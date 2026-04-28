Nadlegovanje ni "majhna stvar": kako ga prepoznati, razumeti in ustaviti, preden postane norma

Nadlegovanje se ne začne v trenutku, ko nekdo izreče neprimerno opazko ali poseže v osebni prostor druge osebe. Začne se veliko prej – v vzgoji, v družbenih pričakovanjih ter v tem, kako govorimo o telesu, odnosih in soglasju. Začne pa se tudi v vsakdanjih mikro-odzivih, ko se odločamo, ali bomo v posameznih situacijah pogledali stran, ker se 'nas ne tiče', ali naredili korak bližje. O nadlegovanju pogosto razmišljamo kot o nečem, kar se dogaja "drugim", a resnica je, da ga kot družba vsi vidimo, vsi doživljamo in vsi soustvarjamo – bodisi s tem, da se odzovemo, bodisi s tem, da molčimo. Prav zato je ključno, da razumemo, kako se nadlegovanje sploh zgodi, zakaj se ponavlja in kakšne posledice pušča. Še posebej pa, kako ga lahko preprečimo – ne le z zakonodajo in sankcijami, temveč z empatijo, čustveno pismenostjo in jasnimi družbenimi mejami.

O teh temah smo se pogovarjali s Petro Grobelnik, specializantko geštalt psihoterapije, specializirano za anksioznost, odnose in samopodobo. Zaupala nam je, zakaj se nadlegovanje tako pogosto dogaja vsem na očeh, zakaj ga družba še vedno podcenjuje, kako vpliva na telo in psiho ter zakaj je odziv okolice tako ključen za spremembo kulture. Celoten intervju z njo si lahko preberete v nadaljevanju.

Petra Grobelnik, geštalt psihoterapevtka specializirana za anksioznost, odnose in samopodobo.

Ženske so pogosto tarče nadlegovanja, neprijetnih opazk, neprimernih pogledov ali celo hujših oblik nasilja. Zakaj se ravno ženske tako pogosto znajdemo v stiski in zakaj nas nekateri še vedno vidijo kot lažje tarče oziroma kot "šibkejši spol"?

To ni vprašanje šibkosti žensk, ampak dinamike moči v družbi. Ženske smo bile zgodovinsko postavljene v položaj, kjer se je od nas pričakovalo prilagajanje, tišina in ugajanje. In čeprav smo danes naredile ogromne korake naprej, so ti vzorci še vedno prisotni: v odnosih, vzgoji, kulturi. Ko nekdo nadleguje, pogosto ne gre za spolno privlačnost, ampak za občutek nadzora in moči nad drugim. In družba je žal dolgo časa implicitno dopuščala idejo, da so ženska telesa bolj "dostopna", bolj komentirana, bolj presojana.

Nadlegovanje se pogosto ne dogaja le za zaprtimi vrati, ampak tudi na javnih mestih, kot so avtobus, park, ulica ali center mesta. Zakaj imajo nekateri občutek, da lahko takšno vedenje izvajajo tudi pred drugimi ljudmi? Zakaj se jim zdi, da bodo za svoje vedenje ostali nekaznovani oziroma da jih nihče ne bo ustavil?

Ker pogosto ni jasne meje in posledic. Če nekdo vidi, da okolica ne reagira, dobi sporočilo: "To je sprejemljivo." Tukaj se aktivira tudi tako imenovani učinek opazovalca – več ljudi kot je prisotnih, manj verjetno je, da bo nekdo ukrepal, ker vsi nezavedno pričakujejo, da bo reagiral nekdo drug. In potem imamo še normalizacijo: marsikdo je odraščal v okolju, kjer so bile opazke, žvižganje ali vsiljivo vedenje predstavljeni kot "kompliment" ali nekaj neškodljivega.

Je to povezano tudi s tem, da družba določenih oblik nadlegovanja še vedno ne jemlje dovolj resno?

Zelo. Družba pogosto minimizira izkušnje žensk: "saj ni bilo nič takega", "pretiravaš", "to se pač dogaja". Ampak za osebo, ki to doživlja, to ni majhna stvar. To je izkušnja, kjer se telo aktivira, kjer se pojavi občutek nevarnosti, sramu, nelagodja. In če to ponavljamo, učimo telo, da svet ni varen prostor. Hkrati pa takšno zmanjševanje pomeni tudi, da oseba začne dvomiti vase: v svoje občutke, meje in zaznavo situacije. To lahko vodi v notranjo zmedo in še večjo tišino, kjer se izkušnje ne delijo in ne predelajo. In prav ta tišina omogoča, da se takšni vzorci v družbi ohranjajo.

