Simbol Slovenije, ki ga mora poznati vsak pravi Slovenec

Slovenci se prepoznavamo po svojih simbolih: zastavi, grbu, Zdravljici, jeziku, ki nas povezuje, ter veličastnem Triglavu z Aljaževim stolpom na vrhu. To so podobe, ob katerih začutimo, kdo smo. Med njimi ima prav posebno mesto tudi Planica. Vsako pomlad se pod mogočnimi vrhovi zberejo družine, pari, prijatelji in dolgoletni obiskovalci, ki se vračajo znova in znova. Ne zaradi enega samega trenutka, temveč zaradi celotne izkušnje, od poti v dolino, do prvega pogleda na letalnico, do tistega neponovljivega občutka, ko se množica zlije v en sam glas.

Tradicija, ki se prenaša iz generacije v generacijo

Ko se dolina pod Poncami napolni z navijači, ne gre več samo za šport. Gre za tradicijo, ki se prenaša iz generacije v generacijo in ki jo mnogi nosijo v sebi že od otroštva. Nekateri se še vedno živo spominjajo svojega prvega obiska, morda z dedkom ali starši, danes pa prav ti ljudje tja peljejo svoje otroke. V tem ponavljanju se skriva občutek pripadnosti in skupnosti, ki presega vsakdan. Planica tako postane prostor, kjer se družinske zgodbe ne le pripovedujejo, ampak tudi ustvarjajo. Vsak obisk pa doda nove spomine.

icon-expand Ko se dolina pod Poncami napolni z navijači, ne gre več samo za šport. Gre za tradicijo, ki se prenaša iz generacije v generacijo in ki jo mnogi nosijo v sebi že od otroštva. FOTO: Shutterstock

Planica je občutek, da si del nečesa večjega

Planica ima posebno moč, da iz množice posameznikov ustvari občutek, kot da smo vsi del ene velike družine. Ne glede na to, ali tja prihajamo kot dolgoletni obiskovalci ali prvič, nas poveže skupno navijanje, skupno navdušenje in tisti trenutki tišine tik pred doskokom, ko vsi za hip zadržimo dih. Prav ti drobni trenutki so tisti, ki se najbolj zasidrajo v spomin. Ob tem nastajajo tudi nepričakovane vezi, kot so pogovori s popolnimi neznanci, ki jih združi en sam skok, skupno veselje ob uspehu in iskreno navdušenje, ki ne potrebuje razlage.

Spomini, ki povezujejo vse generacije

In prav spomini so tisto, kar Planico ohranja živo tudi takrat, ko se prizorišče izprazni. Fotografije, posnetki in zgodbe, ki jih odnesemo domov, postanejo del naših osebnih arhivov, a hkrati tudi del širše kolektivne izkušnje. Letos Mastercard te zgodbe povezuje na prav poseben način, z virtualnim albumom na platformi shareplanica.si, kjer lahko vsak prispeva svoj košček te edinstvene tradicije.

Kako lahko sodelujete in kakšne so nagrade?