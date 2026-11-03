To je najboljša zimska destinacija v Evropi

Ko pomislimo na zimski mestni oddih v Evropi, večina najprej pomisli na Dunaj, Pariz ali kakšno zasneženo skandinavsko prestolnico. A letošnja lestvica ugledne revije Time Out je marsikoga presenetila. Naziv najboljše evropske destinacije za zimski družinski oddih je namreč osvojil Zagreb.

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Zagreb na vrhu evropske lestvice

Pri Time Outu so pripravili izbor najboljših evropskih mest za zimske pobege v letu 2026 in jih razvrstili glede na različne tipe potnikov. Hrvaška prestolnica je osvojila prvo mesto v kategoriji družinskih zimskih počitnic. Po mnenju avtorjev si je Zagreb ugled ene najboljših zimskih destinacij v Evropi zgradil predvsem zaradi svojega večkrat nagrajenega adventnega programa. V prazničnem času mesto zaživi v znamenju božičnih sejmov, glasbe, kulinarične ponudbe in številnih dogodkov za vse generacije.

icon-expand Adventni sejem v Zagrebu FOTO: Profimedia

V opisu destinacije so izpostavili tudi bogato kulturno dogajanje, muzeje, galerije in gledališča, ki obiskovalcem ponujajo veliko razlogov za obisk tudi v hladnejših mesecih.

icon-expand Adventni sejem v Zagrebu FOTO: Profimedia

Za seboj je pustil tudi Pariz

Medtem ko je Zagreb osvojil naziv najboljše destinacije za družine, je drugo mesto na lestvici pripadlo Parizu, ki ga je Time Out izbral za najboljšo zimsko destinacijo za pare. Mesto romantike je navdušilo z božičnimi sejmi, prijetnimi kavarnami, vrhunsko vročo čokolado in posebnim zimskim vzdušjem.

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To pomeni, da se je Zagreb na letošnjem seznamu znašel pred številnimi svetovno znanimi prestolnicami, kar je velik uspeh za hrvaški turizem.

icon-expand Okrašene Elizejske poljane FOTO: AP

Med najboljšimi tudi Ljubljana

Posebno pozornost je pritegnila tudi Ljubljana, ki je prejela naziv najbolj podcenjene evropske zimske destinacije. Avtorji so navdušeni predvsem nad praznično osvetlitvijo mesta, ki naj bi spominjala na galaksije, zvezde padalke in vesoljske motive.

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Poleg praznične osvetlitve obiskovalce navdušujeta tudi prijetno vzdušje ob Ljubljanici in živahno dogajanje v mestnem središču. V decembru mesto zaživi s prazničnimi stojnicami, kulturnimi dogodki, koncerti na prostem in bogato kulinarično ponudbo, zaradi česar je priljubljena izbira tako za domače kot tuje obiskovalce. Prav kombinacija prazničnega utripa, kompaktnega mestnega jedra in bližine naravnih znamenitosti daje slovenski prestolnici poseben čar.

icon-expand Ljubljana - prižig lučk FOTO: Adobe Stock

Katera mesta so še na seznamu?

Na seznam najboljših evropskih zimskih oddihov so se uvrstili tudi: Edinburgh kot najboljša destinacija za gurmane, Sarajevo kot edinstven zimski pobeg, Amsterdam za ljubitelje mestnih oddihov, Tallinn za pravljično zimsko vzdušje, Tromsø za opazovanje severnega sija, Antwerpen, Innsbruck in Reykjavik.

icon-expand Dunaj se na njihovem seznamu presenetljivo ni znašel. FOTO: Shutterstock

Zakaj je Zagreb tako priljubljen?

Po mnenju strokovnjakov kombinacija prazničnega vzdušja, bogate kulturne ponudbe, družinam prijaznih dogodkov in dostopnih cen Zagreb postavlja med najbolj privlačne zimske destinacije v Evropi. Mesto je že vrsto let znano po enem najbolj priljubljenih adventnih programov, zdaj pa je za to prejelo še eno pomembno mednarodno priznanje.

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Kdaj obiskati Zagreb?

Advent v Zagrebu tradicionalno privabi največ obiskovalcev med koncem novembra in novoletnimi prazniki. Takrat mestno središče zaživi z božičnimi sejmi, praznično kulinariko, koncerti in številnimi dogodki za otroke, zaradi česar je mesto še posebej privlačno za družine.

icon-expand Silvestrovo v Zagrebu FOTO: Dreamstime

icon-expand Advent v Zagrebu FOTO: Kanal A

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