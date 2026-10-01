Zabaviščni park, ki je pravi hit med Slovenci

Če bi letos klasičen sprehod med jesenskim listjem zamenjali za nekaj bolj nepričakovanega, je lahko ena od idej Familypark v Avstriji, ki bo oktobra svoj zaključek sezone obarval v halloween vzdušje. A ne pričakujte samo umetnih pajčevin in strašljivih mask. Letošnji Halloween v Familyparku bo potekal v dveh dejanjih: najprej kot krajši Halloween Warm-Up, nato pa kot desetdnevna Fiesta de los Muertos, ko bo park postal barvita kulisa cvetja, pisanih lobanj, glasbe, predstav in nenavadnih likov. In najboljši del? Sami lahko izberete, kako strašljiv bo vaš dan.

Prvo dejanje: vikend za tiste, ki bi Halloween samo malo preizkusili

Med 16. in 18. oktobrom 2026 bo Familypark pripravil Halloween Warm-Up. To je krajša in nekoliko bolj sproščena različica dogodka, primerna za vse, ki bi običajen obisk zabaviščnega parka radi združili z dodatno dozo jesenskega vzdušja. Na odprtem odru se bodo vrstile predstave, med drugim nastop z maskoto Minky, akrobatika in čarovnija, po parku bodo obiskovalce presenečali walking acti, otroci pa bodo lahko izbrali tudi poslikavo obraza. Med najbolj simpatičnimi posebnostmi so tri pojoče buče, zaradi katerih Halloween hitro postane bolj igriv kot strašen. Toda kdor pride zaradi adrenalina, ne bo ostal praznih rok. Na voljo bosta tudi Haunted House The Underground in Nightmare Manor, intenzivnejši doživetji, priporočeni od 14. leta dalje. Warm-Up je tako lahko ravno pravšnja izbira za družbo, v kateri polovica ljudi obožuje Halloween, druga polovica pa ob izrazu hiša strahov že išče najbližjo kavarno.

icon-expand Halloween v Familyparku FOTO: Arhiv naročnika

Drugo dejanje: ko se začne fiesta

Prava preobrazba se začne 23. oktobra. Do 1. novembra 2026 se bo Familypark spremenil v prizorišče dogodka Fiesta de los Muertos. Vizualni svet dogodka črpa navdih iz izrazite barvitosti, cvetja in dekorativnih motivov Día de los Muertos, vendar jih uporablja kot domišljijsko scenografijo halloween dogodka. Rezultat je precej drugačen od klasične črno-oranžne estetike noči čarovnic. Čez park se razširijo barve, glasba, pisane lobanje, nenavadni liki in dekoracije, zaradi katerih je obisk zanimiv tudi za tiste, ki si želijo predvsem vzdušja, fotografij in posebnega jesenskega izleta. In ko pade mrak, se isti park spremeni še enkrat. Atrakcije v večerni osvetlitvi dobijo drugačno energijo, med pisanimi kulisami pa se pojavi ravno dovolj skrivnostnega vzdušja, da običajen dan v zabaviščnem parku postane nekoliko bolj filmski.

Od otroške predstave do večernega adrenalina

Velik del programa se bo odvijal v cirkuškem šotoru. Za družine bo tam na ogled velika otroška predstava s Filippom in Minkyjem, medtem ko so večerne predstave namenjene nekoliko starejšemu občinstvu. Po parku se bodo hkrati vrstili čarovniški nastopi, walking acti in drugi dogodki. Med bolj fotogeničnimi trenutki bo zagotovo velika Halloween parada, v kateri se park za nekaj časa spremeni v eno samo premikajočo se predstavo. Na odprtem odru bodo med drugim nastopili tudi Moustache Brothers, ki akrobatiko združujejo s komedijo. V programu bodo še umetniško izrezovanje buč, čarovniške predstave in poslikave obrazov. To pomeni, da vam ni treba izbirati med izletom z otroki in izletom, na katerem se zabavajo odrasli. Program je sestavljen tako, da se lahko generacije čez dan srečujejo pri skupnih vsebinah, nato pa si vsak izbere svoje.

icon-expand Halloween v Familyparku FOTO: Arhiv naročnika

Za tiste, ki jim lepe fotografije niso dovolj

In potem pridemo do temnejše plati Halloweena. Če spadate med ljudi, ki ob besedah Haunted House ne stopijo koraka nazaj, ampak takoj vprašajo, kje je vhod, sta namenjeni prav vam izkušnji The Underground in Nightmare Manor. Obe sta priporočeni od 14. leta dalje in predstavljata jasno ločen, intenzivnejši del sicer precej barvitega in družinskega dogodka. To je pomembna razlika. Familypark se za Halloween ne spremeni v park, kjer bi moral vsak obiskovalec ves dan bežati pred strašljivimi liki. Bolj napete izkušnje so nekaj, za kar se odločite sami. Lahko torej pridete zaradi predstav, parade, jesenskega vzdušja in atrakcij ali pa si dan namerno sestavite tako, da se proti večeru stopnja adrenalina počasi dviguje.

Izlet, pri katerem ima vsak svojo različico popolnega dne

Predstavljajte si skupino: dve prijateljici, najstnica in mlajši otrok. Eden bi šel na prav vsako atrakcijo. Drugi želi samo dobro fotografijo med pisanimi kulisami. Tretji bi cel dan gledal predstave. Četrti že načrtuje obisk obeh Haunted Houses. Običajno je takšno družbo težko zadovoljiti z enim samim izletom. Tu pa je prav raznolikost programa glavna ideja. Halloween Warm-Up je bolj kompaktna pokušina, medtem ko je Fiesta de los Muertos večji dogodek z izrazitejšo scenografijo, parado, predstavami v cirkuškem šotoru in večernim vzdušjem. Zato se pred odhodom splača preveriti, kateri termin bolj ustreza vaši družbi. Pomembno je tudi vedeti, da vse posebne vsebine niso vključene v osnovni obisk. Posamezne ponudbe, med njimi predstave v cirkuškem šotoru, Haunted Houses in poslikava otroških obrazov, se rezervirajo oziroma plačajo ločeno. Program in izvajanje posameznih vsebin se lahko prilagajata tudi vremenskim ter operativnim razmeram.

icon-expand Halloween v Familyparku FOTO: Arhiv naročnika