Družba nekaterih oblik nasilja še vedno ne jemlje dovolj resno.

Ali lahko rečemo, da je nadlegovanje pravzaprav oblika nasilja? Kaj vse spada pod nadlegovanje in kje je meja med "neprijetnim vedenjem" in nasiljem?

Ja, nadlegovanje je oblika nasilja, pogosto subtilna, a zelo realna. Meja ni tam, kjer jo postavi storilec, ampak tam, kjer jo čuti oseba, ki nekaj doživlja. Če je v telesu občutek nelagodja, ogroženosti, pritiska – smo že čez mejo.

Nasilje ni samo fizično, lahko je tudi verbalno, psihološko ... Način, kako nekdo vstopa v naš prostor brez dovoljenja. Pod nadlegovanje lahko spadajo neprimerni komentarji, vztrajni pogledi, dotiki brez soglasja, vsiljiva sporočila, namigi ali pritiski, ki jih oseba ne želi. Ključno je, da ni spoštovanja meja in soglasja. Pomembno pa je tudi to: telo zelo jasno zazna, kdaj nekaj ni v redu, še preden to uspemo razumsko razložiti. In temu občutku lahko zaupamo. To, da je nekaj "neprijetno", še ne pomeni, da je nedolžno. Pogosto je to že signal, da se dogaja nekaj, kar ni v redu.

Je lahko že neprimerno ogovarjanje, vztrajanje, opazovanje, žvižganje ali komentiranje ženskega telesa oblika nasilja? Zakaj takšne stvari pogosto podcenjujemo in jih odpisujemo kot nekaj "normalnega"?

Ja, to je lahko že neprimerno, ker gre za poseg v osebni prostor brez soglasja. Problem teh "manjših stvari" je, da jih družba normalizira. Ampak telo jih ne doživlja kot majhne. Telo si zapomni: "Nisem varna. Nekdo si lahko vzame pravico nad mano."

To niso izolirani incidenti, so del širšega konteksta, kjer se žensko telo obravnava kot javna last. Pogosto jih podcenjujemo tudi zato, ker niso tako očitno "drastične" kot fizično nasilje in ker smo se jih kot družba navadili – včasih celo do te mere, da se od žensk pričakuje, da jih preprosto ignorirajo ali sprejmejo kot del vsakdana. Ravno v tem je problem: ko takšna vedenja postanejo "normalna", ustvarjajo okolje, kjer se meje brišejo in kjer se tudi hujše oblike nasilja lažje zgodijo. Zato je pomembno, da jih začnemo prepoznavati, poimenovati in jemati resno.

Pomembno je, da nadlegovanje začnemo prepoznavati in ga jemati resno.

Omenili smo že, da se nadlegovanje pogosto dogaja vsem na očeh, na javnih prostorih, kot so park, center mesta ali avtobus. Zakaj je tako pomembno, da ukrepamo, ko opazimo neprimerno vedenje, in zakaj ni dobro, da ostanemo zgolj opazovalci?

Ker s tem spreminjamo kulturo. Vsakič, ko nekdo stopi v situacijo in pokaže, da to ni sprejemljivo, se nekaj premakne: pri žrtvi, pri storilcu in pri vseh, ki to vidijo. Tišina ni nevtralna. Tišina pogosto podpira tistega, ki ima več moči. Ko ostanemo zgolj opazovalci, lahko oseba, ki doživlja nadlegovanje, dobi občutek, da je sama, da nihče ne vidi ali da to, kar se dogaja, "ni dovolj pomembno". Nasprotno pa že majhna intervencija – pogled, vprašanje "si v redu?", fizična bližina ali jasna meja – lahko zelo zmanjša občutek ogroženosti in povrne vsaj del občutka varnosti. Pomembno pa je tudi, da ukrepamo na način, ki je varen. Včasih to pomeni neposreden odziv, drugič pa podporo žrtvi ali iskanje pomoči. Ključno je, da ne ostanemo indiferentni, ampak damo jasno sporočilo: to ni sprejemljivo in nisi sama.

Kako lahko v takšnih situacijah sploh ukrepamo? Kako pomagati na varen način, ne da bi pri tem ogrozili sebe?

Ni treba, da gremo v konflikt. Obstajajo zelo preprosti, a učinkoviti načini: stopimo do osebe in jo vprašamo "Si okej?", ustvarimo distrakcijo (vprašanje, pogovor), ostanemo v bližini, da oseba ni sama, po potrebi vključimo druge ali pokličemo pomoč. Najpomembnejše je: ne ignoriramo.

