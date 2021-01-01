Hrvaški otok, ki spominja na mesec Poletje je kot nalašč, da pomahamo vsem obveznostim v slovo in se odpravimo na lepše. Večinoma radi prisegamo na spontanost, a zagotovo bomo našli užitek tudi v načrtovanju dopusta. Tokrat predstavljamo otok Pag, ki je sicer vsem dobro poznan po divjih zabavah na Zrčah, a to je le ena plat tega čudovitega otoka, ki skriva še mnogo drugega. Več o tem pa v nadaljevanju.

Potovanja