Grški dragulj, ki velja za najlepšo plažo v Evropi

Fteri Beach je v letu 2026 postala ena najbolj cenjenih plaž na svetu – ne le zaradi svoje osupljive lepote, temveč tudi zaradi občutka popolnega miru, ki ga ponuja. Kot potrjujejo Worlds50Beaches, Greek Reporter, CN Traveller in Time Out, je Fteri simbol tega, kar sodobni popotniki iščejo: naravo, tišino, čistost in pristnost.

Njena uvrstitev na drugo mesto na svetu in prvo v Evropi je priznanje, ki bo Kefalonijo postavilo še višje na zemljevid najlepših svetovnih destinacij.

Plaža Fteri se je uvrstila na drugo mesto

Po podatkih Worlds50Beaches.com je Fteri Beach zasedla drugo mesto na svetu, takoj za filipinsko plažo Entalula. Greek Reporter navaja, da je Fteri prepričala žirijo s svojo "magično kuliso" in "občutkom nedotaknjenosti", ki ga je mogoče ohraniti prav zaradi težje dostopnosti. Do plaže namreč vodi le strma pot ali vožnja s čolnom, kar preprečuje množični turizem in ohranja naravno tišino, ki je bila eden od ključnih kriterijev pri ocenjevanju.

icon-expand Plaža Fteri (Kefalonija) FOTO: Shutterstock

Zakaj je Fteri tako posebna?

Kot opisuje CN Traveller, je Fteri plaža, ki obiskovalca najprej osupne s kontrastom med belimi prodniki in intenzivno modrino Jonskega morja. Obkrožajo jo visoki apnenčasti klifi, ki ustvarjajo občutek naravnega amfiteatra. Time Out poudarja, da je prav ta kombinacija – bel pesek, turkizna voda in popolna tišina – razlog, da je Fteri prehitela številne svetovno znane plaže. Ker na plaži ni infrastrukture, je izkušnja popolnoma avtentična, kar je bil eden od ključnih kriterijev letošnje lestvice, ki daje prednost neokrnjenim destinacijam.

Plaža je težko dostopna

Po poročanju Greek Reporter je Fteri dostopna le na dva načina: s čolnom ali po strmi, približno 40-minutni poti. Prav ta zahtevnost je eden od razlogov, da je plaža ostala tako mirna in čista. Worlds50Beaches.com navaja, da je Fteri primer plaže, kjer se narava ohranja sama, ker množice preprosto ne pridejo do nje. To je tudi eden od razlogov, da je bila tako visoko ocenjena v kategorijah neokrnjenosti, naravne lepote in pristnosti.

Fteri kot evropska številka 1

Time Out poroča, da je Fteri za leto 2026 razglašena tudi za najlepšo plažo v Evropi, kar je izjemen dosežek, saj evropske plaže redko dosežejo vrh globalnih lestvic. Poleg Fteri sta se na seznam uvrstili še dve grški plaži, Porto Katsiki in Porto Timoni, vendar je Fteri prepričljivo prevzela vodstvo.

