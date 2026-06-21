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Mesečev zaliv
Potovanja

Najlepša pot ob Strunjanu: sprehod nad klifi, ki očara vsakogar

N. Č.
21. 06. 2026 04.00
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Strunjanska pot nad klifi je ena najlepših obmorskih poti v Sloveniji, znana po dih jemajočih razgledih na Mesečev zaliv. To je sprehod, ki združuje naravo, mir in spektakularne poglede, zaradi katerih se obiskovalci vedno znova vračajo.

Pot nad klifi v Strunjanu je del nekdanje železniške trase Parenzane, ki danes velja za eno najbolj priljubljenih sprehajalnih in kolesarskih poti na slovenski obali. Ta del poti je poseben zaradi svoje lege visoko nad morjem, kjer se klifi dvigajo do približno osemdeset metrov nad gladino. 

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Sprehajalec se znajde na naravnem balkonu, ki razkriva pogled na Mesečev zaliv, Tržaški zaliv in ob jasnih dneh celo na Alpe v daljavi. Pot je nezahtevna, dobro označena in primerna za vse generacije, kar je eden od razlogov, da je tako priljubljena med domačini in turisti.

Mesečev zaliv
Mesečev zalivFOTO: Shutterstock

Mesečev zaliv: naravni dragulj Strunjana

Mesečev zaliv je osrednja točka, ki jo pot nad klifi najlepše razkrije. Gre za zaščiteno območje z edinstveno geomorfologijo, kjer se strmi flišni klifi srečajo z mirnim morjem. Zaliv je dobil ime po svoji polkrožni obliki, ki spominja na mlaj. Zaradi zaščitenega statusa je območje ohranilo svojo divjo lepoto, brez posegov, ki bi spremenili naravno podobo. Sprehajalci lahko opazujejo ptice, valovanje morja in spreminjanje barv pokrajine skozi dan, kar daje občutek popolnega odklopa.

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Izkušnja, ki jo ponuja pot

Sprehod po tej poti ni le fizična aktivnost, temveč celovita izkušnja. Vonj borovcev, zvok valov in občutek vetra nad klifi ustvarijo posebno atmosfero, ki jo je težko najti drugje ob slovenski obali. Pot je dovolj široka in varna, da se lahko obiskovalci sproščeno ustavijo, fotografirajo ali preprosto uživajo v razgledu. Zaradi svoje lege je pot idealna za obisk ob sončnem vzhodu ali zahodu, ko se svetloba najlepše preliva po klifih in morju.

Pot nad klifi - Strunjan
Pot nad klifi - StrunjanFOTO: Shutterstock

Dostopnost in primernost za vse

Ena največjih prednosti poti nad klifi je njena dostopnost. Do izhodišča lahko obiskovalci pridejo peš iz Strunjana ali z avtomobilom do bližnjih parkirišč. Pot je primerna za družine, pare, posameznike in tudi za tiste, ki želijo le kratek sprehod brez večjih naporov. Ker ni strmih vzponov, je odlična izbira za vsakogar, ki si želi narave brez zahtevnega terena.

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Zakaj se obiskovalci vračajo?

Pot nad klifi je ena tistih destinacij, ki jo ljudje obiščejo enkrat in se nato vračajo ob vsaki priložnosti. Razlog je preprost: ponuja popolno kombinacijo naravne lepote, miru in dostopnosti. Vsak letni čas prinese drugačno izkušnjo, od pomladnega cvetenja do jesenskih barv in zimskega miru. To je pot, ki nikoli ne razočara in vedno znova navduši.

Po poti smo se sprehodili tudi mi, nekaj utrinkov pa si lahko ogledate spodaj.

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