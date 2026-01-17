Zadovoljna.si
strast
Osebna rast in odnosi

Obudite strast: Je načrtovana intimnost res sovražnik romantike?

L.G.
17. 01. 2026 04.00
0

Vsaka zveza skozi čas doživi vzpone in padce. Dolgotrajne zveze ne propadejo zato, ker bi ljubezen izginila, temveč zato, ker jo pogosto začnemo jemati kot samoumevno. Po začetni zaljubljenosti pride obdobje stabilnosti, rutine in vsakdanjih obveznosti, kjer se intimnost umakne na stranski tir. To je povsem normalen proces, a je pomembno, da se ga zavedamo in se nanj odzovemo.

Kot navaja Psychology Today, večina parov v dolgotrajnih razmerjih vsaj enkrat doživi fazo čustvene ali telesne oddaljenosti, kar pa še ne pomeni, da je z odnosom kaj narobe, pomeni le, da potrebuje zavestno obnovo.

Zakaj iskra sploh ugasne?

Največji sovražnik intime ni pomanjkanje ljubezni, temveč ponavljajoča se rutina. Kot poroča BBC, možgani ob novih izkušnjah sproščajo dopamin - hormon ugodja in vznemirjenja, v dolgotrajnih razmerjih pa se novost pogosto izgubi.

Poleg rutine ima velik vpliv tudi stres. Po podatkih Ameriškega psihološkega združenja (APA) dolgotrajna izpostavljenost stresu zmanjšuje željo po bližini in povečuje čustveno zaprtost, še posebej kadar partnerja ne znata o tem odkrito govoriti.

Za obnovitev čustvene bližine je ključen iskren pogovor brez obtoževanja.
Za obnovitev čustvene bližine je ključen iskren pogovor brez obtoževanja.FOTO: Dreamstime

Čustvena povezanost pred spolno strastjo

Preden se lotimo vprašanja spolnosti, je ključno obnoviti čustveno bližino. Kot navaja Psychology Today, se občutek varnosti, slišanosti in sprejetosti neposredno povezuje z večjo željo po intimnosti.

To pomeni:
- iskrene pogovore brez obtoževanja,
- izražanje potreb namesto tihega pričakovanja,
- redno preverjanje, kako se partner počuti.

Kot piše ABC News, pari, ki se redno pogovarjajo o čustvih in pričakovanjih, poročajo o večjem zadovoljstvu v razmerju, tudi na področju spolnosti.

Majhni dotiki, velik učinek

Intimnost ni omejena na spalnico. Po navedbah raziskav, ki jih povzema The New York Times, imajo vsakodnevni dotiki, objemi, držanje za roke, poljubi brez posebnega razloga, izjemno vlogo pri sproščanju oksitocina, hormona povezanosti.

Kot poroča Healthline, so prav ti ne-spolni dotiki pogosto prvi korak k ponovni vzpostavitvi bližine, saj zmanjšujejo pritisk in vračajo občutek topline med partnerjema.

Nova doživetja kot gorivo za strast

Eden najbolj preverjenih nasvetov strokovnjakov je uvajanje novosti. Kot navaja Psychology Today, skupne nove izkušnje, od potovanj do učenja novih veščin, ustvarjajo občutek rasti in skupnega raziskovanja. Pari, ki redno počnejo nekaj novega skupaj, so bolj zadovoljni v odnosu, saj novost prebudi občutke, podobne tistim ob začetku zveze.

Skupne nove izkušnje ustvarjajo občutek rasti in skupnega raziskovanja.
Skupne nove izkušnje ustvarjajo občutek rasti in skupnega raziskovanja.FOTO: Shutterstock

Pogovor o spolnosti brez sramu

Ena največjih napak v dolgotrajnih zvezah je prepričanje, da bi moral partner 'vedeti, kaj si želimo'. Kot poudarja ABC News, odprt pogovor o željah, mejah in fantazijah bistveno izboljša intimno življenje tudi če je sprva neprijeten.

Načrtovana intimnost ni sovražnik romantike

Čeprav se sliši ne-romantično, terapevti vse pogosteje priporočajo načrtovanje časa za bližino. Kot poroča Healthline, tak pristop zmanjšuje stres, povečuje pričakovanje in partnerjema omogoča, da se na intimnost tudi čustveno pripravita.

Strast v dolgotrajni zvezi ni nekaj, kar se zgodi samo od sebe, temveč je rezultat pozornosti, prisotnosti in pripravljenosti vlagati v odnos.

Vir: Healthline, ABC News, Psychology Today, The New York Times, BBC, APA

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
dolgotrajne zveze strast odnost intimnost ohranjanje iskrice partnerstvo razmerje odnosi
Osebna rast

Tu je najbolj depresiven mesec v letu

KOMENTARJI (0)

