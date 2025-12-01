icon-video-call-1

Skrivnosti v razmerju: Kje je meja med zasebnostjo in nezaupanjem? Ali imamo lahko v partnerstvu skrivnosti, je zelo pereče vprašanje, na katerega bi vsak odgovoril drugače. Nekateri so mnenja, da v odnosu ni več prostora za skrivnosti, da si morata partnerja podeliti vse aspekte svojega življenja, vse o svoji preteklosti, najglobljih strahovih in napakah. Drugi mislijo, da je dovoljeno imeti tudi v partnerstvu svoje skrivnosti in zasebnost, ki se partnerja ne tiče.