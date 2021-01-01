Zadovoljna.si
Za 60. rojstni dan si je zaželel zmage na izboru za najbolj seksi Slovenca leta 2025

Intervju
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi

Trači
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena

Novice
Neplodnost ni nekaj, česar bi se morali sramovati

Osebna rast
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana

Oddaje
Iščete razglede? 5 idej za poletni gorski pobeg

Poleti se mnogi odpravimo na višje nadmorske višine, zaradi lepih razgledov, ker smo radi v naravi ali pa preprosto, da se izognemo mestni vročini. Če iščete ideje za enodnevne pohode ali izlete z razgledi, ki jemljejo dih, imamo za vas pet predlogov, kam se lahko odpravite.
Slovenija
1
Kam na izlet? Odkrijte skriti biser severovzhodne Slovenije

Ko razmišljamo o izletih po Sloveniji, pogosto najprej pomislimo na Bled, Bohinj, Logarsko dolino ali Kras. A prav v kotičku na skrajnem severovzhodu države, tik ob meji z Madžarsko, se skriva nekaj posebnega: Goričko. Pokrajina gričev, vinogradov, starih gradov in termalnih izvirov nudi popolno doživetje za tiste, ki si želijo pobega od vsakodnevnega vrveža in hkrati odkrivati nekaj novega, avtentičnega in slovenskega.
Potovanja
0
Slovenski biser, ki ga morate obiskati to pomlad

V osrčju Kamniško-Savinjskih Alp se skriva eden najlepših kotičkov Slovenije - Logarska dolina. Ta ledeniška dolina, obdana z veličastnimi alpskimi vrhovi, je še posebej čarobna spomladi, ko se narava prebudi iz zimskega spanca.
Potovanja
0
Skriti dolenjski biser, ki ga morate obiskati

Ste že slišali za naravne toplice Klevevž? Gre za vrelec, ki se nahaja na Dolenjskem, v bližini Šmarjeških Toplic.
Potovanja
1
Družina Nike Zorjan žaluje

Priljubljena pevka Nika Zorjan je včeraj na družabnih omrežjih delila žalostno novico. Po skoraj desetih letih se je od nje poslovila psička Lili.
Trači
0
Zimske destinacije, ki so priljubljene tudi v toplejših mesecih

Kranjska Gora, Krvavec, Planica in Pokljuka – to so najbolj priljubljene zimske destinacije v Sloveniji, ki pa jih z veseljem obiščemo tudi poleti.
Potovanja
0
Top ideja za nepozaben vikend izlet na Savinjskem

Čeprav ob besedi poletje večina najprej pomisli na morje, pa so dolgi sončni dnevi kot nalašč tudi za izlete po bližnji ter daljni okolici. Kakšen konec tedna se vam vsekakor splača preživeti v Celju, tretjem največjem slovenskem mestu, ki ponuja popolno kombinacijo mestnega vrveža, zgodovine, kulture ter doživetij v naravi. Predstavljamo vam nekaj najbolj priljubljenih izletniških točk tega plemiškega kraja, ki se jih vsekakor splača obiskati!
Potovanja
0
Šest primorskih vasic, ki jih morate obiskati

Območje Primorske se razprostira od mogočnih alpskih gora pa vse do obale. Ravno ta slikovitost, ki jo ponuja zahodni del Slovenije, vabi na obiske številnih osupljivih krajev, ki še ne klonijo pod težo masovnega turizma. Svež gorski zrak na eni strani, kraška burja na drugi, vmes pa številne romantične vasice, ki kar vabijo k sproščujočemu obisku. Izbrali smo nekaj manj znanih krajev, kjer si lahko privoščite ležeren oddih v dvoje ali preživite aktiven konec tedna.
Potovanja
3
Pešpoti ob morju, ki vas bodo navdušile

Izberite eno od urejenih pešpoti, ki vas bodo vodile po obali in so primerne tako za družinska potepanja, rekreativne podvige in romantične sprehode ob sončnem zahodu kot tudi za sprostitev uma in telesa.
Potovanja
0
Najlepši slovenski kotički za enodnevni izlet

Nič ni lepšega od pobega v naravo, pa četudi samo za en dan. Odkrivanje čudovitih in skritih kotičkov naše prelepe dežele vam bo zagotovo polepšalo prihajajoče dni. Odpravite se na enodnevni izlet, za katerega potrebujete samo nekaj dobre volje!
Potovanja
5
4 razlogi, zakaj to pomlad obiskati Prekmurje

Za Prekmurje so značilne čudovite naravne krajine. Regija je posejana z griči, vijugastimi rekami, kot je reka Mura, mirnim podeželjem in slikovitimi vinogradi. Ponuja možnosti za aktivnosti na prostem, kot so pohodništvo, kolesarjenje in raziskovanje narave.
Potovanja
0
Poznate te čudovite pešpoti v Sloveniji?

Po naši deželi se vije ogromno urejenih in enostavnih poti, po katerih se lahko sprehodimo, si napolnimo baterije ter se spočijemo od vsakodnevnih skrbi. Že samo nekaj minut hoje na dan nam bo pomagalo, da se bomo regenerirali, medtem ko bomo zagotovo uživali v pogledu na prelepo okolico, pa naj si bo to osupljivo jezero, prostrano morje, zeleni travniki in mogočne gore.
Potovanja
1
