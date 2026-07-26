7 znakov, da ste v zvezi izgubili del sebe

Kot piše psihoterapevt John Kim v članku za Psychology Today, se izguba sebe v razmerju običajno ne zgodi nenadoma, ampak postopoma. Nekega dne se preprosto zalotimo pri vprašanju: 'Kdo sploh sem brez tega odnosa?'

Kako prepoznati, da ste morda izgubili del sebe?

Preberi še Mit, ki mu verjame ves internet: ali se res bolj ljubimo, če se hitro razjezimo?

1. Ne veste več, kaj si zares želite

Ko načrtujete dopust, izbirate restavracijo ali razmišljate o prihodnosti, se najprej vprašate, kaj bi si želel partner. Vaše želje so postale drugotnega pomena. Mark Travers v članku za Psychology Today pojasnjuje, da ljudje v preveč prepletenih odnosih pogosto težko sprejemajo samostojne odločitve, saj so se navadili svoje potrebe podrejati potrebam partnerja. Če že dolgo niste razmišljali o svojih ciljih, željah in sanjah, je to lahko opozorilni znak.

icon-expand Včasih se meja med zdravim prilagajanjem in izgubo lastne identitete neopazno zabriše. FOTO: Shutterstock

2. Opustili ste stvari, ki so vas nekoč veselile

Ste včasih redno hodili na jogo, tekli, brali knjige ali ustvarjali? Danes pa za to 'ni časa'? Hobiji, osebni projekti in interesi so pomemben del naše identitete. Ko jih opustimo zaradi razmerja, se lahko počasi oddaljimo tudi od sebe.

Preberi še Tako lahko 10-minutna vadba spremeni vaš dan

3. Svoje mnenje zadržite zase

Vas je strah povedati, da se s partnerjem ne strinjate? Raje prikimate, kot da bi tvegali prepir? Ljudje v preveč povezanih odnosih pogosto potlačijo svoja čustva in potrebe, da bi ohranili mir. Toda dolgoročno to vodi v nezadovoljstvo in občutek, da nimamo več lastnega glasu. Zdrav odnos dopušča različna mnenja. Pravzaprav jih potrebuje.

4. Občutek krivde imate vsakič, ko naredite nekaj zase

Greste na pijačo s prijateljico in vas spremlja slaba vest? Si vzamete popoldne zase in imate občutek, da partnerja zanemarjate? John Kim v prispevku za Psychology Today poudarja, da bi moral imeti vsak človek v odnosu prostor za svoje interese, prijateljstva in čas zase. Ohranjanje individualnosti ni grožnja zvezi, ampak eden od temeljev zdravega partnerstva. Če se ob vsakem koraku zase počutite sebično, je vredno razmisliti, zakaj.

icon-expand Vsak človek bi moral v odnosu imeti prostor za svoje interese, prijateljstva in čas zase. FOTO: Shutterstock

5. Oddaljili ste se od prijateljev in družine

Darlene Lancer, zakonska in družinska terapevtka, je zapisala, da ljudje pogosto izgubijo sebe v razmerju tako, da postopoma opustijo druženja, rutine in odnose, ki so jim bili nekoč pomembni. Če ste v zadnjih letih skoraj vse svoje socialno življenje prilagodili partnerju, se vprašajte, koliko prostora je v vašem življenju še ostalo za druge pomembne ljudi. Zdrava zveza ne zahteva, da se odpovemo prijateljem.

Preberi še 5 ključnih znakov, da ste v zvezi postali odvisni od partnerja

6. Partnerjevo razpoloženje določa vaše

Če je partner slabe volje, postane slab tudi vaš dan. Če je jezen, imate občutek, da morate situacijo takoj popraviti. Psihologi tak pojav imenujejo enmeshment. Gre za stanje, v katerem so meje med partnerjema tako zabrisane, da ena oseba težko loči svoje občutke od partnerjevih. Njegova čustva postanejo vaša odgovornost. Sočutje je pomembno, vendar niste odgovorni za vsako partnerjevo razpoloženje.

7. Ne veste več, kdo ste brez zveze

Če se zalotite pri misli: 'Ne prepoznam se več' ali 'Ne vem, kdo sem brez partnerja', je čas za iskren pogled vase. Izguba lastne identitete lahko povzroči občutke praznine, nemoči in tesnobe. Ljudje v takšnih odnosih pogosto ugotovijo, da so svoje želje, strasti in cilje potisnili na stranski tir.

Preberi še Numerologija v praksi: Izračunajte svoje življenjsko število

Kako ponovno najti sebe?

Začnite z majhnimi koraki:

- obudite star hobi,

- ponovno navežite stik s prijatelji,

- začnite sprejemati majhne samostojne odločitve,

- redno si vzemite čas samo zase. Najbolj zdravi odnosi niso tisti, v katerih se dve osebi zlijeta v eno. So odnosi, v katerih vsak ohrani svojo identiteto, vrednote in interese, hkrati pa skupaj gradita skupno življenje. Kot piše portal Simply Psychology, prava bližina ne pomeni izgube sebe, temveč sposobnost ostati zvest sebi tudi takrat, ko smo močno povezani z drugim človekom.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.