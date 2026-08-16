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Krk Camino
Potovanja

Mnogi Krk poznajo po plažah, le redki pa vedo za 150 kilometrov dolgo romarsko pot

E.S.
16. 08. 2026 04.00
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Ko pomislimo na Krk, večina najprej pomisli na morje, kamnite plaže in živahna obmorska mesteca. A največji hrvaški otok skriva tudi manj znano zgodbo, ki privablja pohodnike, ljubitelje narave in vse, ki si želijo za nekaj dni pobegniti od vsakdanjega tempa.

Gre za Camino Krk, približno 150 kilometrov dolgo krožno pot, ki obiskovalce popelje skozi nekatere najbolj skrite in slikovite kotičke otoka. Pot je del evropske mreže romarskih poti svetega Jakoba, katere najbolj znana končna točka je španski Santiago de Compostela.

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Hrvaška različica je bila urejena med letoma 2019 in 2021 v sodelovanju s hrvaško Bratovščino svetega Jakoba in lokalnimi turističnimi skupnostmi, pri čemer so organizatorji sledili starim romarskim potem, ki so nekoč povezovale kraje na otoku. Pot se začne pri katedrali v mestu Krk in konča v Korniću, piše portal Žena.hr. 

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"Camino Krk razpira obzorja, preizkuša meje vzdržljivosti in polni dušo z mirom na način, ki ga je nemogoče doživeti iz avtomobila." - Bratovščina sv. Jakoba

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Krk, kot ga večina turistov nikoli ne vidi

Posebnost poti je, da razkriva povsem drugačen obraz otoka. Namesto polnih plaž, restavracij in turističnega vrveža pohodniki hodijo med oljčnimi nasadi, skozi stare kamnite vasi, gozdove in samotne kraške pokrajine.

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Celotna krožna pot meri približno 150 kilometrov in je običajno razdeljena na sedem dnevnih etap, dolgih od 19 do 24 kilometrov. Prva dva dneva sta namenjena spoznavanju notranjosti in zahodne obale otoka. Pot poteka skozi naselje Šotovento in obalne Malinsko in Njivice. Tretja in četrta etapa vključujeta ogled ostankov rimskega mesta Fulfinum pri Omišlju in hojo tik ob morju pod Krčkim mostom. Peta in šesta etapa sta fizično najtežji, saj poteka pot iz Dobrinja v Vrbnik ter nato čez brezsenčen Mesečev plato. Zadnji, sedmi dan, se pohodnik povzpne na 569 metrov visoko Obzovo, najvišji vrh otoka, preden se spusti proti cilju v Korniću.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Del poti spominja na površje Lune

Eden najbolj fotografiranih odsekov vodi skozi območje med Vrbnikom in Baško. Tam se zelena pokrajina nenadoma spremeni v skoraj povsem kamnit svet, ki ga mnogi primerjajo z lunino površino. Suhozidi, golo skalovje in razgledi proti Velebitu ustvarijo prizore, ki jih marsikdo ne bi pričakoval na jadranskem otoku.

Prav ta del velja tudi za enega fizično zahtevnejših, a hkrati najbolj nepozabnih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Romarska knjižica in nagrada na cilju

Čeprav Camino Krk vsako leto privabi številne ljubitelje pohodništva, ga mnogi opisujejo kot precej več kot le športni izziv. Večina pohodnikov poudarja občutek miru, počasnejši tempo in priložnost, da otok doživijo drugače, kot bi ga iz avtomobila ali z ležalnika na plaži.

Pot je označena s prepoznavnimi modro-rumenimi puščicami in simbolom školjke svetega Jakoba, ki je zaščitni znak vseh Camino poti po Evropi. Čeprav je označb veliko, organizatorji priporočajo tudi uporabo GPS-sledi ali mobilnih aplikacij, predvsem na bolj odmaknjenih delih poti. Pohodniki lahko tudi zbirajo žige v posebni romarski knjižici. Po uspešno prehojeni poti prejmejo tudi uradno potrdilo o opravljenem Caminu.

Pot je označena s prepoznavnim simbolom školjke
Pot je označena s prepoznavnim simbolom školjkeFOTO: Shutterstock

Kdaj se odpraviti?

Po navedbah portala Žena.hr sta za obisk najprimernejša pomlad in jesen, ko temperature niso previsoke. Poletni meseci znajo biti predvsem na bolj odprtih delih poti precej zahtevni, zato sta zadostna količina vode in zaščita pred soncem nujni spremljevalki vsakega pohodnika.

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Kako je z nastanitvami?

Za razliko od znamenitega španskega Camina na Krku ni posebne mreže romarskih prenočišč. Prenočitve si je zato treba organizirati vnaprej, največkrat v apartmajih, zasebnih sobah ali manjših družinskih penzionih, ki jih na otoku ne manjka. Prav zato se veliko pohodnikov odloči za večdnevno raziskovanje otoka, pri katerem vsak večer prespijo v drugem kraju.

Camino Krk je tako lahko zanimiva ideja za vse, ki iščejo nekoliko drugačne počitnice. Namesto lovljenja prostora na plaži ponuja počasno odkrivanje otoka, ki ga večina turistov nikoli zares ne spozna.

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KOMENTARJI (1)

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Mio56 16. 08. 2026 21.42
2 0
Na Krku so pomembni fkk in zabave za odprte pare v okolici Haludovega….ne pa neke romarske poti!
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