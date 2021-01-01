Je bolje biti samska kot ostati v slabem odnosu? Veliko ljudi se zaveda, da v zvezi niso srečni, ampak se jim zdi to bolje, kot da so samski. Tolaži jih stavek "vsaj nisem čisto sam." In četudi je slabo, vsaj nekaj je. Je znano in predvidljivo, zato ljudje ostajajo v coni udobja. Slabo poznajo in jim je domače, kar je za njih bolj varno, kot pa negotova prihodnost, če bi šli narazen.

Osebna rast in odnosi