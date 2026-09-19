Nova "rdeča zastavica" pri zmenkih? Zakaj lahko odnos do AI vpliva na ljubezen

Še pred nekaj leti se je zdelo, da je umetna inteligenca predvsem tema za tehnološke navdušence, programerje in futuristične filme. Danes je precej drugače. AI nam pomaga pisati sporočila, načrtovati potovanja, iskati recepte, opravljati delo, sprejemati odločitve in celo razmišljati o naših odnosih. Nekateri jo uporabljajo vsak dan in pri skoraj vsem, drugi pa se ji iz različnih razlogov zavestno izogibajo. In prav tu se pojavlja nova vrsta partnerske razlike, ki bi ji lahko rekli AI vrzel. Ne gre nujno za to, da eden uporablja ChatGPT, drugi pa ne. Gre za veliko širše vprašanje: kako vsak od partnerjev razume tehnologijo, koliko ji zaupa in kakšno mesto ji dovoljuje v svojem življenju.

icon-expand Kako pogosto pa vi uporabljate AI? FOTO: Shutterstock

Ker umetna inteligenca vse bolj posega tudi na področja, ki so bila nekoč rezervirana izključno za človeško bližino, lahko postanejo razlike v odnosu do nje presenetljivo pomembne. Še posebej takrat, ko se začne pojavljati v vajinem odnosu.

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Ko eden vpraša AI, drugi pa partnerja

Predstavljajte si par, v katerem eden partner skoraj vsako dilemo najprej zaupa umetni inteligenci. Kaj napisati šefu, kako rešiti konflikt, kam na dopust, kako organizirati dan in celo kako se odzvati na partnerjevo sporočilo. Drugemu pa se ob tem postavlja vprašanje: "Zakaj se o tem preprosto ne pogovoriš z mano?" Na prvi pogled gre samo za razliko v navadah. Toda v ozadju se lahko skriva precej več. Če ima eden občutek, da partner svoje misli, skrbi in dileme najprej deli z umetno inteligenco, se lahko hitro pojavi občutek odrinjenosti. Tehnologija, ki naj bi prihranila čas, lahko tako nehote postane vir čustvene distance. Seveda pa sama uporaba AI še ne pomeni, da je z odnosom karkoli narobe. Ključno je, kako jo uporabljamo. Če je umetna inteligenca pomoč pri vsakodnevnih opravilih, je lahko zelo koristna. Če pa začne nadomeščati pogovor, poslušanje in čustveno bližino med partnerjema, je smiselno razmisliti, kaj se v resnici dogaja.

icon-expand Sama uporaba AI še ne pomeni, da je z odnosom karkoli narobe FOTO: Shutterstock

AI razkriva razlike v vrednotah

Različni pogledi na umetno inteligenco pogosto niso samo različni pogledi na tehnologijo. Za enim lahko stoji navdušenje nad napredkom in praktičnostjo, za drugim pa strah pred izgubo zasebnosti, ustvarjalnosti ali človeškega stika. Zato se lahko pogovor o AI hitro spremeni v pogovor o tem, kaj nam je v življenju pravzaprav pomembno. Podobno kot pri denarju, vzgoji otrok, politiki ali družbenih omrežjih lahko tudi tukaj ugotovimo, da imata partnerja precej različna prepričanja. Eden meni, da je normalno umetni inteligenci zaupati skoraj vse, drugi pa se mu zdi takšen odnos popolnoma nesprejemljiv. Problem ni nujno v različnosti, temveč v tem, ali lahko ob njej še vedno spoštujeta drug drugega. Prav zato ni nujno, da morata biti partnerja glede AI popolnoma usklajena. Veliko pomembneje je, da razumeta, zakaj ima drugi določeno mnenje. Če eden tehnologiji zaupa, drugi pa ne, to samo po sebi še ni razlog za razhod. Lahko pa postane problem, če se zaradi tega začneta počutiti nerazumljena ali celo manjvredna.

Kdaj umetna inteligenca prestopi mejo?

