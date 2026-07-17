Kdaj ste nazadnje sebe postavili na prvo mesto?

Se vam dogaja, da ne veste več, kaj vas zares osrečuje ali katera je vaša najljubša hrana, ko partnerja ni zraven? Izguba lastnega jaza se ne zgodi čez noč, ampak skozi majhne prilagoditve, ko lastne želje postavite na stranski tir zaradi ljubega miru ali ugodja v zvezi.

Velikokrat se zgodi, da 'mi' postane tako velik, da za vas osebno zmanjka prostora. Pomembno je vedeti, da je pot nazaj k sebi ne le mogoča, ampak nujna. Iskanje ravnovesja med skupnim časom in lastno svobodo je tisto, kar bo na dolgi rok rešilo ne le vašo osebno srečo, temveč tudi vitalnost vaše zveze.