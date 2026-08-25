Lahko nova ljubezen po 50. letu res uspe?

Ločitve po 50. letu starosti niso več redkost, saj se vedno več ljudi odloči končati dolge zakone. Ker ljudje živimo dlje, je logično, da mnogi iščejo drugo priložnost za srečo. Po podatkih, ki jih je leta 2025 predstavila Susan Brown z univerze Bowling Green, se ne povečuje le število ločitev, ampak tudi število ljudi, ki po tem vstopijo v nove resne zveze. Raziskava kaže, da v nov romantični odnos stopi približno 37 odstotkov moških in 22 odstotkov žensk. Zanimivo je, da se mnogi raje odločijo za skupno življenje brez uradne poroke, saj formalni dokumenti v tej fazi ne igrajo več tako pomembne vloge.

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Razlike med moškimi in ženskami pri vstopu v nove zveze

Statistika je jasna: moški vstopajo v nove zveze hitreje kot ženske. Eden od razlogov je daljša življenjska doba žensk, kar pomeni, da je starejših samskih žensk na trgu preprosto več. Poleg tega so moški, ki so bili v preteklosti že večkrat poročeni, bolj nagnjeni k temu, da si takoj poiščejo novo partnerko. Pri ženskah pa na odločitev močno vplivajo družbene vloge. Starejše ženske so pogosto manj navdušene nad ponovnim prevzemanjem gospodinjskih del in skrbi za partnerja, še posebej če to vključuje nego partnerja v zameno za finančno varnost, ki v pokoju lahko postane manjša.

icon-expand Starejši par FOTO: Shutterstock

Kateri dejavniki najbolj vplivajo na uspeh drugega zakona?

Kaj loči tiste, ki se po ločitvi znova poročijo, od tistih, ki ostanejo pri zunajzakonski skupnosti? Študija HRS, ki je zajela 171 moških in 78 žensk, je analizirala dejavnike, kot so izobrazba, zdravje, premoženje in pretekli zakoni. Izkazalo se je, da uradna ločitev poveča možnosti za novo zvezo, saj ljudje prej počistijo s preteklostjo. Zanimivo je, da pri ženskah zunanji pritiski ali prisotnost družine nimajo velikega vpliva na novo odločitev za ljubezen. Avtorji raziskave ugotavljajo, da pretekle izkušnje usmerjajo kasnejše odločitve, kar pomeni, da človekov značaj in način soočanja z izzivi vplivata na vse prihodnje korake.

icon-expand Par FOTO: Dreamstime

Kar 37 % moških in 22 % žensk se po 50. letu odloči za novo razmerje, pri čemer sta čustvena predanost in skupnost močnejša motiva od gole strasti.

Kako partnerji po 65. letu opisujejo svoja čustva?

Leta 2022 je Chaya Koren opravila poglobljene intervjuje z 38 pari, starimi med 66 in 92 let, da bi razumela, kaj zanje pomeni ljubezen. Partnerji svoja čustva opisujejo kot stanja, kjer se preprosto počutijo dobro. Njihovi odnosi prehajajo skozi klasične faze od zaljubljenosti do umirjenosti, vendar pa so temelji dosti bolj sočutni. Zaveza je ključen del njihove zveze. Zanimivo je, da kljub zrelim letom parom ogromno pomeni, da je njihova zveza ekskluzivna – torej le njihova. Strast morda ni več tako divja kot pri dvajsetih, vendar jo nadomešča globoka naklonjenost in nenehna medsebojna podpora.

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Ko povežemo ugotovitve raziskav, ugotovimo, da zreli pari ne vstopajo v nove odnose iz puke potrebe, ampak iz želje po toplini in bližini. Odprtih sicer ostaja še nekaj praktičnih vprašanj, na katera znanost še nima odgovorov – od urejanja premoženja do vpliva na vnuke. Vendar pa dejstva ne moremo spregledati: nove ljubezni se dogajajo. Definira jih močan občutek pripadnosti, ki premaga strah pred neznanim. Za vsakogar, ki išče novo izpolnitev v zrelih letih, je to spodbuden podatek, ki potrjuje, da se za srečo splača potruditi tudi po petdesetem.

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