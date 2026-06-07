Najlepši sprehod nad Tržaškim zalivom, ki ga morate doživeti

Če ste obiskali Devinski grad, potem je naslednji logični korak izlet po eni najlepših panoramskih poti v tem delu Evrope – Rilkejevi poti (Sentiero Rilke). Pot poteka med Devinom (Duino) in Sesljanom (Sistiana), speljana pa je tik nad strmimi kraškimi klifi, ki se dvigajo nad Tržaškim zalivom. Zaradi razgledov, zgodovine in literarne dediščine velja za eno najbolj posebnih doživetij na Jadranu.

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Pot, ki povezuje Devin in Sesljan

Rilkejeva pot (Sentiero Rilke) poteka med Sesljanom (Sistiana) in Devinom (Duino). Dolga je približno dva kilometra in je speljana tik ob robu visokih kraških pečin nad Sesljanskim zalivom. To ni zahtevna planinska pot, temveč lahkoten panoramski sprehod, ki ga zmore vsakdo, tudi družine z otroki.

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Italijanski uradni turistični portal Turismo FVG Rilkejevo pot opisuje kot preprost, a izjemno spektakularen panoramski sprehod, ki ponuja razglede na Trst, grad Miramare in celoten Tržaški zaliv. Podobno jo opisujejo tudi drugi mediji, ki poudarjajo, da gre za eno najlepših razglednih poti na tem delu sveta.

icon-expand Rilkejeva pot in Devinski grad FOTO: Shutterstock

Kje se začne Rilkejeva pot?

Rilkejeva pot ima v resnici dva uradna začetka, kar potrjuje več italijanskih virov, med njimi Turismo FVG in Sentierinatura.it. Prvi začetek je v Sesljanu (Sistiana), kjer se pot začne pri turističnoinformacijskem centru oziroma parkirišču nad zalivom. Od tam se sprehajalci najprej dvignejo mimo kampa Mare Pineta, nato pa pot prečka območje nekdanjega kamnoloma, preden se odprejo prvi razgledi na klife. Drugi začetek je v Devinu (Duino), tik ob vhodu v Devinski grad. Ta vstopna točka je nekoliko bolj dramatična, saj se pot skoraj takoj odpre proti klifom in morju. Italijanski turistični vodniki pogosto omenjajo, da je ta smer priljubljena med obiskovalci, ki si najprej ogledajo grad in nato nadaljujejo sprehod po panoramski poti.

icon-expand Devinski grad FOTO: Dreamstime

Kje običajno začnejo Slovenci?

Večina slovenskih obiskovalcev začne pot v Sesljanu. Razlog je preprost: tam je več parkirišč, dostop je enostavnejši, pot pa se začne bolj postopno in je zato prijaznejša za družine. Poleg tega se veliko Slovencev v Sesljanu ustavi že zaradi plaže ali kosila, zato je naravno, da izlet nadaljujejo prav od tam. Devin je sicer prav tako lep začetek, a je parkiranje nekoliko bolj omejeno, zato ga pogosteje izberejo tisti, ki si najprej ogledajo Devinski grad.

icon-expand Sistiana FOTO: Dreamstime

Naravni rezervat Devinske stene – dom edinstne flore in favne

Rilkejeva pot je del Naravnega rezervata Devinske stene (Falesie di Duino), ki obsega 107 hektarjev zaščitenega območja. Uradna stran rezervata navaja, da je območje izjemno zaradi prehoda med evropskim in sredozemskim biogeografskim prostorom, kar ustvarja izjemno pestrost rastlin in živali. Tu uspevajo črni bor, hrast črnike, dren, hrast puhavec in celo endemična rastlina Centaurea kartschiana.

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Sledi prve svetovne vojne in razgledne točke

Ena najbolj zanimivih posebnosti Rilkejeve poti so ostanki vojaških opazovalnic in bunkerjev iz 1. svetovne vojne. Te opazovalnice so bile postavljene za nadzor ladijskega prometa v Tržaškem zalivu, danes pa služijo kot razgledne točke, ki ponujajo enega najlepših pogledov na morje. Eden izmed bunkerjev je ohranjen tako dobro, da se lahko sprehodite v notranjost in skozi ozko okno opazujete obalo – izkušnja, ki je še posebej zanimiva za otroke in ljubitelje zgodovine.

icon-expand Rilkejeva pot FOTO: Shutterstock

Rainer Maria Rilke – pesnik, ki ga je očarala divja lepota klifov

Rilkejeva pot ni le naravna znamenitost, temveč tudi literarna. Rainer Maria Rilke je med letoma 1910 in 1911 bival na Devinskem gradu kot gost plemiške družine Thurn und Taxis. Outdooractive potrjuje, da je prav med sprehodi po teh klifih našel navdih za svoje Devinske elegije, eno najpomembnejših del evropske moderne poezije. Njegova znamenita misel "Biti tukaj je čudež" je danes skoraj simbol Rilkejeve poti – in ko stopite na razgledno točko 90 metrov nad morjem, hitro postane jasno, zakaj.

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Popoln izlet za vse letne čase

Rilkejeva pot je idealna izbira za enodnevni izlet iz Slovenije. Zaradi svoje lege je primerna skoraj v vseh letnih časih. Spomladi in jeseni ponuja prijetne temperature in čudovite barve, poleti pa je priporočljivo, da se na pot odpravite zgodaj zjutraj ali pozno popoldne, saj je del poti izpostavljen soncu. Outdooractive navaja, da je pot skoraj ravna, a zaradi izpostavljenosti vetru priporočajo primerno obutev in previdnost.

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Zakaj je Rilkejeva pot popolno nadaljevanje po obisku Devinskega gradu?

Rilkejeva pot je naravno nadaljevanje zgodbe, ki se začne na Devinskem gradu. Tam začutite zgodovino, kulturo in literarno dediščino, na poti pa se vse to preplete z naravo, klifi in morjem. To je sprehod, ki ga lahko prehodite v manj kot uri, a vam bo ostal v spominu še dolgo. Je popolna izbira za romantičen izlet, družinski dan ali kratek pobeg iz vsakdana.

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