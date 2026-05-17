Hrvaški naravni park, ki ga obožujejo tudi Slovenci

N. Č.
17. 05. 2026 04.00
Kopački rit je eden najlepših naravnih biserov Hrvaške in hkrati ena največjih ohranjenih močvarnih nižin v Evropi, kjer se Donava in Drava prepletata v mrežo jezer, rokavov in poplavnih gozdov. Obiskovalca takoj prevzame občutek popolnega miru, saj se pokrajina nenehno spreminja z vodostajem in ustvarja prizore, ki jih drugje skoraj ni več mogoče videti.

Vožnja z ladjico

Najbolj pristno doživetje ponuja vožnja z ladjico po jezeru Veliki Sakadaš, kjer se med tihimi kanali razkrivajo skrite kolonije ptic, med njimi tudi mogočni orel belorepec, simbol parka.

Za vse ljubitelje narave

Kopački rit je pravi raj za ljubitelje narave, saj je tu zabeleženih več kot tristo vrst ptic, v gozdovih pa se pogosto opazijo jeleni, divje svinje ter celo vidre in bobre. Posebno doživetje je tudi sprehod po leseni učni poti Bijeli lopoč, ki vodi nad vodo in omogoča opazovanje močvarnega rastlinja iz neposredne bližine.

Dvorec Tikveš

V severnem delu parka stoji obnovljeni dvorec Tikveš, nekdanja rezidenca habsburške aristokracije in kasneje tudi Tita, danes pa sodoben interpretacijski center, ki obiskovalcu razkrije naravne in zgodovinske posebnosti tega območja.

Dvorec Tikveš
Dvorec TikvešFOTO: Shutterstock

Kdaj je najboljši čas za obisk?

Najlepši je spomladi in jeseni, ko je vodostaj najvišji in je narava najbolj živahna. Poleti je park bolj suh, a še vedno izjemno zanimiv, saj je takrat največ ptic. Pozimi je miren, tih in mističen, primeren za fotografe in ljubitelje divjine.

Kopački rit skozi letne čase

Spomladi se območje prebudi v eksploziji zelenja, ko se poplavni gozdovi napolnijo z vodo in ustvarijo prizore, ki spominjajo na pragozd. Poleti se vodne površine nekoliko umaknejo, kar omogoča lažje opazovanje živali na bregovih in med trstičjem.

Jesen prinese tople barve in največjo aktivnost ptic selivk, ki se tu ustavljajo na svojih poteh. Pozimi se park umiri, meglice nad vodo pa ustvarijo skoraj pravljično atmosfero, zaradi katere je Kopački rit eden najbolj fotogeničnih naravnih parkov na Hrvaškem. Prav ta sezonska raznolikost je razlog, da se obiskovalci radi vračajo večkrat, saj je vsak obisk drugačen.

Naravni park Kopački rit
Naravni park Kopački ritFOTO: Shutterstock

Kako do tja?

Kopački rit je iz Slovenije dostopen v približno 3–4 urah vožnje (odvisno od izhodišča). Najbližje večje mesto je Osijek, ki je od vhoda v park oddaljen le 10 minut. Park ima urejena parkirišča, informacijski center in več označenih poti.

Kaj še doživeti v Baranji?

Obisk Kopačkega rita je odlična priložnost za raziskovanje širše Baranje, regije, ki slovi po svoji kulinariki, vinih in tradicionalnih vasicah. Le nekaj kilometrov stran se nahaja Zmajevac, znan po vinskih kleteh, vklesanih v zemljene griče, kjer lahko poskusiš avtohtona vina, kot sta graševina in frankovka.

V bližini je tudi Osijek, prijetno mesto ob Dravi, ki ponuja sprehode ob reki, zgodovinsko trdnjavo Tvrđa in živahno kulinarično sceno. Baranja je znana tudi po bograču, ribjih specialitetah in domačih slavonskih jedeh, zato je izlet v Kopački rit mogoče zlahka združiti z gurmanskim doživetjem. Ta kombinacija narave, kulture in kulinarike naredi regijo še bolj privlačno za slovenske obiskovalce, ki iščejo kratek, a vsebinsko bogat pobeg.

Kopački rit - izlet, ki vas bo očaral v vseh letnih časih.
Kopački rit - izlet, ki vas bo očaral v vseh letnih časih.FOTO: Shutterstock

Kopački rit je zaradi svoje dostopnosti, miru in izjemne narave idealen izlet za družine, fotografe, pohodnike in vse, ki si želijo pobegniti v svet, kjer narava še vedno narekuje svoj ritem.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
