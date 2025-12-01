Zadovoljna.si
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?

Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?

Odnosi
4
Ali dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na plodnost?

Ali dolgotrajno jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na plodnost?

Zdravje
0
Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025

Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025

Novice
0
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki

3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki

Horoskop znamenja
0
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč

Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč

Kraljevo
0
7 ključnih napak, zaradi katerih ne najdete 'dobrega' moškega

7 ključnih napak, zaradi katerih ne najdete 'dobrega' moškega

Aplikacije za zmenke so postale pomembno orodje za iskanje ljubezni v današnjem digitalnem svetu. Mnogi jih uporabljajo, a kljub temu ugotavljajo, da ne dosegajo želenih rezultatov. Zakaj je temu tako?
Odnosi
0
Postavite meje: Zaščitite svoje partnerstvo pred vmešavanjem družine

Postavite meje: Zaščitite svoje partnerstvo pred vmešavanjem družine

Odnosi s primarno družino so lahko v partnerstvu trn v peti, če imamo glede tega drugačne navade. Morda nas moti tašča, ker se preveč vmešava v naše življenje, morda partnerja moti, da mora prevečkrat na obisk k našim staršem.
Odnosi
0
Skrivnosti v razmerju: Kje je meja med zasebnostjo in nezaupanjem?

Skrivnosti v razmerju: Kje je meja med zasebnostjo in nezaupanjem?

Ali imamo lahko v partnerstvu skrivnosti, je zelo pereče vprašanje, na katerega bi vsak odgovoril drugače. Nekateri so mnenja, da v odnosu ni več prostora za skrivnosti, da si morata partnerja podeliti vse aspekte svojega življenja, vse o svoji preteklosti, najglobljih strahovih in napakah. Drugi mislijo, da je dovoljeno imeti tudi v partnerstvu svoje skrivnosti in zasebnost, ki se partnerja ne tiče.
Odnosi
0
6 znakov, da partner med seksom misli na drugo

6 znakov, da partner med seksom misli na drugo

Odkrijte 6 ključnih znakov, od izogibanja pogledu do specifičnih zahtev, ki lahko nakazujejo, da partnerjeve misli med spolnostjo niso popolnoma pri vas, in naučite se, kako pristopiti k dialogu.
Odnosi
1
Bo zveza obstala, če ženska zasluži več od moža?

Bo zveza obstala, če ženska zasluži več od moža?

Kaj se zgodi, ko se klasične vloge obrnejo? Kako močno lahko finančni uspeh partnerice vpliva na ljubezensko zvezo in zakonsko srečo? Imamo odgovore!
Odnosi
0
4 znaki, ki kažejo na to, da je vaše razmerje v krizi

4 znaki, ki kažejo na to, da je vaše razmerje v krizi

Prepoznajte 4 najpomembnejše znake krize v zvezi ter odkrijte konkretne korake za ukrepanje.
Odnosi
0
5 znakov, ki kažejo resnično spoštovanje v partnerstvu

5 znakov, ki kažejo resnično spoštovanje v partnerstvu

Temelj stabilnega in uspešnega partnerskega odnosa leži v medsebojnem spoštovanju. Odkrijte 5 ključnih indikatorjev, ki razkrivajo pristno partnerjevo cenjenje in so vodilo k izpolnjujoči skupni prihodnosti.
Odnosi
0
Kako se odnos spremeni po poroki?

Kako se odnos spremeni po poroki?

Poroka je zaveza, ki lahko pozitivno ali negativno vpliva na vajin odnos. Kljub temu da mnogi mislijo, da se nič zares ne spremeni, lahko spregledajo drobne notranje spremembe, ki pridejo zraven.
Odnosi
0
'Gorski tinder': romantična norija v švicarskih Alpah

'Gorski tinder': romantična norija v švicarskih Alpah

Ste naveličani digitalnih zmenkarij? Želite spoznati nekoga, ki ima z vami vsaj nekaj skupnega? Potem berite dalje. V Švici se je namreč razširil nov fenomen – gorski tinder oziroma analogna različica aplikacij za zmenke, kjer pohodniki na vrhovih gora v beležkah puščajo sporočila v upanju, da jih bo prebrala sorodna duša. Ideja, ki se je začela kot šala, je že povezala številne pare, širi pa se tudi zunaj švicarskih meja.
Osebna rast in odnosi
0
Ali je možno ljubiti več kot eno osebo hkrati?

Ali je možno ljubiti več kot eno osebo hkrati?

Poliamorija je slog odnosov, ki presega klasično monogamijo. Gre za koncept, kjer je mogoče ljubiti več kot eno osebo hkrati – iskreno, odkrito in z obojestranskim soglasjem. Se pravi, gre za ljubezenski odnos, ki ga enakovredno tvori več oseb.
Odnosi
0
Stonewalling: Kaj je in kako uničuje vaše razmerje?

Stonewalling: Kaj je in kako uničuje vaše razmerje?

Ste se kdaj počutili, kot da govorite steni? V tovrstnih primerih gre pogosto za tako imenovani stonewalling. Odkrijte, kako ga premagati in ponovno prižgati iskro v vašem odnosu!
Odnosi
0
Nenavadni znaki, ki razkrivajo, da se vaš zakon bliža koncu

Nenavadni znaki, ki razkrivajo, da se vaš zakon bliža koncu

Predstavljamo 5 specifičnih in presenetljivih znakov, identificiranih v znanstvenih raziskavah, ki lahko signalizirajo potencialne težave v zakonu.
Odnosi
0
