Italijanski otok, ki ga množice še niso odkrile

Najmanjši otok v Neapeljskem zalivu pogosto ostaja v senci bolj slavnih sosedov Capri in Ischia, a prav v tem se skriva njegov čar. Na komaj štirih kvadratnih kilometrih obiskovalce pričakajo ozke uličice, ribiški čolni, počasnejši življenjski ritem in eden najbolj fotogeničnih razgledov v Italiji.

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Pravljica v pastelnih barvah

Najbolj prepoznaven kotiček otoka je Marina di Corricella, najstarejša ribiška vasica na Procidi. Hiše v odtenkih rožnate, rumene, modre in oranžne se dvigajo nad majhnim pristaniščem ter ustvarjajo prizor, ki ga številni opisujejo kot enega najlepših v južni Italiji. Kot pojasnjujejo lokalni turistični viri, so ribiči svoje domove barvali v različne pastelne odtenke, da so jih lahko prepoznali že z morja, ko so se vračali z ribolova. Danes se ob obali vrstijo manjše restavracije in kavarne, vendar Corricella kljub priljubljenosti še vedno ostaja pristna ribiška skupnost, kjer domačini vsakodnevno popravljajo mreže in pripravljajo ulov.

icon-expand Marina di Corricella, Procida FOTO: Profimedia

Nad pisanimi hišami kraljuje nekdanji zapor

Le nekaj minut hoje nad Corricello se dviga Terra Murata, utrjeno zgodovinsko jedro otoka in njegova najvišja točka. Naselje je nastalo kot obramba pred piratskimi vpadi, ki so stoletja ogrožali prebivalce obal južne Italije. Posebno pozornost pritegne mogočna palača Palazzo d'Avalos. Stavba je bila sprva plemiška rezidenca, nato pa je več kot stoletje služila kot zapor. Ta je deloval vse do leta 1988. Danes si je del kompleksa mogoče ogledati v okviru vodenih ogledov, ki obiskovalcem razkrivajo temačnejšo plat otoške zgodovine. Kontrast med živahnimi barvami Corricelle in nekdanjim zaporom nad pečinami daje Procidi prav poseben značaj.

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Zakaj je Procida drugačna od Caprija?

Medtem ko Capri slovi po luksuzu in glamurju, je Procida veliko bolj umirjena. Številni popotniki jo opisujejo kot kraj, kjer lahko še vedno občutite vsakdanje življenje lokalnega prebivalstva. Otok je sicer postal bolj prepoznaven po letu 2022, ko je bil razglašen za italijansko prestolnico kulture. A kljub povečani pozornosti se množični turizem tu še ni razvil v takšni meri kot na nekaterih drugih italijanskih destinacijah.

icon-expand Procida, Italija FOTO: Profimedia

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Praktični nasveti za obisk

Kako priti do tja? Najlažje z ladjo iz Neaplja. Vožnja običajno traja približno 40 minut. Koliko časa potrebujete? Za glavne znamenitosti zadostuje enodnevni izlet, vendar se številni obiskovalci odločijo za eno ali dve nočitvi, da otok doživijo brez dnevnih turistov. Kje ujeti najlepši razgled? Najlepši pogled na Marino Corricello se odpre s teras in razglednih točk v Terra Murati, od koder se pastelne hiše razprostirajo kot pisan amfiteater nad morjem. Kdaj obiskati? Po mnenju lokalnih vodnikov sta najbolj prijetna pomlad in zgodnja jesen, ko so temperature ugodne, gneča pa manjša. Zelo čarobna sta tudi zgodnje jutro in večer, ko večina dnevnih obiskovalcev že zapusti otok.

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Procida ni destinacija za tiste, ki iščejo razkošne nakupe ali burno nočno življenje. Je kraj za počasne sprehode, dolga kosila ob morju in občutek, da ste za nekaj ur odkrili Italijo, kakršna je nekoč bila. Prav zato jo številni popotniki označujejo za enega najlepše varovanih italijanskih skrivnosti.

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