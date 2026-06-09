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Hvar
Potovanja

10 hrvaških otokov, ki jih letos vsi obiskujejo

N. Č.
09. 06. 2026 04.00
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Načrtujete poletni oddih na Jadranu? Pripravili smo vam seznam desetih vrhunskih hrvaških otokov, ki ponujajo za vsakogar nekaj: od prestiža in zabave do miru, vrhunskega vina, družinskih aktivnosti ter dih jemajoče neokrnjene narave.

Ste se kdaj vprašali, kateri hrvaški otoki so dejansko vredni obiska? Britanska novinarka Jane Foster je za The Telegraph sestavila seznam 10 najboljših destinacij pri naših južnih sosedih. Fosterjeva hrvaško obalo raziskuje že 20 let, zato njeni nasveti temeljijo na bogatih izkušnjah.

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V svojem vodiču razvršča otoke glede na to, kaj nudijo: nekateri so idealni za ljubitelje dragega luksuza in nočnega življenja, drugi za aktivne družine, spet tretji za tiste, ki si želijo le miru in dobrega domačega vina. Njen seznam vključuje vse od svetovno znanega Hvara do manj obleganega Dugega otoka, s čimer dokazuje, da Jadran nudi ogromno raznolikosti na relativno majhnem prostoru.

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Kateri hrvaški otoki so vredni obiska?

Hvar

Če iščete prestiž, potem je Hvar prava izbira za vas. Kot piše The Telegraph, ta otok nudi najboljše hotele in vrhunske restavracije, ki bodo zadovoljile še tako zahtevne goste. Poleg glamuroznega nočnega življenja avtorica priporoča ogled antičnega Starogradskega polja, kjer še danes uspevajo oljke in sivka.

Hvar
HvarFOTO: Adobe Stock

Lošinj

Po drugi strani pa Lošinj ponuja mirnejšo obliko razvajanja. Znan je po svoji klimatski zdravilnosti in bujni naravi, ki so jo s svojih potovanj prinašali stari kapetani. Za tiste, ki si želite nepozabnega večera, Jane Foster svetuje večerjo na razgledni točki Providenca, od koder se odpira čudovit razgled na sončni zahod in lošinjski arhipelag.

Veli Lošinj, Hrvaška
Veli Lošinj, HrvaškaFOTO: Arhiv naročnika

Korčula

Če uživate v dobrem vinu, vas bo Korčula naravnost navdušila. Kot poroča britanski The Telegraph, je obisk vinskih kleti v Lumbardi nujen za vsakega sladokusca, predvsem zaradi odličnega vina grk. Otok je znan tudi po poletnem viteškem plesu moreška, ki ohranja tradicijo v starem mestnem jedru.

Plaža Korčula
Plaža KorčulaFOTO: Shutterstock

Brač

Tistim, ki na dopustu ne morejo mirovati, pa avtorica svetuje odhod na Brač. Ta otok je idealen za aktivne družine, saj ponuja vse od e-kolesarjenja do potapljanja. Znamenita plaža Zlatni rat v Bolu je po njenih besedah najboljše mesto za jadranje na deski in odbojko na mivki, ljubitelji kulture pa se lahko ustavijo v galeriji Dešković.

Zlatni rat na Braču
Zlatni rat na BračuFOTO: Shutterstock

Pag

Otok Pag morda na prvi pogled deluje pust, a novinarka The Telegrapha ga izpostavlja kot najboljšo izbiro za tiste, ki radi fotografirajo. Njegova surova pokrajina je nepozabna, turistične skupnosti pa ponujajo zanimive sprehode pod luno. Na kulinaričnem področju Pag izstopa po vsem znanem siru.

Paški most
Paški mostFOTO: Shutterstock

Mljet

Na drugem koncu lestvice pa se nahaja Mljet, ki je najboljša baza za tiste, ki ne prenesejo gneče. Nacionalni park na zahodu otoka s samostanom iz 12. stoletja nudi globok mir, Saplunara na vzhodu pa ponuja peščeno plažo, ki je kljub poletni vročini pogosto polprazna in obkrožena s prijetnimi ribjimi restavracijami.

Zaliv Saplunara
Zaliv SaplunaraFOTO: Dreamstime

Rab

Če ste ljubitelj peščenih plaž, je Rab po mnenju novinarke Jane Foster obvezen postanek, še posebej na območju Loparja. Kot piše avtorica, otok nudi odlične kampe in hotele, njegovo staro jedro pa je pravo kulturno središče.

Rab
RabFOTO: Shutterstock

Dugi otok

Dugi otok ostaja baza za ljubitelje narave, saj omogoča hiter dostop do Kornatov in strmih pečin Telašćice. Njegova divja, a dostopna narava ponuja popolno zatočišče za ljubitelje miru, raziskovanja in pristne dalmatinske pokrajine. Je eden najbolj slikovitih otokov zadarskega arhipelaga, kjer se čas zdi počasnejši.

Plaža Saharun - Dugi otok
Plaža Saharun - Dugi otokFOTO: Pinterest

Veliki Brijuni

Veliki Brijuni, del Narodnega parka Brijuni, so otok elegance, zgodovine in neokrnjene narave. Na otoku, kjer je nekdaj užival Tito z elito, lahko danes igrate golf na enem najstarejših igrišč v tem delu Evrope. Igrišče z 18 luknjami je del nacionalnega parka, kar pomeni, da je igranje golfa med živalmi sredi neokrnjene narave nepozaben dogodek.

Brijuni
BrijuniFOTO: Shutterstock

Lopud

Lopud, eden najlepših otokov v elafitskem arhipelagu pri Dubrovniku, slovi po sproščenem mediteranskem ritmu, dolgih peščenih plažah in bujnem zelenju. Njegova znamenita plaža Šunj privablja obiskovalce s plitvino in kristalno čisto vodo, medtem ko se v majhnem pristaniškem mestecu prepletata zgodovina in spokojnost.

Lopud, Hrvaška
Lopud, HrvaškaFOTO: Adobe Stock
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Vir: The Telegraph

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