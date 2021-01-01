Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Arhiv člankov
Kakšen obdarovalec ste? Preverite v našem zabavnem kvizuPraznični čas je poln topline, veselja in seveda obdarovanja. Ste se kdaj vprašali, kakšen obdarovalec ste? Ste tisti, ki darila načrtuje mesece vnaprej, ali bolj spontani tip, ki se zanese na zadnji trenutek? Morda prisegate na praktičnost ali pa iščete nekaj, kar bo pustilo nepozaben vtis?
Osebna rast in odnosi
Kako prepoznati manipulacijo v odnosih?Manipulacija v odnosih je pogosto neopazna, a globoko škodljiva. Naučite se prepoznati znake, kot so čustveno izsiljevanje, gaslighting in pasivna agresija, ter kako postaviti meje za ohranitev duševnega zdravja in samozavesti.
Osebna rast in odnosi
7 ključnih napak, zaradi katerih ne najdete 'dobrega' moškegaAplikacije za zmenke so postale pomembno orodje za iskanje ljubezni v današnjem digitalnem svetu. Mnogi jih uporabljajo, a kljub temu ugotavljajo, da ne dosegajo želenih rezultatov. Zakaj je temu tako?
Odnosi
Postavite meje: Zaščitite svoje partnerstvo pred vmešavanjem družineOdnosi s primarno družino so lahko v partnerstvu trn v peti, če imamo glede tega drugačne navade. Morda nas moti tašča, ker se preveč vmešava v naše življenje, morda partnerja moti, da mora prevečkrat na obisk k našim staršem.
Odnosi
Skrivnosti v razmerju: Kje je meja med zasebnostjo in nezaupanjem?Ali imamo lahko v partnerstvu skrivnosti, je zelo pereče vprašanje, na katerega bi vsak odgovoril drugače. Nekateri so mnenja, da v odnosu ni več prostora za skrivnosti, da si morata partnerja podeliti vse aspekte svojega življenja, vse o svoji preteklosti, najglobljih strahovih in napakah. Drugi mislijo, da je dovoljeno imeti tudi v partnerstvu svoje skrivnosti in zasebnost, ki se partnerja ne tiče.
Odnosi
6 znakov, da partner med seksom misli na drugoOdkrijte 6 ključnih znakov, od izogibanja pogledu do specifičnih zahtev, ki lahko nakazujejo, da partnerjeve misli med spolnostjo niso popolnoma pri vas, in naučite se, kako pristopiti k dialogu.
Odnosi
Od žensk se zahteva ogromno, a ljubezen do sebe ni sebičnostV teh časih je sodobni ženski težko usklajevati svoje karierne ambicije in skrbeti za duševno zdravje. Od nas se zahteva ogromno.
Osebna rast
Kako prenašati kritiko, ki v nas vzbuja občutek manjvrednosti?Ena najpomembnejših sposobnosti v življenju je to, da se naučimo zrelo prenašati neuspeh in kritiko. Ko to enkrat znamo, smo skoraj nepremagljivi, kajti v sebi nimamo več strahu, ki bi nas oviral na poti doseganja ciljev. Strahu, ki je največkrat odgovoren za to, da ljudje ne sledijo svojim sanjam.
Osebna rast
Bo zveza obstala, če ženska zasluži več od moža?Kaj se zgodi, ko se klasične vloge obrnejo? Kako močno lahko finančni uspeh partnerice vpliva na ljubezensko zvezo in zakonsko srečo? Imamo odgovore!
Odnosi
4 znaki, ki kažejo na to, da je vaše razmerje v kriziPrepoznajte 4 najpomembnejše znake krize v zvezi ter odkrijte konkretne korake za ukrepanje.
Odnosi
Je bolje biti samska kot ostati v slabem odnosu?Veliko ljudi se zaveda, da v zvezi niso srečni, ampak se jim zdi to bolje, kot da so samski. Tolaži jih stavek "vsaj nisem čisto sam." In četudi je slabo, vsaj nekaj je. Je znano in predvidljivo, zato ljudje ostajajo v coni udobja. Slabo poznajo in jim je domače, kar je za njih bolj varno, kot pa negotova prihodnost, če bi šli narazen.
Osebna rast in odnosi
