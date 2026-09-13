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Tulum
Potovanja

To je najsrečnejši kraj na svetu

N. Č.
13. 09. 2026 04.00
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Nekateri kraji nas očarajo z razgledi, drugi s hrano ali sproščenim načinom življenja. Zanimiva raziskava je zdaj razkrila, katera destinacija na svetu obiskovalce osreči bolj kot katerakoli druga. Rezultat je presenetil marsikoga, na vrhu lestvice pa se je znašel rajski kraj ob Karibskem morju.

To je najsrečnejša turistična destinacija na svetu, pravijo popotniki

Obstajajo kraji, kjer že po nekaj urah pozabimo na vsakodnevni stres. Morda so za to krivi osupljivi razgledi, počasnejši tempo življenja, odlična kulinarika ali preprosto občutek, da smo pobegnili od vsakdanjih obveznosti. Prav ta občutek sreče je skušala izmeriti nova raziskava, ki je med 155 destinacijami po vsem svetu poiskala tisto, ki obiskovalce navduši najbolj.

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Na prvo mesto se je uvrstil Tulum v Mehiki, ki je v raziskavi zavarovalnice JustCover prejel najvišjo možno oceno in bil razglašen za najsrečnejšo turistično destinacijo na svetu.

Analizirali so več kot milijon ocen

Raziskovalci niso zgolj spraševali ljudi, kako zadovoljni so bili z dopustom. Namesto tega so analizirali več kot milijon spletnih ocen in komentarjev za 155 turističnih destinacij po svetu ter iskali izraze, povezane s srečo, zadovoljstvom in navdušenjem. Na podlagi teh podatkov je vsaka destinacija prejela svoj tako imenovani 'Happy Place Score' oziroma indeks sreče.

Tulum je bil edina destinacija, ki je dosegla popolnih 100 točk.

Tulum, Mehika
Tulum, MehikaFOTO: Shutterstock

Zakaj je Tulum tako poseben?

Tulum leži približno 130 kilometrov južno od Cancúna na mehiškem polotoku Jukatan. Kraj je znan po belih peščenih plažah, turkiznem Karibskem morju in dobro ohranjenih ostankih majevske civilizacije, ki stojijo na klifu nad morjem. Prav ta kombinacija naravnih lepot in bogate zgodovine ga je spremenila v eno najbolj fotografiranih destinacij v Mehiki.

V zadnjih letih pa Tulum ni več zgolj arheološka znamenitost. Kot poroča tportal, je kraj zgradil močno wellness, gastronomsko in turistično ponudbo. Obiskovalce privabljajo joga oddihi, wellness programi, restavracije na prostem, prestižni hoteli in priljubljeni klubi ob plaži.

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Posebna znamenitost so tudi znamenite cenote, naravni kraški bazeni s kristalno čisto podzemno vodo, ki veljajo za eno največjih posebnosti polotoka Jukatan.

Tulum, Mehika
Tulum, MehikaFOTO: Shutterstock

Na vrhu lestvice Karibi in Mehika

Drugo mesto je zasedel Soufrière na karibskem otoku Sveta Lucija. Kraj je najbolj znan po spektakularnih vulkanskih vrhovih Pitons, ki se dvigajo nad Karibskim morjem in so uvrščeni na Unescov seznam svetovne dediščine.

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Tretje mesto je pripadlo še eni mehiški destinaciji, mestu Oaxaca, ki obiskovalce navdušuje z bogato kulturo, pisanimi tržnicami, arhitekturo in kulinariko.

Med deseterico najsrečnejših destinacij na svetu so se uvrstili še Las Vegas, Maui, New York, Kapadokija, Rio de Janeiro, Chicago in Toronto.

Križarka na otoku Sveta Lucija
Križarka na otoku Sveta LucijaFOTO: AP

Katero je najsrečnejše mesto v Evropi?

Raziskovalci so pripravili tudi posebno evropsko lestvico. Na sam vrh se je povzpel Positano na italijanski Amalfijski obali, ki je prav tako prejel najvišjo možno oceno. Slikovite pastelne hiše, ozke ulice, spektakularni razgledi in bližina Tirenskega morja že leta privabljajo obiskovalce z vsega sveta.

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Takoj za Positanom sta se uvrstila grški Santorini in Kotor v Črni gori. Med najbolj srečnimi evropskimi destinacijami so se znašli tudi Firence in London.

Positano
PositanoFOTO: Shutterstock

Seveda takšne lestvice ne merijo kakovosti življenja prebivalcev posameznih krajev, temveč vtise obiskovalcev po končanem potovanju. Toda več kot milijon analiziranih ocen razkriva zanimiv vzorec: ljudje se iz Tuluma vračajo srečnejši kot iz katerekoli druge analizirane destinacije na svetu.

Positano
PositanoFOTO: Shutterstock
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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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