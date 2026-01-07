Sokotra: rajski otok v senci jemenske državljanske vojne

Te dni se v medijih večkrat omenja otok Sokotra, za katerega nekateri zagotovo še niste slišali. Gre za pravljični otok, ki bi ga lahko uvrstili med tiste destinacije, ki jih morate videti vsaj enkrat v življenju. A vam obisk otoka, zaradi zaostritve spopadov na jugu Jemna, zaenkrat odsvetujemo. Namreč, zaradi prekinjenih letalskih povezav z otoka na celino, je tam obtičalo več kot 400 turistov, med njimi tudi ena Slovenka.

Ta osupljivi otok v Indijskem oceanu, ki pripada Jemnu, je prava zakladnica naravnih čudes in kulturnih posebnosti. Zaradi svoje edinstvene podobe ga pogosto imenujejo kar 'Galapagos Indijskega oceana'.

icon-expand Ker gre za zelo občutljiv ekosistem, je izredno pomembno, da se turizem razvija na trajnosten način. FOTO: Adobe Stock

Sokotra je največji otok v arhipelagu s štirimi otoki. Leži približno 240 kilometrov vzhodno od Afriškega roga in 380 kilometrov južno od Arabskega polotoka.

Zakaj je Sokotra tako posebna?

Na otoku raste več sto različnih endemičnih vrst, ki jih ne najdemo nikjer drugje na Zemlji. Zaradi svoje izolacije in edinstvenega ekosistema je Sokotra vpisana na seznam Unescove svetovne dediščine. Otok je dom več kot 825 vrst rastlin, od katerih je kar 37 odstotkov endemičnih.

icon-expand Plato Diksam ponuja neverjetne razglede. FOTO: Adobe Stock

Med rastlinjem je najbolj ikonično zmajevo drevo (Dracaena cinnabari), ki ima krošnjo v obliki dežnika in rdečo smolo, ki so jo nekoč uporabljali kot barvilo in zdravilo. Poleg njega boste občudovali nenavadno puščavsko vrtnico z debelim deblom in rožnatimi cvetovi ter kumarično drevo, ki spominja na rastlino iz fantazijskega sveta.

icon-expand Čudovito zmajevo drevo, v ospredju pa cvetoča puščavska vrtnica. FOTO: Adobe Stock

Tudi živalski svet je izjemen. Skoraj vsi plazilci in kopenski polži so unikatni, otok pa je raj za ljubitelje ptic. Na otoku namreč živi devet endemičnih vrst ptic, med katerimi je tudi Sokotra starling (Onychognathus frater).

Pravljične plaže in dih jemajoče pokrajine

Če sanjate o turkiznem morju in belih sipinah, vas bo Sokotra očarala. Plaža Qalansiyah in laguna Detwah sta med najlepšimi na svetu. Ljubitelji avanture se lahko odpravite na plato Diksam, kjer med zmajevimi drevesi občudujete razglede, ali raziskujete skrivnostne jame, kot je Hoq Cave.

icon-expand Eden od endemičnih ptičev na Socotri. FOTO: Adobe Stock

Kultura in pristnost

Na Socotri boste spoznali prijazne domačine, ki govorijo starodavni jezik Soqotri in živijo v skladu z naravo. Njihova tradicija je polna pesmi, zgodb in razkošnih obredov, ki se prenašajo iz roda v rod.

Kako do tja?

Potovanje na Socotro ni enostavno in je zato primernejše za bolj izkušene turiste in avanturiste. Otok je povezan s kopnim z omejenim številom letov, večinoma iz Združenih arabskih emiratov (Abu Dabi), pomembno pa je, da se pred načrtovanjem obiska in odhodom na otok pozanimate o aktualnih potovalnih nasvetih ter si priskrbite vizo za vstop.

icon-expand Mošeja na otoku. FOTO: Adobe Stock

Še vedno se večina odloči, da bo otok obiskala z organizirano skupino, ki jo vodijo lokalni vodniki, kar je najbolj varna in tudi najboljša možnost. Se pa turistični obisk na otoku strmo povečuje, kar povzroča precejšnjo škodo temu turističnemu biseru. Ker hotelov in turističnih naselij praktično ni, se na otoku veliko kampira v naravi, v šotorih pod zvezdami. Seveda pa je potrebno ves čas upoštevati okoljske smernice in pravila, da se zagotovi čim manjši pritisk na okolje.

icon-expand Če sanjate o turkiznem morju in belih sipinah, vas bo Sokotra očarala. FOTO: Adobe Stock

Najboljši čas za obisk je med oktobrom in majem, saj so poletni meseci zaznamovani z močnimi monsunskimi vetrovi.

Sokotra raj za sanjače

Zakaj raj? To je namreč eden redkih kotičkov sveta, kjer se boste počutili, kot da ste stopili na drug planet, z neokrnjeno naravo in pristno kulturo.

icon-expand Vojaški ostanki nekdanje Sovjetske zveze, ki je bila na otoku prisotna zlasti v času, ko je bil otok del Južnega Jemna. FOTO: Adobe Stock