Le nekaj ur od Slovenije se skriva smaragdno jezero, ki jemlje dih

Plivski jezeri sta nastali na reki Plivi in veljata za eno najlepših naravnih območij osrednje Bosne. Najbližje večje mesto je Jajce, ki je od jezer oddaljeno približno pet kilometrov, zato lahko obisk enostavno združite še z ogledom znamenitega slapu v središču mesta in starega mestnega jedra.

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Jezero, ki spominja na razglednico

Veliko Plivsko jezero se razteza približno 3,3 kilometra, na najglobljih delih pa doseže do 36 metrov globine. Poleti se voda prijetno segreje, zato je primerno tudi za kopanje. Zaradi mirne gladine je priljubljeno med ljubitelji kajakaštva, veslanja in drugih aktivnosti na vodi. Poseben čar območju dajejo okoliški gozdovi in apnenčaste kamnine, ki ustvarjajo pokrajino, zaradi katere marsikdo jezero primerja celo s Plitviškimi jezeri na Hrvaškem. Po navedbah portala Wander-Lush so jezera nastala zaradi naravnih pregrad iz sige, podobnega geološkega pojava, kot ga poznamo pri Plitvicah.

icon-expand Veliko Plivsko jezero se razteza približno 3,3 kilometra, na najglobljih delih pa doseže do 36 metrov globine. FOTO: Shutterstock

Najbolj fotogenična točka? Leseni mlinčki

Če boste na spletu iskali fotografije Plivskega jezera, boste skoraj zagotovo naleteli na znamenite lesene mlinčke, ki stojijo med Velikim in Malim Plivskim jezerom. Ti tradicionalni mlini so stoletja služili za mletje žita, danes pa veljajo za eno najbolj prepoznavnih znamenitosti Bosne in Hercegovine. Po podatkih turističnih virov je bilo na območju nekoč več deset mlinov, današnji obnovljeni kompleks pa predstavlja dragocen primer tradicionalne gradnje in kulturne dediščine. Nekateri so bili zgrajeni brez uporabe žebljev, kar še danes navdušuje obiskovalce.

icon-expand Med Velikim in Malim Plivskim jezerom stojijo znameniti leseni mlinčki. FOTO: Shutterstock

Kaj početi ob jezeru?

Plivsko jezero ni destinacija za tiste, ki si želijo glasnih zabav in množic. Ravno nasprotno. Privablja obiskovalce, ki radi združijo naravo, sprostitev in aktivnosti na prostem. Ob jezeru lahko:

- plavate v čisti vodi,

- najamete kajak ali čoln,

- raziskujete sprehajalne poti,

- fotografirate znamenite mlinčke,

- uživate na pikniku ob vodi,

- obiščete bližnje mesto Jajce in njegov slap. Za najlepše fotografije strokovni turistični vodniki priporočajo jutranje ure, ko je gladina skoraj povsem mirna in odseva okoliške gozdove ter lesene mlinčke.

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Ideja za vikend izlet

Ena največjih prednosti Plivskega jezera je njegova dostopnost. Iz Ljubljane je do Jajca približno štiri ure vožnje, zato je destinacija primerna tudi za podaljšan vikend. Obiskovalci običajno združijo ogled jezer z raziskovanjem Jajca, nekdanje prestolnice bosanskih kraljev, kjer se nahaja eden redkih slapov na svetu v samem mestnem središču. Če letos iščete nekaj drugačnega od običajnih poletnih destinacij, je Plivsko jezero zagotovo kraj, ki si zasluži mesto na seznamu. Smaragdna voda, leseni mlinčki, neokrnjena narava in občutek, da ste odkrili skriti kotiček Balkana, so kombinacija, ki jo je težko pozabiti.

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