Tako hormoni vplivajo na naš libido

N. Č.
31. 12. 2025 04.00
0

Se sprašujete, zakaj se vaša želja po intimi skozi mesec tako spreminja? Krivi so hormoni. Spoznajte, kako estrogen, testosteron in progesteron vplivajo na vaš libido.

Se tudi ve včasih sprašujete, zakaj bi en dan najraje kar skočile v posteljo s partnerjem, že čez nekaj dni pa vam je edina privlačna stvar vrečka čipsa? Niste edine. Ti vzponi in padci v želji po seksu so povsem običajni, na spremembe v našem počutju pa v veliki meri vplivajo hormoni.

Trije ključni hormoni – estrogen, testosteron in progesteron – določajo naše zanimanje za intimo, piše Žena.hr. Ko razumemo, kako se ti hormoni spreminjajo skozi menstrualni cikel, lahko lažje razumemo potrebe svojega telesa.

Kateri hormoni vplivajo na naš libido?

Estrogen: Ta hormon je pospeševalec vznemirjenja, ki povzroči večjo občutljivost in prekrvavljenost vaginalnega tkiva. Višje ravni estrogena pogosto pomenijo večjo željo po intimi, poroča Medical News Today.

Progesteron: Raven progesterona se poveča med ovulacijo in med nosečnostjo močno naraste. Progesteron pomaga stabilizirati menstrualne cikle in pripravi telo na nosečnost. Nizka raven progesterona lahko povzroči: neredne menstruacije, težave z zanositvijo in celo večje tveganje za zaplete med nosečnostjo, poroča Medical News Today. Ko progesteron prevlada, se seksualna želja pogosto zmanjša, saj se telo preusmeri v fazo mirovanja, še dodajajo pri Žena.hr.

Testosteron: Čeprav ga povezujemo predvsem z moškimi, ima tudi pri ženskah ključno vlogo pri energiji in libidu, piše Medical News Today.

Trije ključni hormoni – estrogen, testosteron in progesteron – določajo naše zanimanje za intimo.
Trije ključni hormoni – estrogen, testosteron in progesteron – določajo naše zanimanje za intimo.FOTO: AdobeStock
Menstruacija

Prva faza cikla, menstruacija, se začne z nizkimi ravnmi estrogena in progesterona, piše Žena.hr. To obdobje, ko telo doživlja fiziološki izliv, lahko pri ženskah povzroči občutek utrujenosti, kar naravno zmanjšuje interes za spolnost. Vendar pa nekatere posameznice ravno v tem času doživljajo povišan libido. Dejavniki, kot so zmanjšano tveganje zanositve, naravno prisotna lubrikacija in sposobnost orgazma za lajšanje menstrualnih krčev, so lahko za določene ženske izjemno spodbudni, še dodajajo. Zato je pomembno, da vsaka ženska posluša svoje telo in se odloča glede na lastne preference in udobje, ne da bi se pri tem podrejala splošnim predpostavkam.

Naš cikel se začne z menstruacijo.
Naš cikel se začne z menstruacijo.FOTO: Profimedia
Folikularna faza

Po končani menstruaciji se začne folikularna faza, ki označuje čas, ko se telo intenzivno pripravlja na ovulacijo. V tem obdobju se začnejo postopoma dvigovati ravni estrogena in testosterona. Posledično se poveča ne le telesna energija in splošna vitalnost, ampak tudi naša samozavest in libido, poroča Žena.hr.

Estrogen je ključen pri zagotavljanju optimalne prekrvavljenosti in povečane občutljivosti vaginalnega tkiva, kar neposredno vpliva na intenzivnost užitka med spolnostjo. To je čas, ko žensko telo, vodeno s hormonskimi spremembami, instinktivno poveča svojo odzivnost na dotik in poveča željo po intimni bližini, pripravljajoč se na vrhunec plodnosti, ki prihaja v naslednji fazi, še dodajajo.

Folikularna faza: V tem obdobju se začnejo postopoma dvigovati ravni estrogena in testosterona.
Folikularna faza: V tem obdobju se začnejo postopoma dvigovati ravni estrogena in testosterona.FOTO: Adobe Stock

Ovulacija

Približno na sredini cikla pride do ovulacije, kar predstavlja absolutni vrhunec hormonske dejavnosti in posledično seksualne želje. V tej kritični fazi dosežeta ravni estrogena in testosterona svoj maksimalni prag, poroča Žena.hr. Rezultat tega je najmočnejši in najizrazitejši libido v celotnem mesečnem ciklu.

Približno na sredini cikla pride do ovulacije, kar predstavlja absolutni vrhunec hormonske dejavnosti
Približno na sredini cikla pride do ovulacije, kar predstavlja absolutni vrhunec hormonske dejavnostiFOTO: Adobe Stock
Lutealna faza

Po ovulaciji nastopi lutealna faza. Estrogen in testosteron začneta upadati, medtem ko progesteron postane prevladujoč hormon, piše Medical News Today. Njegova glavna naloga je priprava maternice na morebitno nosečnost in vzdrževanje potencialnega zarodka. Progesteron je znan po svojem sedativnem in pomirjujočem učinku, kar pogosto zmanjša seksualno željo, še dodajajo. To je popolnoma normalen odziv telesa.

Poleg tega se v tej fazi pogosto pojavljajo tudi predmenstrualni simptomi, ki dodatno vplivajo na zmanjšanje splošnega interesa za intimnost.

Najboljši način za razumevanje svojih potreb je spremljanje cikla in pozorno poslušanje svojega telesa. Ne smemo pa pozabiti tudi na druge dejavnike, ki prav tako vplivajo na naš libido. To so splošno zdravje, kakovost našega odnosa s partnerjem in seveda raven stresa.

Vir: zena.net.hr, medicalnewstoday.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
libido menstrualni ciklus hormoni estrogen testosteron progesteron ženska intima odnosi seks želja po seksu
