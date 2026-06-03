Najbolj zeleni otok Hrvaške, ki je očaral tudi Američane

Mljet je znan po svoji izjemni zelenosti, ki jo ustvarjajo obsežni gozdovi alepskega bora. Islands opisuje, da prav ta gostota dreves tvori smaragdno kupolo, ki daje otoku skoraj pravljičen videz. Gozdovi se spuščajo vse do obale, kar ustvarja občutek, da si v naravnem amfiteatru, kjer se vsak korak sliši mehko in diši po smoli.

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Ta naravna kulisa je eden glavnih razlogov, da se Mljet razlikuje od bolj turističnih otokov, kot sta Hvar ali Brač. Američani ga opisujejo kot relativno neodkrit otok, ki ponuja luksuz v obliki tišine, narave in prostora za dihanje.

Plaže, ki se bleščijo v kristalno čisti vodi

Kot piše Islands, Mljet ponuja vse vrste plaž: od peščenih lagun do skalnatih naravnih bazenov in skritih zalivov, kjer lahko preživiš cel dan, ne da bi srečala več kot peščico ljudi. V članku posebej izpostavijo Sutmiholjsko, ki jo opisujejo kot bleščečo prodnato plažo z izjemno čistim morjem, ter Saplunaro, peščeno oazo na jugovzhodu otoka, obdano z borovci in zaščiteno pred vetrom.

icon-expand Zaliv Saplunara FOTO: Dreamstime

Mljet je po poročanju portala Islands torej idealen za vse tiste, ki iščejo neokrnjeno obalo, kjer lahko resnično odklopiš in se prepustiš naravnemu ritmu otoka.

Nacionalni park Mljet – srce otoka in raj za ljubitelje narave

Največja znamenitost otoka je Nacionalni park Mljet, ki ga Islands opiše kot sanjski park za ljubitelje narave. Park je znan po svojih dveh slanih jezerih, Velikem in Malem jezeru, ki sta povezana z morjem in ponujata popolnoma drugačno izkušnjo kopanja.

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Voda v jezerih je toplejša, mirnejša in izjemno čista. Ameriški portal navaja tudi mnenje obiskovalcev, ki pravijo, da je občutek, ko počivaš ob jezeru, kot da si v središču Mediterana, a brez gneče in hrupa. Poleg kopanja so jezera idealna za kajak, supanje in snorklanje, opremo pa je mogoče najeti kar v parku. Posebno doživetje je tudi obisk otočka Sv. Marije s starodavnim benediktinskim samostanom, ki ga Islands opisuje kot enega najstarejših cerkvenih kompleksov na Jadranu.

icon-expand Narodni park Mljet FOTO: Darko Kešnjer

Odisejeva jama – mit, ki še vedno živi

Ena najbolj mističnih točk otoka je Odisejeva jama, naravna kraška votlina na južni obali. Islands jo opisuje kot najbolj fascinantno znamenitost Mljeta, ne le zaradi geološke posebnosti, temveč tudi zaradi legende, ki jo spremlja.

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Po Homerjevem epu naj bi bil prav tukaj ujet Odisej, ki ga je nimfa Kalipso sedem let zadrževala s svojimi čari. Jama je dostopna peš, po strmi poti, ali po morju, ko so valovi mirni. Ameriški portal svetuje obisk opoldne, ko svetloba ustvari spektakel barv v vodi, ki se preliva od smaragdne do kobaltno modre.

icon-expand Odisejeva jama (Odisejeva špilja) je naravna morska votlina na južni obali otoka Mljet. FOTO: Adobe Stock

Otok, ki ga raziskuješ počasi

Mljet je idealen za pohodništvo in kolesarjenje. Islands poudarja, da poti vodijo skozi vsak zeleni kotiček otoka, od lahkotnih sprehodov ob jezerih do zahtevnejših vzponov na razgledne točke. Otok je dovolj velik, da ponuja raznolikost, a dovolj majhen, da ga lahko v nekaj dneh resnično začutiš. To je eden redkih krajev, kjer se lahko v istem dnevu okopaš v morju, zaplavaš v jezeru, obiščeš jamo in se sprehodiš skozi stoletne borove gozdove.

icon-expand Otok FOTO: Thinkstock

Kako priti na Mljet in kje bivati?

Islands navaja, da je najlažja pot preko Dubrovnika, od koder trajekti vozijo v Pomeno, Polače in Sobro. Vožnja traja približno uro in pol. Za tiste, ki želijo biti blizu jezer, priporočajo nastanitev v Pomeni ali Polačah. Ljubitelji plaž pa naj izberejo jugovzhod otoka, predvsem območje Saplunare, kjer so plaže najbolj mehke in zaščitene.

icon-expand Mljet FOTO: iStock

Zakaj je Mljet postal ameriška obsesija?

Mljet je otok, ki ponuja luksuz na drugačen način. Ne z bleščečimi hoteli, ampak z naravo, tišino in občutkom, da si našla prostor, kjer se svet končno umiri. Ameriški portal Islands ga opisuje kot naraven, slikovit pobeg, ki združuje najboljše iz Mediterana: kristalno morje, goste gozdove, mitske jame in nacionalni park, ki ga ne najdeš nikjer drugje na svetu.

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Mljet ni otok, ki ga obiščeš mimogrede. Je otok, ki te povabi, da ostaneš malo dlje, da upočasniš in da se spomniš, kako lepo je, ko narava vodi tempo.

icon-expand Mljet FOTO: Dreamstime

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