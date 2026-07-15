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Maslinica, Šolta
Potovanja

Otok Šolta: Popoln oddih v objemu neodkritih zalivov in čiste narave

N.R.A.
15. 07. 2026 03.31
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Si želite pravega oddiha? Šolta je tisti skriti dragulj Jadrana, ki s turkiznimi zalivi in domačo kuhinjo prebudi vse vaše čute!

Če iščete pobeg od mestne gneče v Splitu, je otok Šolta popolna izbira. Do njega vas loči le kratka vožnja z ladjo, vendar vas tam čaka povsem drug svet, piše net.hr. To je otok, kjer čas teče počasneje in kjer ni pritiska sodobnih turističnih trendov. Šolta je znana po tem, da je uspešno ubežala prekomerni pozidavi, zato lahko tam še vedno najdete tisti pravi, stari Mediteran. Je idealna točka za vse, ki cenite mir, čisto naravo in neposreden stik z lokalno kulturo brez nepotrebnega glamurja.

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Turkizni objemi in skriti zalivi: obala, ki jemlje dih

Obalna linija otoka se razteza na skoraj 80 kilometrih in nudi izjemno raznolikost, ki zadovolji še tako prefinjen okus. Južna stran otoka je posebej impresivna zaradi svoje surove, strme topografije, v kateri se skrivajo intimni dragulji, dostopni le po morskih poteh ali ozkih pešpoteh. Uvale, kot je Stračinska, ponujajo vizualno simfonijo turkizne vode, medtem ko je uvala Tatinja prava destinacija za ljubitelje adrenalina in morskih skokov. Navtiki posebej cenijo razčlenjen zaliv Šešula v bližini Maslinice, ki s svojo naravno zaščito nudi varno zavetje pred vetrovi, obenem pa razvaja z vrhunsko gastronomsko izkušnjo neposredno ob morju.

Šolta
Šolta FOTO: Shutterstock

Zgodovina in aktivni oddih v zelenem osrčju otoka

Šolta ni le morje, ampak tudi zanimiva notranjost, polna poti za kolesarje in pohodnike. Če se povzpnete na Velo Stražo, najvišji vrh otoka, boste nagrajeni s pogledom, ki seže daleč čez Jadran. Zgodovina je tu prisotna na vsakem koraku: v Grohotah boste spoznali tradicionalni način gradnje, v Maslinici pa si lahko ogledate dvorec Martinis Marchi, ki je bil nekoč ključen za obrambo pred gusarji. Zanimivi so tudi rimski ostanki, saj so bili v Piškeri odkriti ostanki antičnega ribnika. Vse te točke so povezane z urejenimi stezami, ki vodijo skozi oljčne nasade.

Šolta
Šolta FOTO: Shutterstock

Okusi Šolte: odlična olja, divji med in vino dobričić

Na Šolti ne smete zamuditi degustacij pri lokalnih proizvajalcih. Otok je ponosen na svoje oljčno olje, ki je dobilo številne zlate medalje na mednarodnih tekmovanjih. Poleg olja poskusite tudi med, ki je zaradi obilice divjega rožmarina na otoku nekaj posebnega.

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Vir: net.hr

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