Prijateljstvo med moškim in žensko je tema, ki že desetletja sproža burne razprave. Medtem ko nekateri verjamejo, da je povsem mogoče ohraniti platonski odnos brez romantičnih ali seksualnih pričakovanj, drugi menijo, da med moškim in žensko vedno obstaja vsaj možnost privlačnosti. Kje je torej resnica? Odgovor ni preprost . Po mnenju psihologov so prijateljstva med pripadniki nasprotnega spola lahko izjemno dragocena, vendar prinašajo tudi posebne izzive, ki jih v istospolnih prijateljstvih pogosto ni.

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Kaj o tem pravi znanost?

Raziskava, objavljena v strokovni reviji Journal of Social and Personal Relationships, je pokazala, da moški in ženske pogosto različno doživljajo prijateljstvo z osebo nasprotnega spola. Raziskovalci so ugotovili, da moški pogosteje poročajo o romantični ali seksualni privlačnosti do prijateljice, medtem ko ženske takšna čustva izražajo redkeje.

To ne pomeni, da moški in ženska ne moreta biti prijatelja. Pomeni pa, da lahko ena stran odnos doživlja drugače kot druga.

Psihologinja dr. Marisa G. Franco, avtorica knjige Platonic: How the Science of Attachment Can Help You Make and Keep Friends, poudarja, da so prijateljstva med moškimi in ženskami pogosto zelo kakovostna, saj posamezniku omogočajo vpogled v drugačne življenjske izkušnje, načine razmišljanja in čustvene odzive.

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Zakaj so takšna prijateljstva lahko zelo dragocena?

Po navedbah portala Psychology Today imajo prijateljstva med moškimi in ženskami številne prednosti.

Širijo pogled na odnose

Moški in ženske so pogosto socializirani na različne načine. Prijateljstvo z osebo nasprotnega spola lahko pomaga bolje razumeti, kako druga stran razmišlja, komunicira in rešuje konflikte.

Ponuja drugačno čustveno podporo

Raziskovalci ugotavljajo, da moški v prijateljstvih pogosto cenijo odprtost in občutek sprejetosti, ženske pa varnost in zaupanje. Prav zaradi teh razlik lahko takšna prijateljstva ponujajo edinstveno obliko podpore.

Zmanjšujejo stereotipe

Ko nekoga dobro spoznamo kot prijatelja, nanj ne gledamo več skozi prizmo spolnih stereotipov. Strokovnjaki menijo, da lahko to vodi do bolj zdravih in spoštljivih odnosov nasploh.

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Kje se najpogosteje zaplete?

Čeprav so takšna prijateljstva lahko zelo uspešna, terapevti opozarjajo na nekaj pogostih pasti.

Eden od prijateljev si želi nekaj več

To je verjetno najpogostejši razlog za težave. Če ena oseba čuti romantično privlačnost, druga pa ne, lahko pride do razočaranja, ljubosumja ali celo prekinitve prijateljstva. Ameriški terapevti pogosto opozarjajo, da težava ni sama privlačnost. Veliko bolj problematično postane, kadar eden od prijateljev prikriva svoja čustva v upanju, da se bo odnos nekoč spremenil v partnerskega.

icon-expand Zaplete se, ko ena oseba začne čutiti več ... FOTO: Shutterstock

Težave lahko nastanejo v partnerski zvezi

Vprašanje, ki si ga zastavljajo številni pari, ni več, ali sta moški in ženska lahko prijatelja, temveč kje postaviti mejo. Strokovnjaki z uglednega inštituta The Gottman Institute poudarjajo, da prijateljstvo samo po sebi ni težava. Težava nastane, ko partner začne drugi osebi zaupati več kot svojemu partnerju ali ko odnos postane čustveno intenzivnejši od primarnega razmerja. Nekateri terapevti takšne situacije opisujejo kot čustveno nezvestobo.

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Kaj je čustvena nezvestoba?

Čustvena nezvestoba ne vključuje nujno fizičnega stika. Gre za situacijo, ko z drugo osebo ustvarimo čustveno bližino, ki bi sicer morala pripadati partnerskemu odnosu. Po navedbah strokovnjakov za odnose lahko opozorilni znaki vključujejo: skrivanje dopisovanja pred partnerjem, pogostejše zaupanje prijatelju kot partnerju, občutek vznemirjenja ob stikih s to osebo, primerjanje partnerja s prijateljem, občutek krivde glede odnosa. Prav zato terapevti pogosto poudarjajo, da vprašanje ni, ali sta moški in ženska lahko prijatelja, ampak ali je odnos transparenten in spoštljiv do vseh vpletenih.

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Kaj je mikrovaranje?

Izraz mikrovaranje opisuje vedenja, ki sicer niso fizična nezvestoba, lahko pa spodkopavajo zaupanje v odnosu. Sem sodijo skrivanje dopisovanja, flirtanje prek družbenih omrežij ali pretirano čustveno zanašanje na drugo osebo.

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Kje je meja med prijateljstvom in mikrovaranjem?

Prijateljstvo med moškim in žensko samo po sebi ni problematično. Večina terapevtov se strinja, da so takšni odnosi lahko povsem platonski in zdravi. Vprašanje pa je, kdaj prijateljstvo začne posegati v prostor partnerske zveze.

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Ali lahko prijateljstvo preživi privlačnost?

Presenetljivo je odgovor pogosto da. Po mnenju strokovnjakov z univerz v ZDA privlačnost sama po sebi še ne pomeni, da mora prijateljstvo propasti. Pomembno je predvsem, kako posameznik s temi občutki ravna. Če jih zna prepoznati, sprejeti in ne pričakuje, da bo druga oseba čutila enako, lahko odnos ostane povsem zdrav in platonski. Težave se običajno pojavijo šele takrat, ko postanejo pričakovanja enostranska ali prikrita.

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Torej, ali sta moški in ženska lahko samo prijatelja?

Večina sodobnih psihologov bi odgovorila pritrdilno. Prijateljstvo med moškim in žensko je mogoče in je lahko celo eno najlepših ter najbolj iskrenih prijateljstev v življenju. Vendar pa takšen odnos zahteva nekaj, kar potrebujejo vsi zdravi odnosi: jasne meje, odkritost in medsebojno spoštovanje. Dokler oba vesta, kje stojita, in dokler prijateljstvo ne ogroža drugih pomembnih odnosov, spol ni ovira za pravo prijateljstvo.

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