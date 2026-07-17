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Osebna rast in odnosi

Kdaj ste nazadnje sebe postavili na prvo mesto?

N.R.A.
17. 07. 2026 03.55
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Naj vas ne posrka 'mi' na račun vašega 'jaz'. Raziskujemo, zakaj je v postavljanju mej in samostojnem odkrivanju sveta ključ do dolgotrajne ljubezni.

Se vam dogaja, da ne veste več, kaj vas zares osrečuje ali katera je vaša najljubša hrana, ko partnerja ni zraven? Izguba lastnega jaza se ne zgodi čez noč, ampak skozi majhne prilagoditve, ko lastne želje postavite na stranski tir zaradi ljubega miru ali ugodja v zvezi. 

Velikokrat se zgodi, da 'mi' postane tako velik, da za vas osebno zmanjka prostora. Pomembno je vedeti, da je pot nazaj k sebi ne le mogoča, ampak nujna. Iskanje ravnovesja med skupnim časom in lastno svobodo je tisto, kar bo na dolgi rok rešilo ne le vašo osebno srečo, temveč tudi vitalnost vaše zveze.

Zakaj se v odnosu neopazno oddaljimo od sebe?
Zakaj se v odnosu neopazno oddaljimo od sebe?FOTO: Profimedia

Zakaj se v odnosu neopazno oddaljimo od sebe?

Način, kako se navežemo na partnerja, ima korenine v naši preteklosti. Če nenehno popuščate in sledite partnerjevim odločitvam, morda nezavedno delujete po vzorcih, ki so vam nekoč pomagali preživeti. K temu močno prispevajo tudi kulturni miti, ki predvsem od žensk pričakujejo požrtvovalnost kot dokaz prave ljubezni. Ko potiskanje lastnih želja preide iz zavestne odločitve v avtomatsko vedenje, začnemo izgubljati stik s svojo pristno naravo. Psihološka posledica tega je, da se naše razpoloženje sčasoma povsem uskladi s partnerjevim, kar vodi v nevarno čustveno odvisnost.

Pozitivna samopodoba
Pozitivna samopodobaFOTO: Shutterstock

Če se na vprašanje o svojih željah vedno odzovete z 'vseeno mi je', je to prvi alarmni znak, da ste pozabili nase.

Da bi se vrnili k sebi, morate ponovno uvesti samostojne dejavnosti, ki vas osrečujejo. Premislite, kaj ste radi počeli, preden ste spoznali partnerja. Samostojni izleti v kino, na kavo ali v galerijo so odličen način za gradnjo samozavesti. Pri tem je ključna komunikacija: partnerju iskreno, a brez obtoževanja razložite, da potrebujete čas zase za osebno rast. Podpirajoč partner bo razumel, da vaš hobi ali večer s starimi prijatelji ni grožnja vajini zvezi, ampak naložba vanjo. S tem ko si povrnete lasten glas, boste v dom prinesli sveže teme in iskrico, ki ste jo morda že pogrešali.

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Vir: zena.net

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