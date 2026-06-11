Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati

Ko začnemo prostor dojemati kot nekaj, kar se prilagaja našemu ritmu, se spremeni tudi naš odnos do notranjega oblikovanja. Manj je želje po popolnosti in več potrebe po rešitvah, ki so logične, premišljene in uporabne v vsakdanjih situacijah. Tu se pojavi ideja večfunkcionalnosti. To je nekaj, kar že desetletja raziskuje podjetje IKEA – kako približati kakovosten dizajn resničnemu življenju ter ga narediti dostopnega za mnoge ljudi, ne le za idealizirane scenarije.

Prilagodljivost kot novi standard

Sodobno življenje le redko sledi strogemu urniku. Jutro se začne z delom za kuhinjsko mizo, popoldne isti kotiček postane prostor za hiter obrok, zvečer pa se spremeni v prostor druženja ali sprostitve. Zato togi prostori postajajo vse manj praktični. Nihče si ne želi doma, ki je videti popolno, a v vsakdanjem življenju ne deluje. Bolj pomembna je sposobnost hitrega prilagajanja prostora lastnemu ritmu – brez potrebe, da bi "preurejali celo stanovanje" ob vsakem obisku gostov ali ko preprosto potrebujemo več miru. Takšne spremembe se pogosto začnejo z majhnimi odločitvami: lahki kosi pohištva, ki jih je mogoče enostavno premikati, večfunkcionalno pohištvo ali razporeditve, ki omogočajo prilagodljivost.

icon-expand Lahki kosi pohištva, ki jih je mogoče enostavno premikati FOTO: IKEA Slovenija

Zakaj majhna stanovanja niso več omejitev

Majhna stanovanja niso več kompromis, temveč realnost urbanega življenja. Razlika med utesnjenim prostorom in tistim, ki deluje zračno, pogosto ni v kvadratnih metrih, temveč v načinu zasnove in opreme. Najpogostejši izzivi manjših stanovanj izvirajo iz kosov z eno samo, fiksno funkcijo ali iz elementov, ki se ne prilagajajo spreminjajočim se potrebam. Zato postajajo vse bolj relevantne prilagodljive in večnamenske rešitve, ki pomagajo ustvariti občutek odprtosti in funkcionalnosti brez nepotrebne navlake. Nova kolekcija IKEA PS 2026 zelo dobro razume dinamiko sodobnega bivanja. Temelji na ideji, da mora vsak kos upravičiti svoj prostor – ne le vizualno, temveč predvsem funkcionalno. Zložljive mize, svetila, ki spreminjajo vzdušje prostora, in kosi, ki se zlahka preoblikujejo, odgovarjajo na življenjski slog, ki je vse prej kot statičen.

icon-expand 44 dizajnov, ki so zasnovani tako, da se lahko preoblikujejo FOTO: IKEA Slovenija

Pohištvo, ki se odziva na vsakdan

Danes se mnogi oddaljujejo od ideje doma kot zgolj estetsko urejenega prostora in se premikajo k bolj živemu, prilagodljivemu in osebnemu okolju. Najpomembneje je, kako prostor podpira vsakdanje življenje – kako enostavno se prilagaja, spreminja in odziva na različne trenutke dneva. Zato kolekcija IKEA PS 2026 v središče postavlja igrivo funkcionalnost. Vključuje 44 dizajnov, kjer so vsakdanji predmeti zasnovani tako, da se premikajo, preoblikujejo in vabijo k uporabi, ne pa da ostajajo statični. Masivna lesena jedilna miza se na primer popolnoma zloži, ko ni v uporabi, kljub svoji trdni konstrukciji, kar jo naredi praktično rešitev za prostore, ki se iz jedilnega spreminjajo v odprt bivalni prostor. Napihljiv fotelj prinaša nepričakovan materialni pristop – prispe v ploščati embalaži s tlačilko za noge in se spremeni v popolnoma funkcionalen sedež, podprt z okvirjem. Tudi razsvetljava postane bolj dinamična: ročno vrtljiva stoječa svetilka omogoča tri različne svetlobne načine – usmerjeno svetlobo, bralno svetlobo in ambientalno osvetlitev – zgolj z obračanjem strukture, kar takoj spremeni vzdušje prostora. Skupaj ti kosi odražajo dom, ki ni fiksen, temveč odziven. Kjer pohištvo ni le funkcionalno, ampak spodbuja interakcijo, igro in spremembo skozi dan.

icon-expand Vsakdanji predmeti zasnovani tako, da se preoblikujejo FOTO: IKEA Slovenija

Kako prostoru dodati značaj s premišljenimi poudarki

Veliko ljudi si želi v dom vnesti več barv in osebnosti, kar je mogoče doseči na preprost in uravnotežen način. Značaj lahko dodamo skozi posamezne poudarke, ne pa skozi celoten prostor. Izrazit stol, posebna svetilka, značilna tekstura ali barvni tekstil lahko vsak zase vnese močno identiteto in toplino, hkrati pa ohrani skladnost prostora. Ta pristop omogoča individualnost brez preobremenitve okolja, kar ustvarja interierje, ki so hkrati izrazni in prijetni za bivanje. Ta igriva senzibilnost je ena ključnih značilnosti kolekcije IKEA PS 2026, ki združuje barvite in večfunkcionalne kose za resnične domove.

Ko pohištvo resnično olajša vsakdan

Najuspešnejši kosi so tisti, ki združujejo funkcionalnost in karakter. Osvetlitev, ki subtilno spreminja vzdušje prostora. Sedeži, ki se prilagajajo različnim načinom uporabe. Mize in predmeti, ki podpirajo tako mirne rutine kot bolj dinamične, skupne trenutke. Takšne rešitve niso več luksuz, temveč neposredno vplivajo na kakovost vsakdanjega življenja. V hitrem tempu postane ključno, da dom ne zahteva dodatne energije – da prihrani čas, omogoča spontanost in se prilagaja tudi dnevom, ko nimamo energije za "popoln red".

icon-expand Najuspešnejši kosi so tisti, ki združujejo funkcionalnost in karakter. FOTO: IKEA Slovenija

Dom, ki raste s tabo