Zakaj si ljudje pogosto ne upamo ukrepati, ko vidimo, da se nekomu dogaja krivica ali da je v težkem položaju? Je to predvsem strah, občutek nemoči ali prepričanje, da to ni naša stvar?

Kombinacija več stvari: strah, negotovost, "kaj pa če se motim", "kaj pa če se vmešavam". Veliko ljudi je bilo naučenih, da "naj ne delajo scene", da se ne izpostavljajo. In potem v ključnih trenutkih zmrznemo. To je zelo človeško. Ampak ravno zato je pomembno, da o tem govorimo, da si damo dovoljenje za odziv.

Pomembno je, da o tem govorimo!

Kakšne posledice lahko nadlegovanje pusti pri osebi, ki ga doživi? Se lahko tudi navidezno "manjši" incidenti, kot so opazke ali neprijeten dogodek na avtobusu, dolgoročno poznajo pri občutku varnosti, samozavesti in zaupanju v ljudi?

Tudi "manjši" incidenti lahko pustijo globoke sledi. Ne gre samo za dogodek, ampak za to, kaj se ob tem zgodi v telesu. Pojavi se napetost, zadržan dih, občutek ogroženosti. Telo se aktivira in si to izkušnjo zapomni. Sčasoma se lahko razvije večja anksioznost, nezaupanje v ljudi, zmanjšana samozavest, stalna hiperpozornost ("kaj se bo zgodilo"). Veliko ljudi potem začne nezavedno prilagajati svoje vedenje, na primer kako se oblečejo, kam gredo, ob kateri uri, kako hodijo po ulici. Njihov svet se začne ožati, ne zato, ker bi si to želeli, ampak ker telo išče varnost. Pomembno je razumeti, da tukaj ne gre za pretiravanje, ampak za zelo realen telesni odziv na situacije, kjer meje niso bile spoštovane. Telo si zapomni. In če ni prostora, da se te izkušnje izrazijo, ubesedijo in predelajo, lahko ostanejo v nas kot tiha napetost, ki se sproža znova in znova, tudi v situacijah, ki so navidezno varne.

Kako bi morali kot družba ukrepati, da bi bilo nadlegovanja manj? Kje se pravzaprav začne preventiva – pri vzgoji, šoli, doma, medijih, odzivu okolice?

Začne se zelo zgodaj. In začne se veliko prej, kot si pogosto mislimo. V vzgoji: v tem, kako učimo otroke o mejah, spoštovanju in soglasju. Ne samo skozi besede, ampak skozi odnos. Otrok se ne nauči meja iz pravil, ampak iz izkušnje: ali so njegove meje upoštevane? Ali ga odrasli slišijo, ko reče "ne"? Če otroka učimo, da mora biti priden, ustrežljiv in tih, hkrati pa ne učimo otroka, da mora to mejo spoštovati, že tukaj ustvarjamo neravnovesje. V šolah: v tem, kako govorimo o odnosih, telesu in moči. Ne kot enkratna delavnica, ampak kot del kulture. Pomembno je, da mladi razumejo, kaj pomeni soglasje, kaj pomeni pritisk, kaj pomeni spoštovanje prostora drugega. In še bolj pomembno: da znajo prepoznati svoje občutke v telesu. V medijih: kakšna sporočila normaliziramo. Če še vedno romantiziramo vsiljivost kot "vztrajnost" ali ignoriranje "ne" kot znak ljubezni, potem učimo napačne stvari. Mediji imajo ogromno moč pri oblikovanju tega, kaj je "normalno".

V vsakdanjih situacijah: kako reagiramo, ko nekaj vidimo. Ali pogledamo stran ali naredimo majhen korak proti? Kultura se ne spreminja samo z velikimi kampanjami, ampak z majhnimi mikro-odzivi vsak dan.

Nadlegovanje se pogosto dogaja vsem na očeh.

In še nekaj zelo pomembnega: kako učimo ljudi, da začutijo drugega, ker nadlegovanje pogosto nastane tam, kjer ni stika z empatijo, kjer drugi ni več človek, ampak objekt. Zato preventiva ni samo v pravilih in kaznih, je v razvoju čustvene pismenosti. V tem, da ljudi učimo, kako biti v stiku s sabo, ker šele takrat lahko začutijo tudi drugega.

In morda še en pomemben vidik: da ustvarjamo okolje, kjer je jasno, da takšno vedenje ni sprejemljivo ne skozi sramotenje, ampak skozi jasne meje. Ko družba jasno komunicira: "To tukaj ni ok," se začne prostor za spremembo.

Več podobnih vsebin vas čaka v rubriki Varna in Zadovoljna.