Ko iščemo ideje za decembrski izlet, hitro ugotovimo, da ni najpomembnejše, kako daleč gremo, temveč kakšne spomine ustvarimo. Nekatera najlepša adventna mesta so oddaljena le nekaj ur, praznično vzdušje pa se lahko začne že med vožnjo. V nadaljevanju predstavljamo nekaj idej za praznične izlete z vlakom, od družinskega doživetja na Miklavževem ali Božičkovem muzejskem vlaku do obiska priljubljenih adventnih destinacij doma in v tujini.

Maribor: za sproščen enodnevni izlet

Maribor je odlična izbira, če si želite prazničnega utripa brez dolge poti. Železniška postaja je le nekaj minut hoje od mestnega središča, zato lahko adventne stojnice, praznične lučke in sprehod ob Dravi obiščete brez dodatnega prevoza. Zaradi bližine in preproste dostopnosti je mesto še posebej primerno za družine z otroki, starejše obiskovalce ali vse, ki si želijo sproščenega decembrskega izleta.

Zagreb: če želite advent, kjer se ves čas nekaj dogaja

Zagreb je pravi naslov za ljubitelje adventnega vrveža. Večina prazničnega dogajanja je zbrana v središču mesta okoli Trga bana Jelačića in parka Zrinjevac, zato lahko od prihoda z vlakom do glavnih prizorišč večino poti opravite peš. To je destinacija za vse, ki radi združijo adventne stojnice, praznično kulinariko, glasbo in večerno dogajanje v enem dnevu. Priporočamo jo parom, skupinam prijateljev in družinam z nekoliko starejšimi otroki.

Dunaj: za ljubitelje božičnih sejmov in nakupovanja

Le redka mesta znajo ustvariti tako veličastno praznično kuliso kot Dunaj. Avstrijska prestolnica je odlična izbira za tiste, ki želijo adventni izlet združiti z obiskom znamenitosti, muzejev ali predprazničnim nakupovanjem. Poleg znamenitega sejma pred mestno hišo lahko v enem dnevu obiščete še več manjših adventnih sejmov, številne kavarne in praznično okrašene nakupovalne ulice. Primeren je tako za pare kot za skupine prijateljev.

Gradec: za vse, ki ne marajo gneče

Če vas velike množice hitro utrudijo, je Gradec dobra alternativa Dunaju. Adventni sejmi so manjši, mestno jedro pa dovolj kompaktno, da ga lahko raziskujete peš. To je destinacija za sproščen dan v dvoje, umirjen sprehod med stojnicami in dolg klepet ob kavi.

Beljak: advent z alpskim razgledom

Če vas decembrska pravljica najbolj spominja na zasnežene vrhove, vonj po cimetu in majhne lesene hišice, bo Beljak odlična izbira. Koroško mesto ponuja prijetne praznične sejme, posebno čarobnost pa mu daje kulisa okoliških Alp, zaradi katere je advent še bolj slikovit. Mesto je zaradi dobre železniške povezave privlačna izbira za enodnevni izlet, pri katerem lahko decembrsko dogajanje združite z občudovanjem zimskih alpskih razgledov.

Budimpešta: tisoče lučk ob Donavi

Budimpešta je destinacija za vse, ki si želijo adventni izlet spremeniti v krajši oddih. Poleg prazničnih sejmov ponuja še večerne sprehode ob Donavi, razgled na osvetljeni parlament, termalne kopeli in bogato kulinarično ponudbo. Zaradi raznolikosti je odlična izbira za pare, pa tudi za prijateljske družbe, ki si želijo nekoliko daljšega pobega.

Za najmlajše pa še posebno praznično doživetje

Praznična doživetja niso rezervirana le za adventna mesta. Med najbolj prepoznavnimi prazničnimi železniškimi dogodki pri nas je tudi Miklavžev in Božičkov muzejski vlak , namenjen družinam z otroki in vsem ljubiteljem železniške dediščine. Tudi letos bosta Miklavž in Božiček z vlakom obiskala številne kraje po Sloveniji, med njimi tudi nekatere, kjer ju že vrsto let ni bilo.

Miklavževe vožnje bodo potekale že 5. in 6. decembra, ko bodo najmlajše na vlaku pričakali praznično okrašeni vagoni, animacijski program, srečanje z Miklavžem in tudi darilo.

Po Miklavževih vožnjah bodo decembra sledili še Božičkovi muzejski vlaki, zato bo prazničnih doživetij na vlaku dovolj za vso družino. Več informacij o terminih voženj, programu in nakupu vozovnic je na voljo na spletni strani Slovenskih železnic.

Ko je potovanje del praznične zgodbe