10 hrvaških otokov, ki jih letos vsi obiskujejo

Ste se kdaj vprašali, kateri hrvaški otoki so dejansko vredni obiska? Britanska novinarka Jane Foster je za The Telegraph sestavila seznam 10 najboljših destinacij pri naših južnih sosedih. Fosterjeva hrvaško obalo raziskuje že 20 let, zato njeni nasveti temeljijo na bogatih izkušnjah.

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V svojem vodiču razvršča otoke glede na to, kaj nudijo: nekateri so idealni za ljubitelje dragega luksuza in nočnega življenja, drugi za aktivne družine, spet tretji za tiste, ki si želijo le miru in dobrega domačega vina. Njen seznam vključuje vse od svetovno znanega Hvara do manj obleganega Dugega otoka, s čimer dokazuje, da Jadran nudi ogromno raznolikosti na relativno majhnem prostoru.

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Kateri hrvaški otoki so vredni obiska?

Hvar

Če iščete prestiž, potem je Hvar prava izbira za vas. Kot piše The Telegraph, ta otok nudi najboljše hotele in vrhunske restavracije, ki bodo zadovoljile še tako zahtevne goste. Poleg glamuroznega nočnega življenja avtorica priporoča ogled antičnega Starogradskega polja, kjer še danes uspevajo oljke in sivka.

icon-expand Hvar FOTO: Adobe Stock

Lošinj

Po drugi strani pa Lošinj ponuja mirnejšo obliko razvajanja. Znan je po svoji klimatski zdravilnosti in bujni naravi, ki so jo s svojih potovanj prinašali stari kapetani. Za tiste, ki si želite nepozabnega večera, Jane Foster svetuje večerjo na razgledni točki Providenca, od koder se odpira čudovit razgled na sončni zahod in lošinjski arhipelag.

icon-expand Veli Lošinj, Hrvaška FOTO: Arhiv naročnika

Korčula

Če uživate v dobrem vinu, vas bo Korčula naravnost navdušila. Kot poroča britanski The Telegraph, je obisk vinskih kleti v Lumbardi nujen za vsakega sladokusca, predvsem zaradi odličnega vina grk. Otok je znan tudi po poletnem viteškem plesu moreška, ki ohranja tradicijo v starem mestnem jedru.

icon-expand Plaža Korčula FOTO: Shutterstock

Brač

Tistim, ki na dopustu ne morejo mirovati, pa avtorica svetuje odhod na Brač. Ta otok je idealen za aktivne družine, saj ponuja vse od e-kolesarjenja do potapljanja. Znamenita plaža Zlatni rat v Bolu je po njenih besedah najboljše mesto za jadranje na deski in odbojko na mivki, ljubitelji kulture pa se lahko ustavijo v galeriji Dešković.

icon-expand Zlatni rat na Braču FOTO: Shutterstock

Pag

Otok Pag morda na prvi pogled deluje pust, a novinarka The Telegrapha ga izpostavlja kot najboljšo izbiro za tiste, ki radi fotografirajo. Njegova surova pokrajina je nepozabna, turistične skupnosti pa ponujajo zanimive sprehode pod luno. Na kulinaričnem področju Pag izstopa po vsem znanem siru.

icon-expand Paški most FOTO: Shutterstock

Mljet

Na drugem koncu lestvice pa se nahaja Mljet, ki je najboljša baza za tiste, ki ne prenesejo gneče. Nacionalni park na zahodu otoka s samostanom iz 12. stoletja nudi globok mir, Saplunara na vzhodu pa ponuja peščeno plažo, ki je kljub poletni vročini pogosto polprazna in obkrožena s prijetnimi ribjimi restavracijami.

icon-expand Zaliv Saplunara FOTO: Dreamstime

Rab

Če ste ljubitelj peščenih plaž, je Rab po mnenju novinarke Jane Foster obvezen postanek, še posebej na območju Loparja. Kot piše avtorica, otok nudi odlične kampe in hotele, njegovo staro jedro pa je pravo kulturno središče.

icon-expand Rab FOTO: Shutterstock

Dugi otok

Dugi otok ostaja baza za ljubitelje narave, saj omogoča hiter dostop do Kornatov in strmih pečin Telašćice. Njegova divja, a dostopna narava ponuja popolno zatočišče za ljubitelje miru, raziskovanja in pristne dalmatinske pokrajine. Je eden najbolj slikovitih otokov zadarskega arhipelaga, kjer se čas zdi počasnejši.

icon-expand Plaža Saharun - Dugi otok FOTO: Pinterest

Veliki Brijuni

Veliki Brijuni, del Narodnega parka Brijuni, so otok elegance, zgodovine in neokrnjene narave. Na otoku, kjer je nekdaj užival Tito z elito, lahko danes igrate golf na enem najstarejših igrišč v tem delu Evrope. Igrišče z 18 luknjami je del nacionalnega parka, kar pomeni, da je igranje golfa med živalmi sredi neokrnjene narave nepozaben dogodek.

icon-expand Brijuni FOTO: Shutterstock

Lopud

Lopud, eden najlepših otokov v elafitskem arhipelagu pri Dubrovniku, slovi po sproščenem mediteranskem ritmu, dolgih peščenih plažah in bujnem zelenju. Njegova znamenita plaža Šunj privablja obiskovalce s plitvino in kristalno čisto vodo, medtem ko se v majhnem pristaniškem mestecu prepletata zgodovina in spokojnost.

icon-expand Lopud, Hrvaška FOTO: Adobe Stock

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