Niste več zaljubljeni ali ste samo izčrpani? Strokovnjaki opozarjajo na pogosto zamenjavo

Ste se kdaj vprašali, ali partnerja še ljubite tako kot nekoč? Se vam zdi, da med vama ni več bližine, da pogovori niso več tako spontani in da vas skupni večeri ne veselijo tako kot včasih?

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Gre za težave v odnosu ali preprosto za izčrpanost?

Mnogi ob takih občutkih hitro pomislijo, da je težava v odnosu. Toda strokovnjaki opozarjajo, da je odgovor včasih precej bolj preprost. Za občutkom oddaljenosti se lahko skrivata utrujenost in čustvena izčrpanost, ki ju pogosto zamenjujemo za izgubo ljubezni.

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Kako lahko premagamo to 'težavo'?

Po ugotovitvah strokovnjakov s področja partnerskih odnosov kakovost odnosa ni odvisna od tega, ali se partnerja nikoli ne soočita s težavami, temveč od tega, kako se odzivata drug na drugega in kako ohranjata povezanost tudi v stresnih obdobjih. John Gottman, eden najbolj znanih raziskovalcev partnerskih odnosov, poudarja pomen vsakodnevnih majhnih trenutkov povezanosti in pozornosti, ki gradijo občutek bližine in zaupanja.

icon-expand Niste več zaljubljeni ali ste samo izčrpani? FOTO: Shutterstock

Ko zmanjka energije, pogosto zmanjka tudi bližine

Sodobno življenje od večine ljudi zahteva veliko. Službene obveznosti, skrb za družino, gospodinjstvo, finančni pritiski in neprestana dosegljivost lahko povzročijo občutek, da za odnos preprosto ni več prostora. Ko smo izčrpani, se pogosto umaknemo vase. Manj smo potrpežljivi, težje poslušamo in redkeje iščemo stik z ljudmi okoli sebe. To velja tudi za partnerstvo.

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Strokovnjaki opozarjajo, da lahko ravno v takšnih obdobjih partnerja napačno sklepata, da med njima ni več ljubezni, čeprav je pravi vzrok v pomanjkanju energije za negovanje odnosa.

icon-expand Niste več zaljubljeni ali ste samo izčrpani? FOTO: Shutterstock

Kako prepoznati razliko?

Obstaja nekaj znakov, ki lahko nakazujejo, da ni težava v odnosu, ampak v preobremenjenosti.

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Še vedno vas zanima, kako se partner počuti Čeprav nimate veliko energije za druženje ali romantiko, vas še vedno zanima partnerjevo počutje in mu želite dobro. Ta občutek skrbi in povezanosti je pogosto dober znak, da čustva niso izginila, ampak jih prekrivata utrujenost in stres. Pogrešate skupni čas Marsikdo misli, da izguba zaljubljenosti pomeni tudi izgubo želje po druženju s partnerjem. Če si kljub utrujenosti želite več skupnih trenutkov, je to lahko znak, da odnos ostaja pomemben del vašega življenja. Težava ni samo partner Če vas izčrpavajo tudi druge stvari, na primer služba, vsakodnevne obveznosti ali pomanjkanje spanca, je smiselno pogledati širšo sliko. Pogosto namreč ni odnos tisti, ki povzroča utrujenost, ampak utrujenost vpliva na odnos.

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Zakaj lahko stres spremeni pogled na partnerstvo?

Ko smo pod pritiskom, naši možgani več pozornosti namenjajo težavam kot pozitivnim izkušnjam. Zaradi tega hitreje opazimo partnerjeve napake, pozabimo pa na stvari, ki jih pri njem cenimo. Strokovnjaki za odnose zato priporočajo, da partnerja tudi v napornih obdobjih ohranjata vsakodnevne trenutke povezanosti. To so lahko kratki pogovori, skupen sprehod, objem ali preprosto zanimanje za partnerjev dan. Prav odzivanje na takšne "ponudbe za povezovanje" igra pomembno vlogo pri dolgoročni kakovosti odnosa.

icon-expand Niste več zaljubljeni ali ste samo izčrpani? FOTO: Shutterstock

Ne sprejemajte velikih odločitev v obdobju izčrpanosti

Če se počutite preobremenjeni, strokovnjaki svetujejo previdnost pri sprejemanju velikih odločitev glede odnosa.

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Najprej si poskusite odgovoriti na nekaj vprašanj: Sem utrujena že več tednov ali mesecev? Imam občutek, da me izčrpavajo tudi druga področja življenja? Ali bi se počutila drugače, če bi bila bolj spočita? Ali si še vedno želim bližine s partnerjem? Odgovori na ta vprašanja lahko pomagajo ločiti trenutno življenjsko obdobje od dejanskih težav v partnerstvu.

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Kaj lahko naredita že danes?

Strokovnjaki priporočajo nekaj preprostih korakov: vsak dan si vzemita vsaj 10 minut brez telefonov; vprašajta drug drugega, kako se resnično počutita; ne predvidevajta, da partner ve, kaj potrebujeta; ne zanemarjajta spanja in počitka; opazita tudi majhne pozitivne geste drug drugega.

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Po ugotovitvah strokovnjakov zdravi odnosi niso tisti, v katerih nikoli ne pride do oddaljevanja, temveč tisti, v katerih partnerja znata ponovno vzpostaviti stik in se odzivati na potrebe drug drugega.

icon-expand Niste več zaljubljeni ali ste samo izčrpani? FOTO: Shutterstock

Morda ni konec ljubezni

Ko izginejo metuljčki v trebuhu, še ne pomeni, da je izginila tudi ljubezen. Včasih smo preprosto utrujeni, preobremenjeni in potrebujemo počitek bolj kot drastične življenjske odločitve.

Preden sklenete, da v odnosu ni več iskrice, se zato vprašajte še nekaj: ste se zares oddaljili od partnerja ali pa le od same sebe?

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