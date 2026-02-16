Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to

Psihologi poudarjajo, da se komunikacijskih vzorcev lahko naučimo in jih izboljšamo. Spremembe so pogosto majhne, njihov učinek pa presenetljivo velik.

Preberi še 3 subtilni znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara

Kako začeti pogovor, da partner ne zavzame obrambne drže

Kot navaja Gottman Institute, organizacija ameriškega psihologa Johna Gottmana, ki že desetletja raziskuje partnerske odnose, lahko način začetka pogovora v veliki meri napove njegov izid. Njihove analize kažejo, da se razplet razprave v veliki večini primerov ujema s tonom začetka. Zato priporočajo tako imenovani mehki začetek pogovora:

- govorite o svojih občutkih,

- izogibajte se obtoževanju,

- jasno izrazite potrebe.

Zakaj je reden čas za pogovor ključen za odnos

Kot poroča Gottman Institute, pari, ki si zavestno vzamejo čas za pogovor, lažje ohranjajo čustveno povezanost in preprečujejo kopičenje napetosti. To ne pomeni dolgih razprav, dovolj je lahko že kratek dnevni ritual brez motenj: sprehod, kava ali večerni pogovor.

icon-expand Partner pogosto ne potrebuje rešitve, temveč občutek, da je slišan in razumljen. FOTO: Dreamstime

Aktivno poslušanje: ključ do tega, da se partner počuti slišanega

Po navedbah portala Verywell Mind empatično poslušanje bistveno izboljša razumevanje med partnerjema. To vključuje poslušanje brez prekinjanja, povzemanje slišanega in zanimanje za partnerjeva čustva. Strokovnjaki poudarjajo, da partner pogosto ne potrebuje rešitve, temveč občutek, da je razumljen.

Skriti razlogi za nesporazume v odnosu

Težave pogosto izvirajo iz napačne interpretacije, stresa ali predpostavk o partnerjevih namenih. Zato strokovnjaki priporočajo preverjanje razumevanja namesto hitrih zaključkov.

Preberi še Veste, kaj je retroaktivno ljubosumje? Morda se dogaja tudi vam

Zakaj se sprememba začne pri posamezniku

Kot poudarjajo strokovnjaki portala Psihologika, je za kakovosten odnos pomembno prepoznati lastna čustva in jih jasno izraziti ter prevzeti odgovornost za svoj način komunikacije. Navajajo tudi pomen spoštovanja partnerjeve samostojnosti in obvladovanja konfliktov.

Tudi sporočila in emojiji lahko vplivajo na odnos

Kot poroča The Guardian, lahko uporaba emojijev v sporočilih poveča občutek bližine in odzivnosti med partnerjema. Ne nadomestijo osebnega pogovora, lahko pa pomagajo ohranjati stik.

Preberi še Obudite strast: Je načrtovana intimnost res sovražnik romantike?

Popolna komunikacija ne obstaja

Kot navaja Verywell Mind, zadovoljstvo v odnosu ni odvisno le od komunikacije, temveč tudi od osebnosti, stresa in skupnega časa. Kljub temu poudarjajo, da odprt in empatičen pogovor ostaja eden ključnih temeljev zdravega partnerstva. Če želite, da vas partner res sliši, ne gre za glasnost, temveč za pristop.

Zadovoljne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Zadovoljna.si e-novičke in bodi na tekočem z najnovešimi lepotnimi in modnimi trendi ter ostalimi novostmi. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.