Posebej občutljivo vprašanje je, kaj se zgodi, ko umetno inteligenco začnemo uporabljati za zelo osebne dele odnosa. Nekaj povsem drugega je prositi AI za idejo za romantičen zmenek ali pomoč pri oblikovanju sporočila in nekaj drugega, če ji zaupamo podrobnosti o partnerju, vajinih konfliktih ali intimnem življenju brez njegove vednosti. Za nekatere pare bo to popolnoma sprejemljivo, drugi bodo pri tem potegnili zelo jasno mejo. In prav tu se lahko pojavijo konflikti, ki jih na začetku sploh nista pričakovala. Če partner ugotovi, da druga oseba umetni inteligenci pripoveduje zelo zasebne stvari o njunem odnosu, se lahko hitro pojavi občutek, da je bila njegova zasebnost izdana. Pomembno je tudi vprašanje, ali AI uporabljamo zato, da bi se lažje povezali, ali zato, da se nam povezovati sploh ne bi bilo treba. Če nam pomaga bolje razumeti lastna čustva in se nato lažje pogovoriti s partnerjem, je lahko koristna. Če pa postane način, kako se izogniti neprijetnemu pogovoru, lahko naredi več škode kot koristi.

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Kaj če se zaradi AI preprosto ne razumeta več?

Pri nekaterih parih bo razlika v odnosu do umetne inteligence ostala majhna in nepomembna. Pri drugih pa lahko sčasoma postane ena od stvari, zaradi katerih se začnejo spraševati, ali sploh gledajo v isto smer. Če eden vidi AI kot prihodnost, drugi pa kot nekaj, česar se je treba čim bolj izogibati, lahko takšna razlika vpliva tudi na odločitve glede dela, vzgoje otrok, zasebnosti in vsakdanjega življenja. Vendar različna mnenja še ne pomenijo nezdružljivosti. Pravzaprav se lahko pari razlikujejo na številnih področjih in imajo še vedno zelo dober odnos. Odločilno je predvsem to, kako se s temi razlikami soočajo. Če se lahko pogovarjajo brez zasmehovanja, poslušajo argumente drugega in poiščejo meje, ki ustrezajo obema, lahko razlika postane celo priložnost za boljše razumevanje. Največji problem zato ni nujno AI vrzel, ampak prekinitev komunikacije. Če se eden počuti ogroženega, drugi pa nerazumljenega, bo vsaka nova tehnologija samo še ena točka konflikta. Če pa se znata vprašati, česa se vsak od njiju pravzaprav boji in kaj si želi, se lahko pogovor o umetni inteligenci spremeni v precej bolj pomemben pogovor o njunem odnosu.

icon-expand Največji problem zato ni nujno AI vrzel, ampak prekinitev komunikacije FOTO: iStock

Najpomembnejša meja je tista med pomočjo in nadomestilom

Umetna inteligenca lahko marsikaj olajša. Lahko nam pomaga pri organizaciji časa, iskanju informacij, pisanju in številnih vsakodnevnih nalogah. Lahko nam celo pomaga ubesediti misli, ki jih sami težko izrazimo. Toda pri partnerskem odnosu obstaja meja, ki je verjetno ne bi smeli spregledati.

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Partner ne bi smel postati oseba, ki jo nadomesti algoritem. Če se o pomembnih stvareh lažje pogovarjamo z umetno inteligenco kot z osebo, s katero gradimo življenje, se je vredno vprašati, zakaj. Tehnologija je lahko odličen pripomoček, ne more pa nadomestiti pogleda, dotika, poslušanja in občutka, da je ob nas nekdo, ki nas zares pozna. Morda bo zato v prihodnosti vprašanje "Ali uporabljaš AI?" postalo podobno vprašanjem o drugih življenjskih navadah, ki jih danes pogosto postavimo že na začetku odnosa. A odgovor sam po sebi ne bo najpomembnejši. Veliko bolj bo pomembno, ali znata dva človeka kljub različnim pogledom ostati na isti strani. Kajti tehnologija se bo še naprej spreminjala. Potreba po bližini, zaupanju in iskrenem pogovoru pa najverjetneje ne.