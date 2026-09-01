Raj na koncu sveta, ki ga morate obiskati vsaj enkrat v življenju

Če sanjate o destinaciji, kjer narava še vedno vlada človeku, potem bi moral biti nacionalni park Torres del Paine visoko na vašem seznamu želja. Ta spektakularni biser čilske Patagonije navdušuje s turkiznimi jezeri, veličastnimi ledeniki, divjimi živalmi in znamenitimi granitnimi stolpi, po katerih je park dobil ime. Ni naključje, da ga številni uvrščajo med najlepše naravne parke na svetu.

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Kje leži Torres del Paine?

Nacionalni park Torres del Paine leži na skrajnem jugu Čila, v regiji Magallanes in Čilska Antarktika, približno 112 kilometrov severno od mesta Puerto Natales. Park obsega gore, ledenike, reke, jezera in neskončne patagonske planjave, zaradi svoje izjemne naravne vrednosti pa je del Unescovega programa biosfernih rezervatov že od leta 1978.

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Obiskovalce privlači predvsem zaradi neokrnjene pokrajine, kjer se na enem mestu srečujejo Andi, ledeniška jezera in patagonska stepa. Prav ta kontrast ustvarja enega najbolj fotogeničnih naravnih okolij na svetu.

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Granitni velikani, ki jemljejo dih

Simbol parka so znameniti stolpi Torres del Paine, tri granitne konice, ki se dvigajo več kot 2500 metrov nad morsko gladino. Ob njih stojijo tudi prepoznavni vrhovi Cuernos del Paine oziroma "rogovi Paine", ki veljajo za eno najfotografiranejših gorskih kulis v Južni Ameriki. Prav razgled na te mogočne granitne formacije je cilj ene najbolj priljubljenih pohodniških poti v Patagoniji. Številni pohodniki prehodijo več ur, da ob sončnem vzhodu občudujejo, kako se vrhovi obarvajo v rožnate in oranžne odtenke.

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Turkizna jezera in ledeniki

Ena največjih posebnosti parka so njegova jezera. Pehoé, Grey, Nordenskjöld in Sarmiento slovijo po neverjetnih modrih in turkiznih odtenkih, ki jih ustvarjajo ledeniški sedimenti v vodi. Posebno impresiven je ledenik Grey, ki je del Južnopatagonskega ledenega polja, tretje največje zaloge sladke vode na svetu za Antarktiko in Grenlandijo. Ogromne ledene gmote se lomijo v jezero in ustvarjajo prizore, ki jih številni obiskovalci opisujejo kot nezemeljske.

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Pohodniški raj za ljubitelje aktivnih počitnic

Torres del Paine je med ljubitelji pohodništva skoraj legendarna destinacija. Najbolj znani sta večdnevni poti W Trek in O Circuit, ki veljata za eni najlepših trekking tras na svetu. Obe obiskovalce popeljeta mimo ledenikov, jezer, slapov in spektakularnih razglednih točk. A park ni namenjen le izkušenim pohodnikom. Na voljo so tudi lažje poti, panoramski razgledi ter organizirani izleti z vozili in čolni, zato je primeren tudi za popotnike, ki si želijo udobnejšega raziskovanja.

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Kako priti do Torres del Paine?

Večina obiskovalcev se v narodni park Torres del Paine odpravi iz mesta Puerto Natales, ki velja za glavno izhodišče za raziskovanje čilske Patagonije. Do Puerto Natalesa je mogoče priti z letalom iz Santiaga ali prek bližnjega mesta Punta Arenas, od tam pa do parka vozijo redne avtobusne povezave. Na voljo so tudi organizirani izleti, zasebni prevozi in najem avtomobila, kar omogoča večjo fleksibilnost pri raziskovanju območja.

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Kdaj obiskati Torres del Paine?

Glavna turistična sezona traja od oktobra do aprila, ko so dnevi najdaljši in temperature prijetnejše. Vendar je Patagonija znana po izjemno nepredvidljivem vremenu. Domačini pogosto pravijo, da lahko v enem dnevu doživite vse štiri letne čase.

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Ker je park zelo priljubljena destinacija, predvsem med oktobrom in aprilom, strokovnjaki priporočajo, da prevoz in nastanitev rezervirate več mesecev vnaprej.

Zakaj je to destinacija, ki jo morate doživeti vsaj enkrat v življenju?

Torres del Paine ni zgolj nacionalni park, temveč doživetje. Je kraj, kjer ledeniki segajo proti turkiznim jezerom, kjer se nad prostranimi planjavami dvigajo granitni velikani in kjer lahko ure in ure hodite, ne da bi srečali drugega človeka. Zaradi svoje edinstvene naravne lepote velja za eno največjih ikon Južne Amerike in eno najbolj osupljvih destinacij na svetu.

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