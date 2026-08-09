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Pupnatska Luka
Potovanja

Najlepši zaliv Korčule, ki ga turisti množično obiskujejo

N. Č.
09. 08. 2026 04.00
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Pupnatska Luka je ena najbolj prepoznavnih plaž na Korčuli in hkrati ena najbolj iskanih lokacij na spletu, ko gre za poletne počitnice na Jadranu. Kristalno čista turkizna voda, dramatični klifi in občutek popolne naravne izolacije jo redno uvrščajo med najlepše plaže otoka.

Pupnatska Luka je plaža, ki jo turisti resnično obožujejo – zaradi naravne lepote, izjemne barve morja in občutka, da si našel skriti kotiček Jadrana. Ni najlažje dostopna, a prav to ji daje poseben čar. Če iščeš najlepši razgled na Korčuli, je Pupnatska Luka destinacija, ki jo moraš obiskati vsaj enkrat.

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Zakaj je Pupnatska Luka tako priljubljena?

Lonely Planet Pupnatsko Luko opisuje kot "turkizno popolnost", Time Out Croatia pa jo uvršča med najlepše plaže Dalmacije zaradi izjemne barve morja in naravne kulise. Gre za prodnato plažo, ki jo obdajajo strmi klifi in borovci, zato je občutek zasebnosti izrazit tudi v visoki sezoni. Voda je po ocenah popotnikov med najčistejšimi na otoku, kar jo naredi idealno za plavanje in snorkljanje. Croatia Tourism jo opisuje kot eno najbolj fotogeničnih lokacij na Korčuli, kar potrjuje tudi njena izjemna prisotnost na družbenih omrežjih.

Pupnatska Luka
Pupnatska LukaFOTO: Shutterstock

Kako priti do Pupnatske Luke?

Do Pupnatske Luke vodi ozka, vijugasta cesta iz notranjosti otoka, ki jo Conde Nast Traveller označuje kot strmo in deloma makadamsko. Zaradi tega je priporočljiva počasna vožnja, še posebej v poletnih mesecih. Iz mesta Korčula do plaže vožnja traja približno dvajset minut, zadnjih nekaj metrov pa je treba prehoditi peš po urejeni poti. Parkirišče je urejeno, vendar se v juliju in avgustu hitro zapolni, zato je zgodnji prihod najboljša izbira.

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Tportal dodaja, da je do plaže enostavno priti s kolesom, skuterjem ali avtomobilom, na plaži pa so na voljo prenosna stranišča ter možnost najema ležalnikov in senčnikov.

Pupnatska Luka
Pupnatska LukaFOTO: Shutterstock

Kaj početi tam?

Pupnatska Luka je idealna za kratek pobeg v naravo, saj ponuja kombinacijo plavanja, sproščanja in razgledov. Voda je izjemno čista, zato je snorklanje ena najpogostejših aktivnosti. Ob robu plaže vodi pot, ki ponuja čudovit razgled na celoten zaliv; tuji mediji jo pogosto opisujejo kot popolno točko za fotografiranje ob sončnem zahodu.

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Na plaži je tudi manjši bar, ki ponuja osnovne prigrizke in hladne pijače, cene pa so po ocenah turistov nekoliko višje kot v mestu Korčula, kar je za odmaknjene plaže značilno.

Pupnatska Luka
Pupnatska LukaFOTO: Shutterstock

Najlepši razgledi

Croatia Tourism Pupnatsko Luko označuje kot eno najbolj fotografiranih lokacij na Korčuli. Najlepši razgled je z zgornje razgledne točke nad plažo, kjer se odpre panoramski pogled na turkizni zaliv. Zelo priljubljen je tudi pogled z levega roba plaže, kjer so odtenki morja najintenzivnejši. Pot proti klifom ponuja dramatično kuliso, ki jo pogosto uporabljajo popotniški blogerji in fotografi.

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Najboljši čas za obisk

Po podatkih Lonely Planet in Time Out Croatia je Pupnatska Luka najlepša v zgodnjih dopoldanskih urah, ko je svetloba najmehkejša in je na plaži najmanj ljudi. Junij in september sta idealna meseca za obisk, saj je morje toplo, gneča pa manjša. V juliju in avgustu je plaža najbolj obiskana, zato je priporočljivo priti pred deseto uro zjutraj. Pozno popoldne pa je najboljši čas za fotografije, saj je svetloba mehka, barve morja pa najlepše.

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Vir: Lonely Planet, Time Out Croatia, Croatia Tourism, Conde Nast Traveller

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KOMENTARJI (1)

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Barbato43 09. 08. 2026 21.54
0 0
Lojzeti bi rekli da gredo na lepse in cenejse destinacije😅
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