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Maremma, Toskana
Potovanja

Pozabite na Firence: ta del Toskane osvaja vse, ki ga obiščejo

N. Č.
05. 09. 2026 04.00
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Če sanjate o Toskani brez množic turistov, je Maremma destinacija, ki vas bo očarala. Ta del Italije združuje pravljične vasice, naravne terme, odlična vina in razglede, zaradi katerih se številni obiskovalci vračajo znova in znova.

Ko pomislimo na Toskano, večina najprej pomisli na Firence, Sieno ali valovite griče, posejane s cipresami. A na jugu te priljubljene italijanske pokrajine se skriva območje, ki navdušuje s pristnostjo, manjšo gnečo in dih jemajočimi razgledi.

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Maremma v Toskani je destinacija, kjer boste našli srednjeveške vasice, termalne izvire, vinograde in dolge peščene plaže, zaradi katerih se številni obiskovalci znova in znova vračajo.

Maremma, Sorano
Maremma, SoranoFOTO: Shutterstock

Toskana, kot je bila nekoč

Maremma se razteza v južnem delu Toskane ob Tirenskem morju in velja za eno najbolj avtentičnih območij regije. Na uradnem turističnem portalu Visit Tuscany jo opisujejo kot območje, kjer se prepletajo neokrnjena narava, bogata zgodovina in tradicionalni način življenja. Regija je znana po slikovitih gričih, oljčnih nasadih in očarljivih kamnitih vaseh.

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Prav zaradi manjše obiskanosti v primerjavi s severnim delom Toskane številni popotniki Maremmo označujejo za eno najlepše varovanih skrivnosti Italije.

Maremma, Toskana
Maremma, ToskanaFOTO: Shutterstock

Pravljične vasice, ki očarajo na prvi pogled

Ena največjih znamenitosti območja so srednjeveške vasice, ki se dvigajo nad okoliško pokrajino. Med najbolj znanimi sta Pitigliano in Sovana.

Pitigliano pogosto imenujejo kar mesto na pečini, saj je zgrajeno na dramatičnih vulkanskih skalah. Ozke kamnite ulice, zgodovinske stavbe in spektakularni razgledi ustvarjajo občutek, kot da ste stopili nekaj stoletij nazaj v preteklost.

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Le nekaj kilometrov stran leži Sovana, manjša, a prav tako očarljiva vasica, ki slovi po svoji bogati etruščanski zgodovini in mirnem vzdušju. Obe destinaciji redno priporočajo turistični vodniki Visit Tuscany in Lonely Planet.

Maremma, Toskana
Maremma, ToskanaFOTO: Shutterstock

Naravne terme, ki jih lahko obiščete brezplačno

Morda najbolj znana znamenitost Maremme so termalni slapovi Cascate del Mulino pri Saturnii. Gre za naravne bazene, ki jih napaja termalna voda s stalno temperaturo okoli 37 stopinj Celzija, zaradi česar so priljubljeni v vseh letnih časih, navaja uradni turistični portal Visit Tuscany.

Po podatkih Terme di Saturnia voda izvira iz globin zemlje in je bogata z minerali, zato jo številni obiskovalci cenijo zaradi sproščujočih učinkov. Fotografije turkiznih tolmunov, ki se kaskadno prelivajo po apnenčastih skalah, pogosto zaokrožijo po družbenih omrežjih in potovalnih portalih.

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Obisk term je eden najbolj priljubljenih razlogov za obisk južne Toskane.

Cascate del Mulino, Toskana
Cascate del Mulino, ToskanaFOTO: Shutterstock

Raj za ljubitelje vina

Maremma je tudi pomembna vinska regija. Med najbolj cenjenimi vini je Morellino di Scansano, ki nastaja iz sorte sangiovese in je zaščiten z oznako DOCG.

Po navedbah konzorcija Consorzio Morellino di Scansano in portala Maremma Toscana se v zadnjih letih vse več obiskovalcev odloča za vinske ture, med katerimi lahko obiščejo lokalne vinske kleti, degustirajo vina in spoznajo tradicionalen način pridelave.

Prav kombinacija vrhunske kulinarike, vina in čudovite pokrajine daje regiji poseben čar.

Maremma, Toskana
Maremma, ToskanaFOTO: Shutterstock

Kilometri peščenih plaž

Čeprav večina Toskano povezuje predvsem z griči in vinogradi, Maremma skriva tudi čudovito obalo. Naravni park Maremma in območja okoli Castiglione della Pescaia slovijo po dolgih peščenih plažah, kristalno čistem morju in zaščiteni naravi.

Portal Italia.it območje izpostavlja kot eno najlepših obalnih destinacij v osrednji Italiji, priljubljeno med družinami, pari in ljubitelji aktivnih počitnic.

Maremma, Toskana
Maremma, ToskanaFOTO: Shutterstock

Zakaj je Maremma idealna za jesenski pobeg?

September in oktober veljata za enega najlepših obdobij za obisk Maremme. Temperature so prijetnejše kot sredi poletja, turistov je manj, vinogradi pa se obarvajo v značilne jesenske odtenke.

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To je čas, ko lahko brez gneče raziskujete srednjeveške ulice, uživate v lokalni kulinariki, obiščete termalne izvire in doživite pristno Toskano, kakršne številni obiskovalci v bolj obleganih krajih ne najdejo več.

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