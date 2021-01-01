Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Globoka bolečina, ki vaju lahko poveže

Globoka bolečina, ki vaju lahko poveže

Osebna rast
0
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje

Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje

Trači
0
Globoka bolečina, ki vaju lahko poveže

Globoka bolečina, ki vaju lahko poveže

Osebna rast
0
Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena

Nenadna smrt igralca, novico sporočila njegova žena

Novice
0
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana

Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana

Oddaje
0
Male odločitve, ki so mi vrnile večere zase

Male odločitve, ki so mi vrnile večere zase

Osebna rast in odnosi
Kakšen obdarovalec ste? Preverite v našem zabavnem kvizu

Kakšen obdarovalec ste? Preverite v našem zabavnem kvizu

Praznični čas je poln topline, veselja in seveda obdarovanja. Ste se kdaj vprašali, kakšen obdarovalec ste? Ste tisti, ki darila načrtuje mesece vnaprej, ali bolj spontani tip, ki se zanese na zadnji trenutek? Morda prisegate na praktičnost ali pa iščete nekaj, kar bo pustilo nepozaben vtis?
Osebna rast in odnosi
0
Kako prepoznati manipulacijo v odnosih?

Kako prepoznati manipulacijo v odnosih?

Manipulacija v odnosih je pogosto neopazna, a globoko škodljiva. Naučite se prepoznati znake, kot so čustveno izsiljevanje, gaslighting in pasivna agresija, ter kako postaviti meje za ohranitev duševnega zdravja in samozavesti.
Osebna rast in odnosi
0
7 ključnih napak, zaradi katerih ne najdete 'dobrega' moškega

7 ključnih napak, zaradi katerih ne najdete 'dobrega' moškega

Aplikacije za zmenke so postale pomembno orodje za iskanje ljubezni v današnjem digitalnem svetu. Mnogi jih uporabljajo, a kljub temu ugotavljajo, da ne dosegajo želenih rezultatov. Zakaj je temu tako?
Odnosi
0
Postavite meje: Zaščitite svoje partnerstvo pred vmešavanjem družine

Postavite meje: Zaščitite svoje partnerstvo pred vmešavanjem družine

Odnosi s primarno družino so lahko v partnerstvu trn v peti, če imamo glede tega drugačne navade. Morda nas moti tašča, ker se preveč vmešava v naše življenje, morda partnerja moti, da mora prevečkrat na obisk k našim staršem.
Odnosi
0
Skrivnosti v razmerju: Kje je meja med zasebnostjo in nezaupanjem?

Skrivnosti v razmerju: Kje je meja med zasebnostjo in nezaupanjem?

Ali imamo lahko v partnerstvu skrivnosti, je zelo pereče vprašanje, na katerega bi vsak odgovoril drugače. Nekateri so mnenja, da v odnosu ni več prostora za skrivnosti, da si morata partnerja podeliti vse aspekte svojega življenja, vse o svoji preteklosti, najglobljih strahovih in napakah. Drugi mislijo, da je dovoljeno imeti tudi v partnerstvu svoje skrivnosti in zasebnost, ki se partnerja ne tiče.
Odnosi
0
6 znakov, da partner med seksom misli na drugo

6 znakov, da partner med seksom misli na drugo

Odkrijte 6 ključnih znakov, od izogibanja pogledu do specifičnih zahtev, ki lahko nakazujejo, da partnerjeve misli med spolnostjo niso popolnoma pri vas, in naučite se, kako pristopiti k dialogu.
Odnosi
1
Od žensk se zahteva ogromno, a ljubezen do sebe ni sebičnost

Od žensk se zahteva ogromno, a ljubezen do sebe ni sebičnost

V teh časih je sodobni ženski težko usklajevati svoje karierne ambicije in skrbeti za duševno zdravje. Od nas se zahteva ogromno.
Osebna rast
0
Kako prenašati kritiko, ki v nas vzbuja občutek manjvrednosti?

Kako prenašati kritiko, ki v nas vzbuja občutek manjvrednosti?

Ena najpomembnejših sposobnosti v življenju je to, da se naučimo zrelo prenašati neuspeh in kritiko. Ko to enkrat znamo, smo skoraj nepremagljivi, kajti v sebi nimamo več strahu, ki bi nas oviral na poti doseganja ciljev. Strahu, ki je največkrat odgovoren za to, da ljudje ne sledijo svojim sanjam.
Osebna rast
0
Bo zveza obstala, če ženska zasluži več od moža?

Bo zveza obstala, če ženska zasluži več od moža?

Kaj se zgodi, ko se klasične vloge obrnejo? Kako močno lahko finančni uspeh partnerice vpliva na ljubezensko zvezo in zakonsko srečo? Imamo odgovore!
Odnosi
0
4 znaki, ki kažejo na to, da je vaše razmerje v krizi

4 znaki, ki kažejo na to, da je vaše razmerje v krizi

Prepoznajte 4 najpomembnejše znake krize v zvezi ter odkrijte konkretne korake za ukrepanje.
Odnosi
0
Je bolje biti samska kot ostati v slabem odnosu?

Je bolje biti samska kot ostati v slabem odnosu?

Veliko ljudi se zaveda, da v zvezi niso srečni, ampak se jim zdi to bolje, kot da so samski. Tolaži jih stavek "vsaj nisem čisto sam." In četudi je slabo, vsaj nekaj je. Je znano in predvidljivo, zato ljudje ostajajo v coni udobja. Slabo poznajo in jim je domače, kar je za njih bolj varno, kot pa negotova prihodnost, če bi šli narazen.
Osebna rast in odnosi
0
Arhiv člankov
Facebook

Sledite nam na Facebook strani Zadovoljna.si

fb_icon Všečkaj stran
Anketa Arhiv
V posteljo z nogavicami ali brez?
Spite z nogavicami ali brez?
V posteljo z nogavicami ali brez?
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

Vpišite vašo višino:
Vpišite vašo težo:
do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
novice
Mesec: Delodajalci pozabljajo, da je od minimalne plače treba živeti
Mesec: Delodajalci pozabljajo, da je od minimalne plače treba živeti
šport
'Okoli futsala vlada vročica, poskusili bomo napolniti Stožice'
'Okoli futsala vlada vročica, poskusili bomo napolniti Stožice'
popin
Iz kakšnega nogometnega testa so naši znani obrazi?
Iz kakšnega nogometnega testa so naši znani obrazi?
tv oddaje
V prazničnem Na lovu družinam v stiski 10.000 evrov pomoči!
V prazničnem Na lovu družinam v stiski 10.000 evrov pomoči!
Vizita.si
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
Okusno.je
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Zadovoljna.si
Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenje
Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenje
Moskisvet.com
Nika Prevc piše zgodovino
Nika Prevc piše zgodovino
Bibaleze.si
To je darilo, ki zadene v polno
To je darilo, ki zadene v polno
Cekin.si
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Dominvrt.si
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Vizita.si
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
RUBRIKE:

Novice Trači Moda Lepota Šport in zdravje Osebna rast in odnosi Intervju Potovanja Kraljevo Oddaje
Zadovoljna.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1332