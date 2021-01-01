Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
To je bila najbolj gledana vsebina v letu 2025
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Arhiv člankov
Dih jemajoča jezera, ki ji boste našli le nekaj ur od LjubljanePoletje bo znova doseglo vrhunec in pognalo temperature krepko čez 30 stopinj Celzija, zato je treba najti način, kako se ustrezno osvežiti. Bolj kot morje vam bo v boju proti peklenski vročini pomagalo namakanje v kakšnem za kopanje primernem jezeru. In ker zna biti ob slovenskih sladkih vodah precejšnja gneča, smo poiskali optimalne alternative le streljaj ali dva čez severno mejo – na avstrijskem Koroškem!
Hrvaški otok, ki spominja na mesecPoletje je kot nalašč, da pomahamo vsem obveznostim v slovo in se odpravimo na lepše. Večinoma radi prisegamo na spontanost, a zagotovo bomo našli užitek tudi v načrtovanju dopusta. Tokrat predstavljamo otok Pag, ki je sicer vsem dobro poznan po divjih zabavah na Zrčah, a to je le ena plat tega čudovitega otoka, ki skriva še mnogo drugega. Več o tem pa v nadaljevanju.
Mnogi skriti kotički so bili odkriti zaradi filmov in serijVsi sanjarimo o skritih kotičkih, kamor bi odpotovali in se odpočili od napornega vsakdana, službenih obveznosti in tisočerih opravkov. In včasih si to najlažje zamišljamo ob kakšnem dobrem filmu ali seriji, še več, tam lahko dobimo tudi nove ideje za kraje, ki jih želimo obiskati, največkrat zato, da bi podoživeli najlepše zgodbe glavnih junakov.
Nepozabno križarjenje od Splita do DubrovnikaDanes bi z vami rada delila nepozabno izkušnjo, ki sem jo doživela letos na svojem dopustu. Odkrila sem čudovit del jadranske obale, medtem ko sem križarila na hrvaški ladji od Splita do Dubrovnika.
Beograd je odlična izbira za vikend izletBeograd je s svojimi zgodovinskimi znamenitostmi, živahno kulturo, okusno kulinariko in živahnim nočnim življenjem mesto, ki osvaja srca obiskovalcev. Od raziskovanja starodavnih trdnjav do uživanja v slastnih jedeh – v njem lahko uživa prav vsak. Zato spakirajte kovček in se potopite v očarljivo lepoto Beograda ter ustvarite spomine, ki vam bodo ostali za vse življenje.
6 najlepših plaž na otoku Hvar, ki jemljejo dihOtok Hvar, ki se nahaja v Jadranskem morju ob obali Hrvaške, je znan po svojih naravnih lepotah, zgodovinskih znamenitostih, živahnem nočnem življenju in slikovitih mestih. Ponuja pa tudi vrsto osupljivih plaž, ki jemljejo dih s svojo naravno lepoto. V nadaljevanju razkrivamo 6 najlepših!
Italijanski otok, ki slovi po osupljivih plažah in turkiznem morjuSicilija, ki leži v osrčju Sredozemlja, je zakladnica naravnih lepot, bogate zgodovine in živahne kulture. Čeprav je otok znan po osupljivih plažah, starodavnih ruševinah in slastni kulinariki, pa je na njem mogoče raziskati še veliko več kot le najbolj znane turistične točke.
Italijanski otok, ki nikogar ne pusti ravnodušnegaSardinija, privlačen otok, ki se nahaja v osrčju Sredozemskega morja, je destinacija, ki očara srca popotnikov s svojo dih jemajočo pokrajino, neokrnjenimi plažami in bogato kulturno dediščino. Od starodavnih ruševin do kristalno čistih turkiznih voda – Sardinija ponuja resnično nepozabno potovalno izkušnjo.
To je letos ena najbolj priljubljenih počitniških destinacijEgipt se že od nekdaj uvršča na seznam najbolj priljubljenih turističnih destinacij tudi med Slovenci. In tudi to sezono bo po napovedih številnih turističnih agencij na samem vrhu poletnih destinacij poleg Turčije, Grčije, Črne gore, Italije in seveda Hrvaške. Ko govorimo o Egiptu, se večina odloči za obisk Hurgade, mesta, ki leži na obali Rdečega morja in je znano po osupljivih plažah s kristalno čisto turkizno vodo.
Pravijo, da je eno najlepših italijanskih mestSlikovita vasica Portofino, ki leži ob razgibani obali italijanske riviere, očara vse, ki obiščejo njeno očarljivo obalo. Portofino je s svojimi zgradbami pastelnih barv, azurno modro vodo in razkošnim šarmom postal zaželena destinacija za popotnike, ki iščejo mešanico naravne lepote, bogate zgodovine in okusa 'la dolce vita'. V tem članku se podajamo na potovanje, na katerem bomo odkrili vse lepote Portofina in razkrili, zakaj še naprej osvaja srca obiskovalcev z vsega sveta.
Bližnje italijansko mesto, ki ga preprosto morate obiskatiGradež ali po italijansko Grado je čudovito obmorsko mestece, ki bo všeč vsem ljubiteljem morja, sonca, dobre hrane in čudovitih sprehajalnih poti. Ker je to italijansko mesto zelo blizu Slovenije, je odlična izbira za enodnevni izlet ali vikend oddih.
