Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Plaža Fteri (Kefalonija)
Potovanja

Grški dragulj, ki velja za najlepšo plažo v Evropi

N. Č.
04. 05. 2026 04.00
0

Plaža Fteri na grškem otoku Kefalonija je dosegla izjemen uspeh: na svetovni lestvici World's 50 Best Beaches 2026 je zasedla drugo mesto. Preverite, s čim si je plaža Fteri prislužila naziv druge najlepše plaže na svetu.

Fteri Beach je v letu 2026 postala ena najbolj cenjenih plaž na svetu – ne le zaradi svoje osupljive lepote, temveč tudi zaradi občutka popolnega miru, ki ga ponuja. Kot potrjujejo Worlds50Beaches, Greek Reporter, CN Traveller in Time Out, je Fteri simbol tega, kar sodobni popotniki iščejo: naravo, tišino, čistost in pristnost.

Skriti kotiček sveta: To je uradno najlepša plaža za leto 2026
Preberi še
Skriti kotiček sveta: To je uradno najlepša plaža za leto 2026

Njena uvrstitev na drugo mesto na svetu in prvo v Evropi je priznanje, ki bo Kefalonijo postavilo še višje na zemljevid najlepših svetovnih destinacij.

Plaža Fteri se je uvrstila na drugo mesto

Po podatkih Worlds50Beaches.com je Fteri Beach zasedla drugo mesto na svetu, takoj za filipinsko plažo Entalula. Greek Reporter navaja, da je Fteri prepričala žirijo s svojo "magično kuliso" in "občutkom nedotaknjenosti", ki ga je mogoče ohraniti prav zaradi težje dostopnosti. Do plaže namreč vodi le strma pot ali vožnja s čolnom, kar preprečuje množični turizem in ohranja naravno tišino, ki je bila eden od ključnih kriterijev pri ocenjevanju.

Več o najlepši plaži na svetu si lahko preberete TUKAJ!

Plaža Fteri (Kefalonija)
Plaža Fteri (Kefalonija)FOTO: Shutterstock

Zakaj je Fteri tako posebna?

Kot opisuje CN Traveller, je Fteri plaža, ki obiskovalca najprej osupne s kontrastom med belimi prodniki in intenzivno modrino Jonskega morja. Obkrožajo jo visoki apnenčasti klifi, ki ustvarjajo občutek naravnega amfiteatra. Time Out poudarja, da je prav ta kombinacija – bel pesek, turkizna voda in popolna tišina – razlog, da je Fteri prehitela številne svetovno znane plaže. Ker na plaži ni infrastrukture, je izkušnja popolnoma avtentična, kar je bil eden od ključnih kriterijev letošnje lestvice, ki daje prednost neokrnjenim destinacijam.

Na grškem otoku je spoznala, kaj pomeni resnično živeti
Preberi še
Na grškem otoku je spoznala, kaj pomeni resnično živeti

Plaža je težko dostopna

Po poročanju Greek Reporter je Fteri dostopna le na dva načina: s čolnom ali po strmi, približno 40-minutni poti. Prav ta zahtevnost je eden od razlogov, da je plaža ostala tako mirna in čista. Worlds50Beaches.com navaja, da je Fteri primer plaže, kjer se narava ohranja sama, ker množice preprosto ne pridejo do nje. To je tudi eden od razlogov, da je bila tako visoko ocenjena v kategorijah neokrnjenosti, naravne lepote in pristnosti.

Plaža Fteri (Kefalonija)
Plaža Fteri (Kefalonija)FOTO: Shutterstock

Fteri kot evropska številka 1

Time Out poroča, da je Fteri za leto 2026 razglašena tudi za najlepšo plažo v Evropi, kar je izjemen dosežek, saj evropske plaže redko dosežejo vrh globalnih lestvic. Poleg Fteri sta se na seznam uvrstili še dve grški plaži, Porto Katsiki in Porto Timoni, vendar je Fteri prepričljivo prevzela vodstvo.

Fteri, grčija
Fteri, grčijaFOTO: Adobe Stock
Plaža Fteri (Kefalonija)
Plaža Fteri (Kefalonija)FOTO: Shutterstock
Mailing
Potovanja
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
plaža fteri grška plaža druga najlepša plaža na svetu najlepše plaže na svetu najlepše plaže 2026 potovanja
Potovanja

Skriti kotiček sveta: To je uradno najlepša plaža za leto 2026

24ur.com Katere so najlepše plaže na svetu?
Moskisvet.com Top 10 najlepših plaž na svetu
Zadovoljna.si Skriti kotiček sveta: To je uradno najlepša plaža za leto 2026
Cekin.si Najlepše plaže v Evropi: katere ste že obiskali?
Zadovoljna.si Našli smo najlepši skriti zaliv na Jadranu
Cekin.si 4 evropske plaže med najboljšimi na svetu
Zadovoljna.si Našli smo najlepšo peščeno plažo na Jadranu
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1682