Želite pritegniti njegovo pozornost? Te napake dela večina žensk

Strokovnjaki poudarjajo, da so samozavest, pristnost in pozitivna energija pogosto veliko pomembnejši od popolnega videza. Raziskave celo kažejo, da ljudje hitreje razvijejo zanimanje za osebe, ki delujejo iskreno in sproščeno, kot za tiste, ki se trudijo ustvariti popolno podobo.

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Ne poskušajte biti nekdo drug

Ko želimo narediti dober vtis, se hitro zgodi, da začnemo prilagajati svoje vedenje. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da je pristnost ena najprivlačnejših lastnosti v medosebnih odnosih. Po pisanju revije Psychology Today ljudje bolj zaupajo osebam, ki delujejo iskreno in odprto. Pristnost ustvarja občutek varnosti, ta pa je pomemben temelj za razvoj privlačnosti.

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Samozavest je močnejša od popolnosti

Mnoge ženske menijo, da morajo biti popolne, da bi pritegnile moškega. Toda raziskave kažejo, da je samozavest pogosto precej pomembnejša od videza. Po ugotovitvah psihologov so ljudje bolj privlačni, kadar izžarevajo samozaupanje, samostojnost in občutek lastne vrednosti. Obupano iskanje potrditve drugega človeka ima pogosto nasproten učinek.

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Naj vas opazi zaradi občutka, ne zaradi videza

Ljudje si redko zapomnimo vsako podrobnost videza. Veliko bolje si zapomnimo, kako smo se ob nekom počutili. Psihologi pojasnjujejo, da imajo humor, toplina, prijaznost in čustvena inteligenca pomembno vlogo pri privlačnosti. Te lastnosti pogosto vplivajo na to, ali bo nekdo želel ponovno vzpostaviti stik.

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Nasmeh naredi več, kot si mislite

Zveni preprosto, vendar raziskave potrjujejo, da nasmeh pomembno vpliva na zaznavanje privlačnosti. Po podatkih, ki jih povzema Psychology Today, nasmeh povečuje občutek dostopnosti, topline in pozitivne energije. Prav zato ga raziskovalci uvrščajo med najmočnejše neverbalne signale privlačnosti.

icon-expand Nasmeh naredi več, kot si mislite. FOTO: Shutterstock

Imejte svoje življenje

Nihče noče biti edini vir sreče druge osebe. Zanimivo je, da raziskave o tako imenovani 'self-expansion' teoriji kažejo, da nas privlačijo ljudje, ki rastejo, se razvijajo in imajo svoje interese. Partnerji, ki imajo bogato življenje, hobije in cilje, pogosto delujejo bolj zanimivo in privlačno.

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Ne igrajte nedosegljive

Eden najpogostejših nasvetov na spletu je, da morate igrati nedosegljivo. Toda raziskave kažejo nekoliko drugačno sliko. Po ugotovitvah Psychology Today je jasno izražen interes pogosto učinkovitejši od igranja igric. Ljudje se lažje odzovejo na osebo, pri kateri lahko prepoznajo iskreno zanimanje.

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Viri: Psychology Today, Social and Personality Psychology Compass