Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale

Če se sprašujete, kje preživeti letošnje poletje in ob tem ne zapraviti preveč, so podatki analize Skyscanner ključnega pomena. Poročilo razkriva konkretne datume in lokacije, ki so letos cenovno najprivlačnejše. Ne gre le za popularne turistične točke, temveč tudi za manj opazna nemška mesta, ki presenečajo s svojo ugodno ponudbo. Da bi prihranili, je ključno poznavanje 'najboljšega dne za let', kar močno vpliva na končni strošek potovanja. Spodaj podajamo podroben pregled destinacij z vsemi pomembnimi informacijami o cenah hotelov, letov in priporočljivih terminih za rezervacijo, ki vam bodo olajšali organizacijo naslednjega dopusta.

Sedem najbolj priljubljenih destinacij s cenovnim pregledom

Málaga v Španiji in Faro na Portugalskem sta v letu 2026 vroči točki za dopust. Za Malago načrtujte pot od 31. avgusta naprej, ko leti stanejo okoli 210 evrov. Tam si oglejte Alcazabo in Picassov muzej ter si privoščite tapase na tržnici Atarazanas. Za tiste, ki imajo raje Portugalsko, Faro ponuja staro mestno jedro s tlakovanimi ulicami. Najboljši čas za pot je konec avgusta, cene hotelov pa so okoli 240 evrov za dvoposteljno sobo. Ne pozabite, da je torek vaš najboljši zaveznik za poceni polete v obe državi. Orlando na Floridi ostaja zanimiv za tiste, ki želijo dlje čez lužo, vendar pripravite proračun okoli 870 evrov za let, čeprav so hoteli tam relativno ugodni (že od 95 evrov naprej).

Strošek leta v Malago ali Faro je najnižji v prvem tednu septembra, ko lahko povratno karto dobite že za dobrih 200 evrov.

Italija poleti

Za tiste, ki radi potujete v Italijo, imamo dobre novice. Milano je mogoče obiskati z letom za samo 150 evrov, če se na pot odpravite v sredo, 31. avgusta. Hoteli se začnejo pri 180 evrih. Milano ponuja mešanico klasične arhitekture in dinamičnega mestnega življenja, kjer boste zagotovo našli nekaj zase v četrti Tortona. Rim pa je idealen za zgodnje poletje, natančneje od konca junija. Je raj za tiste, ki radi dobro jedo, saj ponuja vse od ulične hrane do prestižnih restavracij. Stroški bivanja v Rimu so primerljivi z milanskimi, leti pa se začnejo pri 220 evrih, če izberete torkov let.

Top 10 manj znanih krajev, kjer boste prihranili

Poleg najbolj znanih mest poročilo izpostavlja tudi top 10 manj odkritih destinacij. Na vrhu seznama ugodnih mest je nemški Dortmund s ceno leta okoli 84 evrov, sledijo pa mu Cork na Irskem (97 evrov) in Luksemburg (101 evro). Ta mesta so odlična alternativa za tiste, ki želijo videti nekaj novega in pri tem prihraniti. Tudi nemška Baden-Baden in Köln sta na seznamu s cenami pod 140 evrov. Če vas zanimajo bolj južni kraji, sta odlična izbira Trapani v Italiji ali Eindhoven na Nizozemskem. To so destinacije, kjer boste našli manj turistov in ugodnejše pogoje za bivanje, kar je odlično za tiste, ki potujete z družino ali v lastni režiji.

