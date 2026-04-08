Odkrijte svojo pravo identiteto: Kako ugotoviti, kdo sem jaz?

Najprej se moramo zavedati, da smo večplastna bitja in odgovor nikoli ne bo enoznačen. Za vsakega je nekaj drugega. Spoznati se moramo na več nivojih in ti nivoji se med seboj ne izključujejo. Vsi obstajajo in delujejo sočasno. Obstaja telesni, umski in dušni del nas samih, ki sega v različne nivoje, ki se med seboj tudi prepletajo in sovplivajo.

Preberi še Slovenke razkrile, kako se v resnici počutijo v svojem telesu

Pomembno je, da se spoznamo na vseh teh nivojih. Najbolj pa bomo spoznali sebe skozi preprosto življenje, izkušnje, izzive in odnose. Ti nam kažejo ogledalo tega, kdo smo. Ni treba, da vemo točno, kdo smo, že zgodaj na svoji poti. Normalno je, da ne moremo vedeti že v zgodnjih letih in da tudi kasneje to odkrivamo.

Različne nivoje sebe bomo spoznavali skozi različna življenjska obdobja, nikoli vseh naenkrat.

Kot dojenček se šele navajaš na pogoje materialnega sveta, kot najstnik spoznavaš svoje telo in svojo umestitev v odnosu do sveta, kot oseba srednjih let delaš na odnosih in umskih, materialnih projektih, v pozni jeseni življenja pa naj bi se bolj dušno spoznaval in umiril.

Preberi še Strokovnjakinja razkriva, kako do pozitivne samopodobe

Seveda pri vseh ni enak vrstni red, ampak ima vsak svoj ritem in razpored. Pomembno pa je, da tega ne moremo izsiliti, lahko smo samo odprti in radovedni. Lahko se opazujemo in smo iskreni do sebe. Lahko se poglobimo vase in introspekcijsko raziskujemo svoj notranji svet: zakaj se tako obnašamo, zakaj to čutimo, zakaj to potrebujemo? Postavljamo si otroška vprašanja, kot da nič ni determinirano in samoumevno. Preizprašujemo svojo realnost in preteklost. Stopamo izven cone udobja in se preizkušamo v različnih okoliščinah. Bolj ko življenje zajemamo s polno žlico, bolj se lahko spoznamo.

To vključuje načine, kako uravnavamo čustva, kako interpretiramo dogodke in kakšne pomene pripisujemo lastnim izkušnjam. Dve osebi lahko doživita podoben dogodek, vendar ga bosta drugače interpretirali in vključili v svojo identiteto.

Preberi še Samopodoba mladostnikov: Vpliv družbe, šole in družbenih omrežij

Posamezniki si skozi čas tudi oblikujemo zgodbo o sebi, ki povezuje preteklost, sedanjost in pričakovano prihodnost. Ta zgodba ni nujno objektivna, temveč selektivna in subjektivna. V njej poudarjamo določene dogodke, druge pa potisnemo na obrobje, pri čemer ustvarjamo občutek kontinuitete in smisla. Pri razumevanju, kdo smo, imajo ključno vlogo tudi medosebni odnosi. Identiteta se ne oblikuje v izolaciji, temveč v interakciji. Zgodnje izkušnje navezanosti vplivajo na to, kako doživljamo sebe. V odnosih se aktivirajo naši temeljni vzorci in načini, kako se približujemo, kako se zaščitimo, kako vzdržujemo bližino ali distanco. Bolj kot iskanje dokončnega odgovora gre za postopno razvijanje zavedanja o lastnih vzorcih. To vključuje pozornost do notranjih odzivov, prepoznavanje ponavljajočih se načinov delovanja in razumevanje kontekstov, v katerih se ti pojavljajo.

Identiteta ni enkraten dosežek, temveč dinamičen konstrukt, ki nastaja na presečišču notranjih doživljanj, izkušenj in socialnega okolja, ki se skozi čas spreminja. Dojemanje tega, kdo smo, zori skozi čas in se spreminja. V tem okviru identiteta ni nekaj, kar bi bilo treba dokončno odkriti, temveč nekaj, kar se nenehno soustvarja.

Preberi še Samozavest ali samovšečnost: kako prepoznati razliko?

Če se poistovetimo s svojimi družbenimi vlogami, se bodo te vedno spreminjale skozi čas. Kajti enkrat na vprašanje, kdo si, odgovoriš z mamo, drugič s podjetnico, tretjič z ženo. Vedeti moramo, da so to spremenljive identitete, ki zaradi svojega prehajanja in minljivosti lahko povzročijo krizo identitete. Ko se nekaj spremeni, izgubimo občutek o tem, kdo sploh smo in kaj je naš namen, zato je koristno, da si najdemo tudi bolj trajnostne in širše definicije.

Zato je pomembno, da pogledamo malo bolj abstraktno in si odgovorimo na vprašanje, kdo sem, če bi bile vse vloge čez noč odvzete? Kdo sem, če bi mi vzeli moj denar, status, kariero, dosežke, definicije?

Stopimo v stik z bolj duhovnim vidikom sebe, s katerim začnemo vzpostavljati odnos. To lahko počnemo skozi različne duhovne prakse in terapije. Takrat se bolj poglobimo v to, kdo smo v svojem bistvu, kar je dobro, saj je to stabilnejša osnova v spreminjajočem se življenju. Občutek, da vemo, kdo smo, tako ne izhaja iz enkratnega spoznanja, temveč je vseživljenjski proces raziskovanja in samoodkrivanja na različnih prepletenih nivojih.