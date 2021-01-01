Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Trači
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena
Novice
Neplodnost ni nekaj, česar bi se morali sramovati
Osebna rast
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
Oddaje
Iščete razglede? 5 idej za poletni gorski pobegPoleti se mnogi odpravimo na višje nadmorske višine, zaradi lepih razgledov, ker smo radi v naravi ali pa preprosto, da se izognemo mestni vročini. Če iščete ideje za enodnevne pohode ali izlete z razgledi, ki jemljejo dih, imamo za vas pet predlogov, kam se lahko odpravite.
Slovenija
Kam na izlet? Odkrijte skriti biser severovzhodne SlovenijeKo razmišljamo o izletih po Sloveniji, pogosto najprej pomislimo na Bled, Bohinj, Logarsko dolino ali Kras. A prav v kotičku na skrajnem severovzhodu države, tik ob meji z Madžarsko, se skriva nekaj posebnega: Goričko. Pokrajina gričev, vinogradov, starih gradov in termalnih izvirov nudi popolno doživetje za tiste, ki si želijo pobega od vsakodnevnega vrveža in hkrati odkrivati nekaj novega, avtentičnega in slovenskega.
Potovanja
Slovenski biser, ki ga morate obiskati to pomladV osrčju Kamniško-Savinjskih Alp se skriva eden najlepših kotičkov Slovenije - Logarska dolina. Ta ledeniška dolina, obdana z veličastnimi alpskimi vrhovi, je še posebej čarobna spomladi, ko se narava prebudi iz zimskega spanca.
Potovanja
Skriti dolenjski biser, ki ga morate obiskatiSte že slišali za naravne toplice Klevevž? Gre za vrelec, ki se nahaja na Dolenjskem, v bližini Šmarjeških Toplic.
Potovanja
Družina Nike Zorjan žalujePriljubljena pevka Nika Zorjan je včeraj na družabnih omrežjih delila žalostno novico. Po skoraj desetih letih se je od nje poslovila psička Lili.
Trači
Zimske destinacije, ki so priljubljene tudi v toplejših mesecihKranjska Gora, Krvavec, Planica in Pokljuka – to so najbolj priljubljene zimske destinacije v Sloveniji, ki pa jih z veseljem obiščemo tudi poleti.
Potovanja
Top ideja za nepozaben vikend izlet na SavinjskemČeprav ob besedi poletje večina najprej pomisli na morje, pa so dolgi sončni dnevi kot nalašč tudi za izlete po bližnji ter daljni okolici. Kakšen konec tedna se vam vsekakor splača preživeti v Celju, tretjem največjem slovenskem mestu, ki ponuja popolno kombinacijo mestnega vrveža, zgodovine, kulture ter doživetij v naravi. Predstavljamo vam nekaj najbolj priljubljenih izletniških točk tega plemiškega kraja, ki se jih vsekakor splača obiskati!
Potovanja
Šest primorskih vasic, ki jih morate obiskatiObmočje Primorske se razprostira od mogočnih alpskih gora pa vse do obale. Ravno ta slikovitost, ki jo ponuja zahodni del Slovenije, vabi na obiske številnih osupljivih krajev, ki še ne klonijo pod težo masovnega turizma. Svež gorski zrak na eni strani, kraška burja na drugi, vmes pa številne romantične vasice, ki kar vabijo k sproščujočemu obisku. Izbrali smo nekaj manj znanih krajev, kjer si lahko privoščite ležeren oddih v dvoje ali preživite aktiven konec tedna.
Potovanja
Pešpoti ob morju, ki vas bodo navdušileIzberite eno od urejenih pešpoti, ki vas bodo vodile po obali in so primerne tako za družinska potepanja, rekreativne podvige in romantične sprehode ob sončnem zahodu kot tudi za sprostitev uma in telesa.
Potovanja
Najlepši slovenski kotički za enodnevni izletNič ni lepšega od pobega v naravo, pa četudi samo za en dan. Odkrivanje čudovitih in skritih kotičkov naše prelepe dežele vam bo zagotovo polepšalo prihajajoče dni. Odpravite se na enodnevni izlet, za katerega potrebujete samo nekaj dobre volje!
Potovanja
4 razlogi, zakaj to pomlad obiskati PrekmurjeZa Prekmurje so značilne čudovite naravne krajine. Regija je posejana z griči, vijugastimi rekami, kot je reka Mura, mirnim podeželjem in slikovitimi vinogradi. Ponuja možnosti za aktivnosti na prostem, kot so pohodništvo, kolesarjenje in raziskovanje narave.
Potovanja
Poznate te čudovite pešpoti v Sloveniji?Po naši deželi se vije ogromno urejenih in enostavnih poti, po katerih se lahko sprehodimo, si napolnimo baterije ter se spočijemo od vsakodnevnih skrbi. Že samo nekaj minut hoje na dan nam bo pomagalo, da se bomo regenerirali, medtem ko bomo zagotovo uživali v pogledu na prelepo okolico, pa naj si bo to osupljivo jezero, prostrano morje, zeleni travniki in mogočne gore.
Potovanja
