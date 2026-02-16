Zadovoljna.si
Ali sabotira vajin odnos?
Osebna rast in odnosi

Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to

L.G.
16. 02. 2026 04.00
0

Se vam je že zgodilo, da partnerju nekaj poveste pa imate občutek, kot da govorite v prazno? To ni nujno znak, da vas ignorira ali da mu ni mar. Občutek neslišanosti je ena najpogostejših težav v partnerski komunikaciji, pogosto pa izhaja iz načina izražanja in poslušanja, ne iz pomanjkanja čustev.

Psihologi poudarjajo, da se komunikacijskih vzorcev lahko naučimo in jih izboljšamo. Spremembe so pogosto majhne, njihov učinek pa presenetljivo velik.

Kako začeti pogovor, da partner ne zavzame obrambne drže

Kot navaja Gottman Institute, organizacija ameriškega psihologa Johna Gottmana, ki že desetletja raziskuje partnerske odnose, lahko način začetka pogovora v veliki meri napove njegov izid. Njihove analize kažejo, da se razplet razprave v veliki večini primerov ujema s tonom začetka.

Zato priporočajo tako imenovani mehki začetek pogovora:
- govorite o svojih občutkih,
- izogibajte se obtoževanju,
- jasno izrazite potrebe.

Zakaj je reden čas za pogovor ključen za odnos

Kot poroča Gottman Institute, pari, ki si zavestno vzamejo čas za pogovor, lažje ohranjajo čustveno povezanost in preprečujejo kopičenje napetosti.

To ne pomeni dolgih razprav, dovolj je lahko že kratek dnevni ritual brez motenj: sprehod, kava ali večerni pogovor.

Partner pogosto ne potrebuje rešitve, temveč občutek, da je slišan in razumljen.
Partner pogosto ne potrebuje rešitve, temveč občutek, da je slišan in razumljen.

Aktivno poslušanje: ključ do tega, da se partner počuti slišanega

Po navedbah portala Verywell Mind empatično poslušanje bistveno izboljša razumevanje med partnerjema. To vključuje poslušanje brez prekinjanja, povzemanje slišanega in zanimanje za partnerjeva čustva.

Strokovnjaki poudarjajo, da partner pogosto ne potrebuje rešitve, temveč občutek, da je razumljen.

Skriti razlogi za nesporazume v odnosu

Težave pogosto izvirajo iz napačne interpretacije, stresa ali predpostavk o partnerjevih namenih. Zato strokovnjaki priporočajo preverjanje razumevanja namesto hitrih zaključkov.

Zakaj se sprememba začne pri posamezniku

Kot poudarjajo strokovnjaki portala Psihologika, je za kakovosten odnos pomembno prepoznati lastna čustva in jih jasno izraziti ter prevzeti odgovornost za svoj način komunikacije. Navajajo tudi pomen spoštovanja partnerjeve samostojnosti in obvladovanja konfliktov.

Tudi sporočila in emojiji lahko vplivajo na odnos

Kot poroča The Guardian, lahko uporaba emojijev v sporočilih poveča občutek bližine in odzivnosti med partnerjema. Ne nadomestijo osebnega pogovora, lahko pa pomagajo ohranjati stik.

Popolna komunikacija ne obstaja

Kot navaja Verywell Mind, zadovoljstvo v odnosu ni odvisno le od komunikacije, temveč tudi od osebnosti, stresa in skupnega časa. Kljub temu poudarjajo, da odprt in empatičen pogovor ostaja eden ključnih temeljev zdravega partnerstva. Če želite, da vas partner res sliši, ne gre za glasnost, temveč za pristop.

Vir: Gottman Institute, Verywell Mind, Psihologika, The Guardian

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
komunikacija partnerski odnos pogovor partnerska komunikacija aktivno poslušanje odnosi razmerje osebna rast
Osebna rast in odnosi

To zakonska terapevtka svetuje vsem, ki ste za valentinovo samski

