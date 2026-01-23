Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Afera na delovnem mestu - 1
Odnosi

3 subtilni znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara

N. Č.
23. 01. 2026 04.00
0

Na podlagi izkušenj uporabnikov Reddita so se izkristalizirali trije subtilni znaki, ki lahko kažejo na prevaro. Preverite, kateri so ti znaki in razmislite, ali katere izmed njih opazite tudi pri svojem partnerju.

Vzorce, ki razkrivajo prevaro, ni vedno enostavno prepoznati, saj so partnerji pogosto zelo spretni pri prikrivanju svojih dejanj. Vendar pa je na družabni mreži Reddit potekala pomembna razprava, ki je izpostavila 3 pogoste znake, s pomočjo katerih so uporabniki ugotovili, da jih partnerji varajo. Čeprav so ti znaki lahko subtilni, se pogosto ponavljajo in tvorijo vzorec, ki kaže na morebitno nezvestobo.

6 znakov, da je spal z drugo žensko
Preberi še
6 znakov, da je spal z drugo žensko

Kako ugotoviti, ali vas partner vara?

Nenadna skrb za videz

Eden od najbolj frekventno omenjenih in izjemno subtilnih indikatorjev, ki so ga po poročanju Index.hr izpostavili uporabniki Reddita, je nenadno in povečano vlaganje v lasten videz. Ta sprememba se ne nanaša le na higienske navade, temveč predvsem na prenovo garderobe in celotnega stajlinga, kar se zdi nenavadno za določen kontekst odnosa.

Kot je izrazila ena izmed uporabnic Reddita: "Njegova oblačila. Nenadoma je imel sandale in srajce z gumbi, v kar sem ga poskušala prepričati leta." Druga uporabnica se je strinjala s prvo in zapisala: "Vse tiste stvari, za katere sem mu govorila, da bi mu dobro pristajale, je začel nositi, takoj ko mu je postalo mar, da dobro izgleda za nekoga drugega."

Nenadno in povečano vlaganje v lasten videz.
Nenadno in povečano vlaganje v lasten videz.FOTO: Shutterstock

Ta navidezno nedolžna sprememba v izbiri oblačil, ki prej ni bila predmet partnerjevega interesa, je lahko zelo subtilen znak, da se nekaj dogaja.

V modi, podobno kot v medosebnih odnosih, lahko slog in videz delujeta kot neverbalna komunikacija, ki razkriva spremembe v posameznikovi samopodobi in motivaciji. Če se nekdo, ki je bil do zdaj le ležerno oblečen, nenadoma začne skrbno urejati in vlagati v nova oblačila, je to lahko močan pokazatelj, da si prizadeva narediti vtis na nekoga zunaj obstoječega kroga. Ta 'preobrazba' je lahko odgovor na želje in preference tretje osebe, s katero se partner morda že spogleduje.

Bila je noseča, on pa jo je varal z lepo plavolasko
Preberi še
Bila je noseča, on pa jo je varal z lepo plavolasko

Sprememba v načinu uporabe mobilnega telefona

Drugi indikator, ki ga izpostavljajo uporabniki Reddita, je dramatična sprememba v načinu uporabe mobilnega telefona. Telefon, ki je v moderni dobi podaljšek našega uma in telesa, postane varovano, celo skrito sredstvo komunikacije. Opažajo se vzorci, kot je "nenadna obsedenost s telefonom in naenkrat je vedno na tihem načinu delovanja".

Bistvena razlika se ne skriva v sami zasebnosti telefona, temveč v nenadnem prehodu iz prejšnjih navad. Uporabniki so jasno poudarili, da problem ni v tem, če je telefon običajno utišan, ampak je zaskrbljujoča nagla sprememba dolgoletne navade. Kot je pojasnil eden od komentatorjev: "Mislim, da je ključ v doslednosti. Če ga sicer držite na tihem, ni problema. Po mesecih ali letih, ko ste ga imeli na glasnem, je nenadna sprememba glasnosti telefona sumljiva."

6 stvari, s katerimi vas partner lahko prizadene bolj kot s prevaro
Preberi še
6 stvari, s katerimi vas partner lahko prizadene bolj kot s prevaro

Tako se zmanjšuje tveganje, da bi partner odkril vsebino komunikacije z morebitno tretjo osebo. Uporabniki so izpostavili tudi obračanje zaslona navzdol in takojšnje reagiranje na obvestila. Oseba, ki vara, telefona nikoli ne pusti brez nadzora. Vedno ga ima ob sebi, še poudarjajo pri Index.hr.

Dramatična sprememba v načinu uporabe mobilnega telefona.
Dramatična sprememba v načinu uporabe mobilnega telefona.FOTO: Dreamstime

Nedavno uporabljeni emotikoni

Najbolj nenavaden indikator, ki so ga izpostavili uporabniki Reddita, pa so nenavadno uporabljeni emotikoni na partnerjevem telefonu. V digitalni dobi so emotikoni postali neločljiv del naše komunikacije. Če med nedavno uporabljenimi najdete vprašljive emotikone, ki lahko kažejo na intimo in niso bili poslani vam, je to lahko razlog za skrb.

Bodite pozorni na takšne majhne podrobnosti, ki se lahko skrivajo na vidnem mestu. Seveda je potrebno to kombinirati z ostalimi znaki.

Kako se odzvati, ko izveš za afero? Je to lahko priložnost za nov začetek?
Preberi še
Kako se odzvati, ko izveš za afero? Je to lahko priložnost za nov začetek?

Pomembno je poudariti, da so ti znaki le opozorilni signali in jih ne smemo takoj jemati kot neizpodbiten dokaz prevare.

Mailing
Zadovoljne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: index.hr, reddit

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
nezvestoba prevara partner odnosi znaki mobilni telefon videz varanje afera
Odnosi

Toksično ljubosumje: 4 znaki, ki jih ne smete spregledati

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1468