Skriti dragulj s plažo, ki očara vse generacije

Otok, ki ga pogosto imenujejo kar 'zlati otok', je popolno nasprotje bujno zelene in gorske Madeire. Namesto strmih pobočij vas tukaj pričakajo dolge peščene plaže, zlati odtenki pokrajine, nenavadne geološke formacije in celo območja, ki spominjajo na puščavo. Če iščete destinacijo, kjer lahko dopoldne preživite na eni najlepših evropskih plaž, popoldne raziskujete sipine in zvečer občudujete vulkanske klife, je Porto Santo lahko prijetno presenečenje.

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Plaža, zaradi katere otok obišče največ turistov

Največja znamenitost otoka je nedvomno njegova skoraj 9 kilometrov dolga peščena plaža, ki se razteza vzdolž južne obale. Zaradi finega zlatega peska in mirnega turkiznega morja je bila leta 2022 izbrana za najboljšo plažo v Evropi po izboru European Best Destinations. Posebnost plaže niso le razgledi. Kot poroča Visit Portugal, je Porto Santo znan tudi po pesku, ki mu pripisujejo terapevtske lastnosti. Portugalska turistična organizacija in turistični urad Madeire navajata, da se pesek že desetletja uporablja pri balneoterapevtskih tretmajih, predvsem pri težavah z mišicami, sklepi in krvnim obtokom.

icon-expand Otok, ki ga pogosto imenujejo kar 'zlati otok', je popolno nasprotje bujno zelene in gorske Madeire. FOTO: Shutterstock

Presenetljiva "puščava" sredi Atlantika

Ko nekdo omeni atlantski otok, si običajno predstavljamo zeleno pokrajino. Porto Santo pa skriva nekaj povsem drugega. Na jugovzhodnem delu otoka ležijo sipine Dunas de Porto Santo, eno najbolj nenavadnih območij v portugalskem otočju. Pesek, vetrovno oblikovane sipine in skoraj puščavska pokrajina ustvarjajo občutek, kot da ste se znašli nekje v Severni Afriki in ne sredi Atlantika. Razlog za nastanek teh sipin je povezan z geološko zgodovino otoka, kjer sta veter in erozija skozi tisočletja oblikovala edinstveno pokrajino. Obiskovalci pogosto prav to območje označujejo za eno največjih presenečenj otoka.

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"Kamnite orgle", ki jih je ustvaril vulkan

Porto Santo ni zanimiv le zaradi peska. Otok skriva tudi eno najbolj nenavadnih geoloških znamenitosti v regiji. Na zahodnem delu otoka stoji Pico de Ana Ferreira, približno 283 metrov visok vrh, znan po spektakularnih bazaltnih stebrih. Zaradi njihove oblike domačini formacijo pogosto imenujejo kar 'orgle' oziroma 'klavir', saj spominja na cevi glasbila. Stebri so nastali zaradi počasnega ohlajanja vulkanske magme pred tisočletji. Geologi jih uvrščajo med najzanimivejše naravne pojave na otoku. Če se povzpnete nekoliko višje, vas čakajo tudi panoramski razgledi na velik del otoka in neskončni Atlantik.

icon-expand Pico de Ana Ferreira je približno 283 metrov visok vrh, znan po spektakularnih bazaltnih stebrih. FOTO: Shutterstock

Otok, kjer je nekaj časa živel tudi Krištof Kolumb

Porto Santo ima tudi zanimivo zgodovinsko povezavo z enim najbolj znanih raziskovalcev na svetu. Krištof Kolumb je na otoku živel v 15. stoletju, potem ko se je poročil s Filipo Moniz, hčerko prvega guvernerja otoka. V glavnem mestu Vila Baleira je danes mogoče obiskati hišo-muzej, povezano z njegovim življenjem in raziskovalnimi potovanji.

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Zakaj je Porto Santo idealen za umirjene počitnice?

Za razliko od Madeire, ki slovi po pohodništvu in dramatičnih gorskih pokrajinah, Porto Santo privablja predvsem ljubitelje počasnega tempa, dolgih sprehodov, kopanja in narave. Otok meri le približno 11 kilometrov v dolžino in 6 kilometrov v širino, zato ga je mogoče raziskati v nekaj dneh. Prav njegova majhnost je pogosto največji adut. V enem samem dnevu lahko ležite na eni najlepših evropskih plaž, občudujete puščavske sipine in raziskujete vulkanske skalne formacije, ki jih ni mogoče najti nikjer drugje na Portugalskem.

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