6 stvari, s katerimi vas partner lahko prizadene bolj kot s prevaro

Mnogi mislijo, da je varanje najhujše, kar se lahko zgodi v zvezi. Toda psihologi in strokovnjaki za odnose, kot je Tracey Cox, opozarjajo, da obstajajo stvari, ki so še hujše. To so tihe izdaje, ki partnerstvo razjedajo od znotraj, pogosto neopažene, dokler ni prepozno.
Kaj je hujše od prevare?
Sprememba mnenja o pomembnih stvareh
Ena najbolj bolečih izdaj je, ko partner nenadoma spremeni mnenje o vajini skupni prihodnosti. Recimo, da sta dolgo načrtovala družino, skupno življenje v tujini ali kompromise glede kariere. Potem pa partner kar mimogrede reče, da si tega ne želi več.
Po mnenju Tracey Cox je to eno najbolj bolečih spoznanj, saj se vaša celotna vizija prihodnosti poruši v trenutku. Prilagoditi se novi situaciji, ki je niste izbrali, je težko, a še težje je znova zaupati osebi, ki tako hitro spremeni mnenje o tako pomembnih stvareh. Ta vrsta izdaje ne kaže le na spremembo želja, temveč tudi na pomanjkanje spoštovanja do skupaj vloženega časa in čustev. Pomembno je, da takoj opozorite na to in skušate razčistiti situacijo.
Čustvena odsotnost partnerja
Ena najtišjih, a uničujočih izdaj je čustvena odsotnost partnerja. Partner je lahko fizično ob vas v sobi, vendar ga čustveno ni. Ta postopna, tiha oddaljenost pusti globoko zmedo in občutek, da mu niste več pomembni, piše Žena.hr.
Takšno vedenje ustvarja zid med vama, ki ga je sčasoma vse težje porušiti. Zato bodite pozorni na znake, kot so izogibanje globokim pogovorom, ignoriranje vaših občutkov ali težave pri izkazovanju empatije v težkih trenutkih, saj vsi nakazujejo na pomanjkanje resnične povezanosti. S časom lahko odnos postane neuravnotežen in enostranski.
Pomanjkanje spolnosti
Ko v razmerju nastanejo daljše pavze v spolnosti in se o tem ne govori, lahko to preraste v pravo izdajo. Takšno zanikanje problemov ustvarja vedno večjo oddaljenost, ki jo je nato težko premostiti. Claire Rénier za Unilad poudarja, da tudi to predstavlja rdečo zastavico, saj zdrave zveze zahtevajo iskreno in odprto komunikacijo o vseh vidikih intimnosti in odnosov, kjer oba partnerja iščeta rešitve in kompromise, ne pa se izogibata soočenju s problemom.
Ne morete več računati nanj
V kritičnih življenjskih situacijah se izkaže, na koga se lahko zares zanesete. Če se vaš partner, na katerega računate, v takih trenutkih umakne ali vas celo čustveno zavrne, gre za globoko izdajo, ki pušča trajne brazgotine. Ko vam najbližja oseba sporoči, da je vaša bolečina zanjo zgolj breme, gre za eno najhujših razočaranj.
Podobno se kaže tudi izdaja, ko vas partner nikoli ne podpre, ampak se vedno postavi na stran drugih. Medtem ko je normalno, da občasno igra 'hudičevega odvetnika', je stalno podpiranje drugih, vas pa nikoli, boleče. Od partnerja pričakujete, da vam bo stal ob strani in vas podpiral. Če čutite, da morate vedno biti sami sebi v oporo, je to jasen znak, da je čas za razmislek o kakovosti in stabilnosti vaše zveze.
Ne razume vaših čustev
Ena najtežjih izdaj je imeti partnerja, ki preprosto ne more (ali noče) razumeti vaših čustev. Varanje se, po mnenju Tracy Cox, včasih da preboleti. Pomanjkanje empatije pa je druga stvar, saj se partner ne more naučiti sočustvovanja. To ustvarja posebno vrsto osamljenosti: biti nevidna s strani osebe, ki bi vas morala najbolj ljubiti.
Prav tako so kritična temeljna neskladja v vrednotah. Claire Rénier, strokovnjakinja za odnose, za Unilad pravi: "Zgodnja privlačnost zlahka prikrije razlike v tem, kako ljudje pristopajo k financam, družini ali političnim pogledom, vendar ti različni pogledi sčasoma pridejo na površje."
Komunikacija in reševanje nesoglasij
Pomembna rdeča zastavica je tudi način reševanja nesoglasij. Claire Rénier za Unilad opozarja: "Če se prepiri pogosto končajo z molkom, obrambo ali nerazrešeno napetostjo, to kaže na nezdružljive komunikacijske stile."
Če se temu pridruži še to, da se partner izogiba globljim in odprtim pogovorom, to lahko pomeni, da morda ni pravi za vas na dolgi rok. Zdravi odnosi zahtevajo skupno pripravljenost za poslušanje, prilagajanje in skupno rast.
Vir: zena.net.hr, unilad.com, traceycox.com
