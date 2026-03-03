Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Planica
Potovanja

Simbol Slovenije, ki ga mora poznati vsak pravi Slovenec

L.G.
03. 03. 2026 07.57
0

Vsak narod ima kraje in trenutke, ki ga definirajo. V Sloveniji je eden izmed takšnih krajev zagotovo Planica, ne zgolj zaradi rekordnih poletov in športnih presežkov, temveč zaradi občutka, ki ga ustvarja med ljudmi. Planica namreč ni le prizorišče tekmovanja, ampak prostor, kjer se vsako leto znova potrjuje, kako močno nas lahko povezujejo skupna doživetja.

Slovenci se prepoznavamo po svojih simbolih: zastavi, grbu, Zdravljici, jeziku, ki nas povezuje, ter veličastnem Triglavu z Aljaževim stolpom na vrhu. To so podobe, ob katerih začutimo, kdo smo. Med njimi ima prav posebno mesto tudi Planica.

Vsako pomlad se pod mogočnimi vrhovi zberejo družine, pari, prijatelji in dolgoletni obiskovalci, ki se vračajo znova in znova. Ne zaradi enega samega trenutka, temveč zaradi celotne izkušnje, od poti v dolino, do prvega pogleda na letalnico, do tistega neponovljivega občutka, ko se množica zlije v en sam glas.

Tradicija, ki se prenaša iz generacije v generacijo

Ko se dolina pod Poncami napolni z navijači, ne gre več samo za šport. Gre za tradicijo, ki se prenaša iz generacije v generacijo in ki jo mnogi nosijo v sebi že od otroštva. Nekateri se še vedno živo spominjajo svojega prvega obiska, morda z dedkom ali starši, danes pa prav ti ljudje tja peljejo svoje otroke. V tem ponavljanju se skriva občutek pripadnosti in skupnosti, ki presega vsakdan.

Planica tako postane prostor, kjer se družinske zgodbe ne le pripovedujejo, ampak tudi ustvarjajo. Vsak obisk pa doda nove spomine.

Ko se dolina pod Poncami napolni z navijači, ne gre več samo za šport. Gre za tradicijo, ki se prenaša iz generacije v generacijo in ki jo mnogi nosijo v sebi že od otroštva.
Ko se dolina pod Poncami napolni z navijači, ne gre več samo za šport. Gre za tradicijo, ki se prenaša iz generacije v generacijo in ki jo mnogi nosijo v sebi že od otroštva. FOTO: Shutterstock

Planica je občutek, da si del nečesa večjega

Planica ima posebno moč, da iz množice posameznikov ustvari občutek, kot da smo vsi del ene velike družine. Ne glede na to, ali tja prihajamo kot dolgoletni obiskovalci ali prvič, nas poveže skupno navijanje, skupno navdušenje in tisti trenutki tišine tik pred doskokom, ko vsi za hip zadržimo dih. Prav ti drobni trenutki so tisti, ki se najbolj zasidrajo v spomin.

Ob tem nastajajo tudi nepričakovane vezi, kot so pogovori s popolnimi neznanci, ki jih združi en sam skok, skupno veselje ob uspehu in iskreno navdušenje, ki ne potrebuje razlage.

Spomini, ki povezujejo vse generacije

In prav spomini so tisto, kar Planico ohranja živo tudi takrat, ko se prizorišče izprazni. Fotografije, posnetki in zgodbe, ki jih odnesemo domov, postanejo del naših osebnih arhivov, a hkrati tudi del širše kolektivne izkušnje.

Letos Mastercard te zgodbe povezuje na prav poseben način, z virtualnim albumom na platformi shareplanica.si, kjer lahko vsak prispeva svoj košček te edinstvene tradicije.

Mastercard

Kako lahko sodelujete in kakšne so nagrade?

Sodelovanje je preprosto, vse kar potrebujete storiti je, da svoje fotografije ali video iz Planice naložite na shareplanica.si in že ste del edinstvenega albuma, ki povezuje generacije.

Ob tem pa postanete tudi del nagradne igre, ki prinaša priložnosti za nova, še bolj ekskluzivna doživetja, kot so:
- dostop do Mastercard loungea za 10 oseb,
- srečanja z Domnom Prevcem,
- VIP izkušnje finala FIS svetovni pokal Planica 2026,
- družinski in posamezni paketi vstopnic.

To niso le nagrade, temveč priložnost, da Planico doživite na še bolj poseben način in ustvarite nove spomine, ki bodo ostali z vami še dolgo.

Sponzorirana vsebina

Planica Mastercard simbol slovenije Mastercard nagradna igra
Potovanja

Ta hrvaški biser je bil razglašen za najlepše obalno mesto v Evropi

Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517