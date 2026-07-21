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Ženska s telefonom
Osebna rast in odnosi

Kaj o vas razkriva ozadje na telefonu?

L.G.
21. 07. 2026 03.39
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Telefon imamo ves čas pri sebi, zato ni presenetljivo, da ga pogosto dojemamo kot podaljšek svoje osebnosti. Od izbire ovitka do aplikacij in fotografije na zaslonu, vse to lahko drugim pošilja določena sporočila. Nekateri ljudje pa na podlagi ozadja na telefonu o drugih celo oblikujejo prve vtise.

Nova raziskava podjetja Talker Research je pokazala, da eden od sedmih Američanov priznava, da si o človeku ustvari mnenje že na podlagi slike, ki jo ima nastavljeno na telefonu. Med pripadniki generacije Z je ta delež še precej višji. Kar tretjina jih pravi, da pri oblikovanju prvega vtisa upošteva tudi ozadje na telefonu.

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Zakaj ljudje ocenjujejo po ozadju telefona?

Seveda ena sama fotografija ne pove celotne zgodbe o človeku. Psihologi že dolgo opozarjajo, da si lahko človek osnovno mnenje o sogovorniku ustvari v izjemno kratkem času, pogosto že v nekaj desetinkah sekunde. Na podlagi videza, izraza obraza, oblačil ali drugih vizualnih podrobnosti skušamo oceniti, komu lahko zaupamo in s kom se bomo dobro ujeli.

V digitalnem svetu so takšne podrobnosti postale še pomembnejše. Profilne fotografije, objave na družbenih omrežjih in celo ozadje na telefonu so del naše spletne identitete, čeprav se tega pogosto niti ne zavedamo.

Profilne fotografije, objave na družbenih omrežjih in celo ozadje na telefonu so del naše spletne identitete, čeprav se tega pogosto niti ne zavedamo.
Profilne fotografije, objave na družbenih omrežjih in celo ozadje na telefonu so del naše spletne identitete, čeprav se tega pogosto niti ne zavedamo.FOTO: Shutterstock

Kaj imajo ljudje najpogosteje na zaslonu?

Po podatkih omenjene raziskave imajo ljudje najpogosteje za ozadje:
- fotografije družinskih članov ali otrok,
- naravo in pokrajine,
- hišne ljubljenčke,
- prevzeto ozadje teleona,
- partnerja ali partnerko.

Zanimivo je, da so hišni ljubljenčki celo nekoliko pogostejša izbira kot partnerji.

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Kaj ljudje sklepajo iz različnih ozadij?

Čeprav gre za posploševanja, raziskava kaže, da ljudje pogosto povezujejo določene vrste ozadij z določenimi lastnostmi.

Družinske fotografije

Takšna izbira pri drugih pogosto vzbudi občutek, da so odnosi in družina za vas pomembni. Lahko ustvarja vtis topline, stabilnosti in povezanosti.

Fotografije narave

Marsikdo takšno ozadje povezuje z mirnostjo, ljubeznijo do potovanj ali željo po bolj umirjenem življenjskem slogu.

Hišni ljubljenčki

Psi in mačke na zaslonu pogosto vzbudijo simpatije. Ljudje takšne uporabnike pogosto dojemajo kot srčne, čustvene in igrive.

Partner ali partnerka

Takšna fotografija lahko kaže na bližino in navezanost, čeprav je presenetljivo manj pogosta, kot bi pričakovali.

Moški na telefonu
Moški na telefonuFOTO: Shutterstock

Kaj pa, če imate še vedno tovarniško ozadje?

Morda boste presenečeni, toda prav privzeto ozadje je sprožilo največ razprav.

Del vprašanih meni, da takšna izbira kaže na pomanjkanje ustvarjalnosti ali zanimanja za izražanje osebnosti. Po drugi strani pa veliko ljudi v njej vidi nekaj povsem drugega: praktičnost, organiziranost in minimalističen pristop k življenju. Tretjina vprašanih je privzeto ozadje celo povezala z manj distrakcijami in bolj osredotočenim življenjskim slogom.

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Zakaj nas takšne podrobnosti tako zanimajo?

Družbena omrežja in digitalna komunikacija so spremenili način, kako spoznavamo druge. Če smo nekoč prvi vtis dobili predvsem v osebnem stiku, danes ljudi pogosto najprej srečamo prek zaslona. Zato postajajo pomembni tudi drobni detajli, kot so profilne fotografije, način pisanja sporočil ali celo ozadje telefona.

Toda strokovnjaki opozarjajo, da je pri hitrem ocenjevanju potrebna previdnost. Ena fotografija ne more razkriti človekovega značaja, vrednot ali življenja. Lahko pa ponudi zanimiv vpogled v to, kaj mu je v določenem trenutku pomembno.

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Viri: Talker Reserach, Net.hr, Communicating Psychological Science

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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