Tako ni le vožnja, ampak pravo doživetje, kjer je pomembno tudi okolje, ki vas obdaja.

Rotonda ponuja energično vožnjo, kjer se prepletajo hitri zasuki, valovito dvigovanje in spuščanje ter občutek lahkotnega 'lebdenja'. FOTO: Arhiv naročnika

Wilder Winzer: igriva pustolovščina za najmlajše Za mlajše obiskovalce je tu Wilder Winzer , igriva vožnja v 'vinskem vozičku', ki se premika gor in dol, kot da bi se peljali po razgibanih vinogradih. Gre za lahkotno, a živahno izkušnjo, ki pogosto nasmeje tudi starše. To je ena tistih atrakcij, kjer se skupaj zabava vsa družina.

Za mlajše obiskovalce je tu Wilder Winzer, igriva vožnja v 'vinskem vozičku'. FOTO: Arhiv naročnika

Iz izleta v mini dopust