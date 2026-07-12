Skriti biser nad Gardskim jezerom: razgled, ki ga Slovenci obožujejo

Kje se nahaja Tremosine sul Garda?
Tremosine sul Garda leži v italijanski pokrajini Brescia v Lombardiji, na planoti nad zahodno obalo Gardskega jezera, med krajema Limone sul Garda in Riva del Garda. Območje je del naravnega parka Alto Garda Bresciano in ponuja izjemne razglede na jezero ter okoliške gore. Kraj sestavlja več manjših naselij, med katerimi je najbolj znano Pieve, zgodovinsko središče občine.
Strada della Forra – ena najbolj spektakularnih cest v Italiji
Največja znamenitost kraja je brez dvoma Strada della Forra, panoramska cesta, ki se vije skozi ozko sotesko, ki jo je izklesal potok Brasa. Cesta povezuje obalo jezera s planoto Tremosine in je znana po predorih, vklesanih v skalo, ostrih ovinkih ter dramatičnih razgledih.
Gradnja ceste se je začela konec 19. stoletja, uradno pa so jo odprli leta 1913. Še danes velja za izjemen inženirski dosežek svojega časa. Njena priljubljenost je še dodatno narasla po snemanju filma James Bond: Quantum of Solace, v katerem se po tej cesti odvija ena izmed avtomobilskih zasledovalnih scen.
Terrazza del Brivido navdušuje z razgledom
Obiskovalci Tremosine pogosto obiščejo tudi znamenito Terrazza del Brivido oziroma 'teraso vrtoglavice'. Razgledna ploščad štrli nad prepadom in ponuja enega najbolj prepoznavnih pogledov na Gardsko jezero.
Z razgledne točke se odpirajo čudoviti pogledi na modro jezero, strme pečine in gore v ozadju. Prav zaradi tega velja za eno najbolj fotografiranih lokacij na območju Gardskega jezera.
Sprehod skozi zgodovinski Pieve
Pieve je srce Tremosine sul Garda. Ozke kamnite ulice, majhni trgi in tradicionalna arhitektura ustvarjajo pristno italijansko vzdušje, ki obiskovalce hitro očara. Kraj pogosto imenujejo tudi 'balkon nad Gardskim jezerom', saj ponuja izjemne panoramske poglede.
Sprehod skozi staro mestno jedro je odlična priložnost za odkrivanje lokalnega utripa, prijetnih kavarn in razglednih točk, ki se skrivajo med zgodovinskimi stavbami.
Raj za ljubitelje aktivnega oddiha
Tremosine sul Garda privablja tudi pohodnike, kolesarje in ljubitelje narave. Območje ponuja številne pohodniške poti in kolesarske trase skozi gozdove, oljčne nasade ter razgledne gorske predele.
Prav kombinacija neokrnjene narave, razgledov in mirnejšega vzdušja je razlog, da številni obiskovalci Tremosine izberejo kot alternativo bolj obleganim krajem ob jezeru.
Zakaj obiskati Tremosine sul Garda?
Če iščete destinacijo, ki združuje osupljivo naravo, slikovite razglede, zanimivo zgodovino in pristno italijansko vzdušje, je Tremosine sul Garda odlična izbira. Od adrenalinske vožnje po cesti Strada della Forra do mirnega sprehoda po ulicah kraja Pieve – ta edinstveni kotiček ob Gardskem jezeru ponuja doživetje, ki ga boste težko pozabili.
Vir: gardavisit.it, tremosinesulgarda.it, stradadellaforra.com
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