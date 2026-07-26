Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Žalostna ženska
Osebna rast in odnosi

7 znakov, da ste v zvezi izgubili del sebe

L.G.
26. 07. 2026 04.00
0

Ljubezen prinaša kompromise, prilagajanje in skupno rast. Toda včasih se meja med zdravim prilagajanjem in izgubo lastne identitete neopazno zabriše. Nekega dne ugotovimo, da ne počnemo več stvari, ki so nas nekoč veselile, da redkeje vidimo prijatelje in da svoje potrebe vedno znova postavljamo na zadnje mesto.

Kot piše psihoterapevt John Kim v članku za Psychology Today, se izguba sebe v razmerju običajno ne zgodi nenadoma, ampak postopoma. Nekega dne se preprosto zalotimo pri vprašanju: 'Kdo sploh sem brez tega odnosa?'

Kako prepoznati, da ste morda izgubili del sebe?

Mit, ki mu verjame ves internet: ali se res bolj ljubimo, če se hitro razjezimo?
Preberi še
Mit, ki mu verjame ves internet: ali se res bolj ljubimo, če se hitro razjezimo?

1. Ne veste več, kaj si zares želite

Ko načrtujete dopust, izbirate restavracijo ali razmišljate o prihodnosti, se najprej vprašate, kaj bi si želel partner. Vaše želje so postale drugotnega pomena.

Mark Travers v članku za Psychology Today pojasnjuje, da ljudje v preveč prepletenih odnosih pogosto težko sprejemajo samostojne odločitve, saj so se navadili svoje potrebe podrejati potrebam partnerja.

Če že dolgo niste razmišljali o svojih ciljih, željah in sanjah, je to lahko opozorilni znak.

Včasih se meja med zdravim prilagajanjem in izgubo lastne identitete neopazno zabriše.
Včasih se meja med zdravim prilagajanjem in izgubo lastne identitete neopazno zabriše. FOTO: Shutterstock

2. Opustili ste stvari, ki so vas nekoč veselile

Ste včasih redno hodili na jogo, tekli, brali knjige ali ustvarjali? Danes pa za to 'ni časa'?

Hobiji, osebni projekti in interesi so pomemben del naše identitete. Ko jih opustimo zaradi razmerja, se lahko počasi oddaljimo tudi od sebe.

Tako lahko 10-minutna vadba spremeni vaš dan
Preberi še
Tako lahko 10-minutna vadba spremeni vaš dan

3. Svoje mnenje zadržite zase

Vas je strah povedati, da se s partnerjem ne strinjate? Raje prikimate, kot da bi tvegali prepir?

Ljudje v preveč povezanih odnosih pogosto potlačijo svoja čustva in potrebe, da bi ohranili mir. Toda dolgoročno to vodi v nezadovoljstvo in občutek, da nimamo več lastnega glasu. Zdrav odnos dopušča različna mnenja. Pravzaprav jih potrebuje.

4. Občutek krivde imate vsakič, ko naredite nekaj zase

Greste na pijačo s prijateljico in vas spremlja slaba vest? Si vzamete popoldne zase in imate občutek, da partnerja zanemarjate?

John Kim v prispevku za Psychology Today poudarja, da bi moral imeti vsak človek v odnosu prostor za svoje interese, prijateljstva in čas zase. Ohranjanje individualnosti ni grožnja zvezi, ampak eden od temeljev zdravega partnerstva. Če se ob vsakem koraku zase počutite sebično, je vredno razmisliti, zakaj.

Vsak človek bi moral v odnosu imeti prostor za svoje interese, prijateljstva in čas zase.
Vsak človek bi moral v odnosu imeti prostor za svoje interese, prijateljstva in čas zase. FOTO: Shutterstock

5. Oddaljili ste se od prijateljev in družine

Darlene Lancer, zakonska in družinska terapevtka, je zapisala, da ljudje pogosto izgubijo sebe v razmerju tako, da postopoma opustijo druženja, rutine in odnose, ki so jim bili nekoč pomembni.

Če ste v zadnjih letih skoraj vse svoje socialno življenje prilagodili partnerju, se vprašajte, koliko prostora je v vašem življenju še ostalo za druge pomembne ljudi. Zdrava zveza ne zahteva, da se odpovemo prijateljem.

5 ključnih znakov, da ste v zvezi postali odvisni od partnerja
Preberi še
5 ključnih znakov, da ste v zvezi postali odvisni od partnerja

6. Partnerjevo razpoloženje določa vaše

Če je partner slabe volje, postane slab tudi vaš dan. Če je jezen, imate občutek, da morate situacijo takoj popraviti.

Psihologi tak pojav imenujejo enmeshment. Gre za stanje, v katerem so meje med partnerjema tako zabrisane, da ena oseba težko loči svoje občutke od partnerjevih. Njegova čustva postanejo vaša odgovornost.

Sočutje je pomembno, vendar niste odgovorni za vsako partnerjevo razpoloženje.

7. Ne veste več, kdo ste brez zveze

Če se zalotite pri misli: 'Ne prepoznam se več' ali 'Ne vem, kdo sem brez partnerja', je čas za iskren pogled vase.

Izguba lastne identitete lahko povzroči občutke praznine, nemoči in tesnobe. Ljudje v takšnih odnosih pogosto ugotovijo, da so svoje želje, strasti in cilje potisnili na stranski tir.

Numerologija v praksi: Izračunajte svoje življenjsko število
Preberi še
Numerologija v praksi: Izračunajte svoje življenjsko število

Kako ponovno najti sebe?

Začnite z majhnimi koraki:
- obudite star hobi,
- ponovno navežite stik s prijatelji,
- začnite sprejemati majhne samostojne odločitve,
- redno si vzemite čas samo zase.

Najbolj zdravi odnosi niso tisti, v katerih se dve osebi zlijeta v eno. So odnosi, v katerih vsak ohrani svojo identiteto, vrednote in interese, hkrati pa skupaj gradita skupno življenje. Kot piše portal Simply Psychology, prava bližina ne pomeni izgube sebe, temveč sposobnost ostati zvest sebi tudi takrat, ko smo močno povezani z drugim človekom.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: Psychology Today, Simply Psychology.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
zveza odnosi osebna rast partnerska zveza
Odnosi

7 vprašanj, ki razkrijejo, ali vaju povezuje ljubezen ali samo navada

Odnosi

3 razlogi za pogoste poletne prepire med partnerji in kako jih rešiti

Zadovoljna.si Kako preboleti partnerja?
Zadovoljna.si Ko nismo usklajeni s svojimi resničnimi željami, postanemo nezadovoljni
Zadovoljna.si Kako prepoznati zasvojenost z odnosi?
Zadovoljna.si 7 znakov, ki kažejo, da vztrajate v razmerju, ki nima možnosti
Vizita.si Kako ne izgubiti identitete v partnerskem odnosu?
24ur.com Kako premagati osamljenost ob izgubi ljubljene osebe?
Vizita.si 7 znakov, da čustveno in fizično zanemarjate sami sebe
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906