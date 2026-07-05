Skriti raj med klifi: plaža na Kreti, ki jemlje dih, a ni za vsakogar

Ta majhna, dramatična plaža na grškem otoku Kreta je v zadnjih letih postala ena najbolj fotografiranih lokacij v Sredozemlju, a pot do nje ni tako preprosta kot do običajnih turističnih plaž. Seitan Limania se nahaja se na polotoku Akrotiri, približno 20 kilometrov od mesta Chania. Plaža leži v ozkem skalnatem zalivu, ki ga obdajajo strme apnenčaste pečine. Pogled od zgoraj je skoraj nadrealističen: vijugast morski preliv se kot turkizen trak zajeda globoko med skale.

Preberi še Skriti biseri Jadrana: plaže, ki jih turisti še niso odkrili

Zakaj so vsi navdušeni nad to plažo?

Seitan Limania ni tipična plaža z vrstami ležalnikov, bari in hotelskimi kompleksi. Prav nasprotno. Njena največja privlačnost je občutek divjine in nedotaknjenosti. Kot poroča Crete Tales, mešanica grobega peska, prodnikov, kristalno čiste vode in visokih pečin ustvarja prizor, ki bolj spominja na filmsko kuliso kot na običajno kopališče. Mnogi obiskovalci jo opisujejo kot eno najlepših plaž na Kreti, predvsem zaradi nenavadne oblike zaliva in intenzivno modre barve morja. Posebnost so tudi koze, ki se pogosto brez strahu sprehajajo po strmih pobočjih in se včasih približajo celo obiskovalcem na plaži.

icon-expand Seitan Limania FOTO: Profimedia

Od kod nenavadno ime?

Ime Seitan Limania ima zanimivo zgodovino. Izvira iz časa otomanske vladavine na Kreti. Beseda seitan v turščini pomeni hudič oziroma satan, limania pa pristanišča. Po eni od razlag so zaliv tako poimenovali zaradi zahtevnih morskih tokov in razčlenjene obale, ki je nekoč predstavljala izziv za mornarje. Danes ime prispeva k skrivnostnemu slovesu tega kraja.

Preberi še Skriti biser: Bližnje jezero, kjer se lahko takoj ohladite

Pot do plaže zahteva nekaj previdnosti

Prav dostop je razlog, da Seitan Limania še ni izgubila svojega posebnega čara. Do parkirišča vodi ozka in vijugasta cesta, zadnji del poti pa je treba opraviti peš po strmi in kamniti stezi. Več turističnih vodnikov opozarja, da so športni čevlji precej boljša izbira kot natikači ali japonke. Čeprav sama hoja ni dolga, je lahko v poletni vročini precej naporna, še posebej na poti nazaj navzgor. Zaradi skalnatega terena je potrebna dodatna previdnost.

Preberi še To je eden najboljših načinov za kurjenje kalorij poleti

Praktični nasveti pred obiskom

Ker na plaži skoraj ni turistične infrastrukture, je dobro, da se na obisk pripravite. S seboj vzemite:

- dovolj vode,

- zaščito pred soncem,

- klobuk ali kapo,

- udobne čevlje za spust,

- prigrizke,

- masko za opazovanje podvodnega sveta. Na plaži namreč ni sence, prav tako ni trgovin ali gostinskih lokalov.

Kdaj jo je najbolje obiskati?

Po navedbah popotnikov in turističnih portalov je najboljši čas za obisk zgodaj zjutraj ali pozno popoldne. Takrat je manj obiskovalcev, temperature so prijetnejše, fotografije pa še posebej spektakularne. V vrhuncu poletne sezone se lahko majhna plaža hitro napolni. Če želite uživati v bolj mirnem vzdušju, pa za potovanja priporočajo obisk maja, junija ali septembra.

icon-expand Seitan Limania FOTO: Profimedia

Za ljubitelje narave in pustolovščin

Seitan Limania ni destinacija za tiste, ki si želijo udobja hotelskih plaž. Je pa odlična izbira za vse, ki radi raziskujejo manj običajne kraje, občudujejo naravne lepote in uživajo v kristalno čistem morju. Zaradi dramatične pokrajine, turkizne vode in občutka odmaknjenosti jo mnogi štejejo med najbolj edinstvene plaže v Grčiji.

Potovanja Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Že razmišljate o svojem naslednjem potovanju, a ne veste, za katero destinacijo se odločiti? Prijavite se na e-novičke, v katerih vas bomo obveščali o najbolj vročih destinacijah in idejah za izlet v Sloveniji. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.